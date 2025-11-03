Během zápasu fotbalové ligy zemřel trenér. Bylo mu 44 let, tým vedl teprve potřetí

Fotbal

Během dnešního zápasu srbské fotbalové ligy zemřel trenér Radnički Kragujevac Mladen Žižovič. Oznámila to Srbská fotbalová federace.
Mladen Žižovič
Mladen Žižovič

Čtyřiačtyřicetiletý kouč zkolaboval na lavičce ve 22. minutě utkání, kdy jeho tým vedl na hřišti Mladosti Lučani 2:0.

Zdravotníci Žižoviče podle srbského serveru Telegraf okamžitě ošetřili a převezli do nemocnice, kde však zemřel.

Zápas byl předčasně ukončen ve 41. minutě krátce poté, co lékaři smutnou zprávu oznámili.

Pro Žižoviče to byl teprve třetí duel na lavičce Radnički. Bývalý reprezentant Bosny a Hercegoviny, za kterou odehrál dvě utkání, po sobě zanechal tři děti.

Do klubu přišel po angažmá v Boracu Banka Luka, s mužstvem z Bosny a Hercegoviny dokázal v minulém ročníku postoupit až do osmifinále Konferenční ligy, kde vypadl s Rapidem Vídeň teprve po prodloužení.

 
