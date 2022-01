Přestup Škrtela do Sparty byl na spadnutí. I když na mě fanoušci pískali, říká stoper

Mnoho nechybělo a obránce Martin Škrtel oblékl sparťanský dres. Do rozjetých jednání ale na poslední chvíli vstoupil Basaksehir a někdejší dlouholetá hvězda Liverpoolu předloni v létě zvolila tureckou cestu. "S rodinou jsme to vyhodnotili tak, že to pro nás bude lepší řešení," popisoval Škrtel na dotaz Aktuálně.cz.

Sám jste to tehdy okomentoval, že přestup na Letnou byl žhavý, ale uhasil jste ho. Proč to nevyšlo?

Se Spartou jsme byli v kontaktu před dvěma, ale i před třemi lety. Nejblíže to bylo, když jsem předčasně ukončil moje angažmá v Atalantě. Tehdy se mi ozvali z Letné a dá se říct, že jsem o její nabídce vážně přemýšlel. Jenže pak se mi ozval Basaksehir, prioritou mojí i celé rodiny byl odchod do Turecka. Nicméně nabídky od Daniela Křetínského (majitele klubu) a Tomáše Rosického (sportovního ředitele), kteří o můj příchod hodně stáli, si velmi vážím a chtěl bych jim za to poděkovat.

Vzpomněl jste si při jednáních na zápasy se Spartou, se kterou se Liverpool utkal v roce 2011 v rámci Evropské ligy?

Vzpomněl. Když jsem za Reds nastupoval na Letné, tak na mě celý stadion pískal. To pro mě taky byla otázka, jak by na můj příchod fanoušci nyní zareagovali, ale bral jsem to tak, že bych je svými výkony přesvědčil, že Spartě můžu hodně pomoct.

Proč na vás pískali? Myslíte, že to bylo kvůli předchozím zápasům s českou reprezentací v kvalifikacích o postup na mistrovství Evropy a světa, které jste bral hodně prestižně a zejména na Jana Kollera jste hrál hodně tvrdě?

Asi ano. Nebylo to tak dávno předtím, co jsme na Letné vyhráli 2:1 a fanoušci to možná vzali trochu víc citlivě.

Vaše angažmá v Turecku ukončilo vážné zranění achillovky, loňské jaro jste promarodil a v létě jste se vrátil na Slovensko, do Trnavy. V jakém stavu je vaše noha?

Momentálně v tom nevidím velký problém, ale bohužel na Slovensku se nevyhneme umělým trávníkům, každý řekne, že to na ni není ideální. Po těžších trénincích, které jsme měli, se mi to trošku ozvalo, ale důležité je, že se nic nepoškodilo. Teď se připravujeme na přírodním povrchu, to je docela něco jiného.

Kvůli lehčím problémům se šlachou jste na Maltu, kde Trnava absolvuje přípravu a turnaj Tipsport Malta Cup, dorazil až před závěrečným duelem. Jak se cítíte?

Cítím se ještě trošku unavený, cestoval jsem složitěji, měl jsem trochu nešťastný let. Chtěl jsem se ale připojit k mužstvu co nejdříve, abych stihl nějaké tréninky. Dosud se hlavně běhalo, achillovka mě trochu trápila, ale jsem rád, že jsem tady a věřím, že se to bude zlepšovat.

Je vám 37 let. Fotbal si teď především užíváte, je to tak?

V tomto věku - co mi zbývá? Vím, že přede mnou už mnoho roků není, snažím se každý zápas, každý trénink užít naplno. Ztratil jsem více času operací, fotbal mi chyběl, jsem rád, že můžu být v klubu, který miluju, s dobrými hráči, trenérem, lidmi.

Na podzim jste za Trnavu odehrál dvanáct zápasů. Jak hodnotíte slovenskou ligu?

Už jsem říkal, že je zbytečně podceňovaná. Hrál jsem v Anglii, Turecku a mohu říct, že zápasy mají svoji kvalitu. Jsou tu dobří hráči, zkušení i mladí, perspektivní. Nedá se říct, že by to bylo pro mě lehké. Až budou fanoušci na tribunách, půjde to ještě nahoru.

Jste zvyklý na plné stadiony - Fenerbahce, Liverpool. A nyní hrajete před prázdným Pohroním. Je to velký skok?

Nejde jen o Pohroní, stadiony byly prázdné zčásti kvůli covidové krizi a zčásti vinou špatných politických rozhodnutí. Jako sportovci to ovšem musíme akceptovat. Já si to z tohoto hlediska představoval trošku jinak, v létě to bylo ještě ok, stadiony plné, atmosféra byla. Poslední kola před prázdnými tribunami nebavily žádného fotbalistu, na tom není nic pozitivního. Musíme se s tím vyrovnat a věřím, že postupem času se nařízení zvolní, covid už je snad na ústupu.