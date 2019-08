Příbram dopadla jako sedláci u Chlumce, nad Cidlinou senzačně vypadla z poháru

před 12 minutami

Fotbalisté Příbrami jako první ligový tým vypadli z nového ročníku MOL Cupu. Svěřenci Romana Nádvorníka ve 2. kole poháru prohráli 1:2 na hřišti Chlumce nad Cidlinou z třetí nejvyšší soutěže. Naopak dalších osm prvoligových celků nezaváhalo a postoupilo do dalšího kola. Ostrava porazila Lanžhot 3:1 i díky dvěma gólům Milana Baroše, Liberec vyhrál nad dalším divizním soupeřem Mariánskými Lázněmi 5:2.

Středočeši, kteří v sobotu v lize deklasovali Jablonec 4:0, s outsiderem začali špatně a v 13. minutě jim vstřelil první branku Labík. Krátce po změně stran sice srovnal Voltr, ale první minutě nastavení o vítězství Chlumce rozhodl Novotný. Příbram tak prohrála i čtvrtý venkovní soutěžní zápas v sezoně.

"Dostali šanci hráči z širšího kádru, kteří si myslí, že by měli být v základní sestavě a hrát v lize. Dneska měli možnost se předvést a bohužel to odehráli tak, jak to odehráli. Pro mě obrovské zklamání. Od některých hráčů strašně málo," řekl Nádvorník pro klubový YouTube kanál.

"První poločas jsme nechtěli běhat a pracovat tak, jak bychom měli. Stáli jsme dlouho nad balonem, nehráli jsme jednoduše na dva doteky. To jsme si řekli a chtěli jsme to zlepšit. Myslím, že nasazení se nám zlepšilo v druhém poločase, ale i přesto jsme neukázali kvalitu a nevypracovali jsme si žádné gólové šance," dodal příbramský trenér, jehož svěřence v sobotním 8. kole nejvyšší soutěže čeká doma Plzeň.

2. kolo českého fotbalového poháru MOL Cup:

Chlumec nad Cidlinou - Příbram 2:1 (1:0)

Branky: 13. Labík, 90.+1 Novotný - 56. Voltr.

Sestava Příbrami: Kočí - Nový, Kodr, Jablonský, Antwi - Polidar, Hájek, Dramé, Januška, Janota (55. Polák) - Voltr (90. Ptáček). Trenér: Nádvorník.

Zápy - Bohemians Praha 1905 2:3 (0:1)

Branky: 62. P. Hašek z pen., 66. Matějka - 38. Jindřišek, 72. Keita, 81. Ugwu.

Sestava Bohemians: Valeš - Köstl, Hůlka, Šmíd - Bederka (66. Keita), Rada, Jindřišek (46. Hronek), Schumacher - Vaníček (46. Vodháněl), Ugwu, Nečas. Trenér: M. Hašek.

Lanžhot - Baník Ostrava 1:3 (1:3)

Branky: 10. Královič - 28. a 35. Baroš, 2. Smola.

Sestava Ostravy: Budinský - Celba, Pokorný, Procházka (46. Šindelář), Granečný - Holzer, Kaloč, Jirásek (46. Jánoš), Lalkovič - Baroš, Smola (63. Azevedo). Trenér: Páník.

Frýdek-Místek - MFK Karviná 1:3 (0:2)

Branky: 62. Visič - 31. Guba z pen., 43. Galuška, 51. Petráň.

Sestava Karviné: Pastornický - Putyera, Krivák, Stropek, Čonka - Smrž - Vlachovský, Weber, Bukata (83. Wala), Puchel (35. Galuška) - Guba (48. Petráň). Trenér: Straka.

Písek - Teplice FK 1:3 (1:0)

Branky: 18. Kulík - 56. P. Mareš z pen., 70. Shejbal, 86. Moulis.

Sestava Teplic: Diviš - Hyčka, Čmovš, Shejbal, Royo (46. Kučera) - Paradin (46. Žitný), P. Mareš, Trubač, Moulis (88. Šup) - Jindráček, Vyhnal. Trenér: Hejkal.

Mariánské Lázně - Liberec 2:5 (1:3)

Branky: 25. Peček, 86. Braun - 18. Chaluš, 32. Koscelník, 39. Alibekov, 59. Oscar, 74. Dordič.

Sestava Liberce: Knobloch - Fukala, Chaluš, Mara, Hybš (57. Gembický) - Oscar, Alibekov (70. Pešek) - Koscelník, Beran, Dordič - Musa (57. Ju Kang-hjon). Trenér: Hoftych.

Olešnice u Bouzova - SFC Opava 0:6 (0:2)

Branky: 10., 67. a 84. Dedič, 42. Bernadina, 47. Manzia, 70. Jurečka.

Sestavy Opavy: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek (72. Stáňa) - Manzia, Zavadil, Zapalač (56. Jurečka) - Šulc - Bernadina (46. Řezníček), Dedič. Trenér: Kopecký.

Ústí nad Orlicí - Dynamo České Budějovice 0:2 (0:1)

Branky: 40. Brandner, 71. Čavoš.

Sestava Č. Budějovic: Křížek - Čolič, Havel, Kulhánek, Helešic - Čavoš, Havelka - Brandner (67. Táborský), Mustedanagič, Provod - Schranz (79. Mršič). Trenér: Horejš.

Uničov - Fastav Zlín 1:4 (0:2)

Branky: 65. Strnad - 32. Železník, 45. Slaměna, 49. Čanturišvili, 80. Džafič.

Sestava Zlína: Rakovan - Hnaníček, Buchta, Hlinka - Bartošák, Podio (72. Džafič), Jiráček, Mašek, Čanturišvili - Železník (75. Fantiš), Slaměna (69. Poznar). Trenér: Csaplár.

Další výsledky: Domažlice - Ústí nad Labem 2:2 (1:1), pen. 4:3, Králův Dvůr - Dukla Praha 0:2 (0:1), Táborsko - Varnsdorf 4:4 (3:3), pen. 3:5, Motorlet - Vyšehrad 0:5 (0:3), Petřkovice - Zbrojovka Brno 3:4 po prodl. (3:3, 0:2), Přepeře - Chrudim 0:1 (0:1), Velvary - Žižkov 0:1 (0:1), Vltavín - Vlašim 2:1 (1:1), Ždírec nad Doubravou - Líšeň 0:4 (0:2), Štěchovice - Sokolov 1:4 (1:3).