Při takových zákrocích se lámou kosti, řekl Löw o faulu na Saného

před 1 hodinou

Trenéra německé fotbalové reprezentace Joachima Löwa po přípravném zápase se Srbskem naštval zákeřný faul Milana Pavkova na Leroye Saného. Podle kouče domácích měl třiadvacetiletý záložník štěstí, že neutrpěl vážné zranění.

Sané středeční zápas ve Wolfsburgu nedohrál poté, co mu Pavkov v nastavení tvrdě šlápl na kotník. Srbský útočník dostal rovnou červenou kartu. "Byl to zákeřný faul. Sané měl štěstí, že se mu nestalo nic vážného, protože při takových zákrocích se lámou kosti," řekl trenér Německa Joachim Löw po remíze 1:1.

Pro Němce byl zápas první zkouškou nově tvořeného týmu po neúspěchu na loňském mistrovství světa v Rusku i v Lize národů. "V první půli to bylo vidět a některé věci, které by měly být automatické, nám nešly. Ale po přestávce jsme ukázali, že dokážeme dostat soupeře pod tlak a umíme stupňovat tempo hry," uvedl Löw.

"Měli jsme hodně šancí, ale trochu jsme selhali v koncovce. Nicméně i to ke sbírání zkušeností patří. Celkově jsem s výkonem i přístupem spokojen," přidal Löw, který do základní jedenáctky postavil jen jednoho pamětníka triumfu na světovém šampionátu v roce 2014. Nejstaršímu hráči jeho týmu v poli bylo 24 let.