Přesně tohle Spartě chybělo, říká Šenkeřík. Slavia? Jako tajfun se zajímavou posilou

„Slavia vletěla do sezony jako tajfun. Byla na ni asi připravena nejlépe, dvě výhry a skóre 9:1 je impozantní vstup. Ale liga je dlouhá a těžká,“ říká bývalý útočník a dvojnásobný český mistr Zdeněk Šenkeřík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
Úvodní kola nového ročníku bývají složité, přesvědčily se o tom nyní Plzeň, Sparta i Liberec.
Slavia coby obhájce titulu vletěla do sezony jako tajfun. Byla na ni asi připravena nejlépe, dvě výhry a skóre 9:1 je impozantní vstup, ale na druhé straně to ještě nic neznamená. Liga je dlouhá a těžká.
Trenér Jindřich Trpišovský úmyslně na začátku vynechal hodně hráčů, kteří byli na mistrovství světa v Americe.
Neabsolvovali s ostatními přípravu, a i když toho na šampionátu moc neodehráli, potřebovali si především mentálně odpočinout. Na druhé straně ti, co v minulém ročníku tolik nenastupovali, se na start nesmírně těšili.
Nyní si někteří musí na příležitost počkat, nevidím důvod, proč by trenér do úspěšné sestavy zasahoval. Ale jejich čas určitě přijde. Zápasů je dost, přijde Liga mistrů, široký kádr bude jistě zapotřebí.
Nejlepším střelcem soutěže je po dvou kolech záložník Wiktor Nowak, slávistická posila z Polska. Určitě zajímavý hráč. Klub do něj investoval nějaký peníz, fanouškům se líbí, lepší vstup vyšperkovaný třemi góly si nemohl přát.
Sparta prohrála na úvod se Zbrojovkou Brno, to bylo pro mnohé překvapení, ve druhém duelu zdolala doma Zlín. Představila novou střeleckou posilu, jíž je norský útočník Jonatan Brunes, bratranec slavného Erlinga Haalanda.
Nejde jen o gól, jímž se uvedl, ani tolik o předvedený výkon, kdy ukázal, jaký má akční rádius. Mě zaujal obrovskou chutí, entusiasmem, s nímž jde do utkání.
Přesně to v minulé sezoně mnohým sparťanům chybělo. Mohl by je strhnout, když vidí, s jakou vervou jde do všech akcí, soubojů, pořád chce něco předvést. Mohl by je nakopnout. Je to jen na nich.
Dva domácí zápasy hodlala Plzeň přetavit v šest bodů a výborný vstup do soutěže. Podlehla však Liberci a neporazila Zbrojovku Brno, má jen jeden bod a místo na čele tabulky je u spodku. Není divu, že se množí spekulace, že trenér Martin Hyský má místo nejisté. Nerad se do nich pouštím, nevím, co se děje v zákulisí, ale když nejsou výsledky, trenér je vždycky ohrožený.
Je možné, že se některým hráčům nelíbí jeho přísnost. Martina znám jako hráče, nikdy si nic neodpustil. Možná je na své svěřence až moc urputný, což některým možná příliš nevoní. Necítil jsem z nich chuť, snahu se o zápas porvat, to především proti Liberci, kdy si ani nevytvořili žádné šance.
Proti Zbrojovce už to bylo lepší, ale na Plzeň pořád málo. A neproměnili je. Ať je to jakkoli, trenér je jen jeden a hráči si nemohou vybírat, kdo je povede.
Za tři kola to však může být všechno úplně jinak, přijdou výhry a podivná atmosféra rychle vyšumí.
Nahoře jsou nečekaně Teplice, kterým prospělo, že domácí Liberec měl už v prvním poločase dva vyloučené. Nevzpomínám si, že bych někdy něco podobného zažil. Ani za celý zápas.
Rozebírat zákroky nemá moc smysl. U Vasila Kušeje šlo asi o přemotivovanost, rozhodně to byla nerozvážnost. Padesátá vteřina zápasu a on tohle udělá. Možná mu trochu podjely nohy, ovšem vypadalo to hrozně, na zlomeninu nohy.
To samé Petr Houdouš. Tvrdost ano, ale kluci by si měli uvědomit, že je fotbal živí. Vím, že hra strhne, dáte si horší dotek, pak už neuvažujete, přijde blikanec. Opakuju: měli by být k sobě ohleduplnější.
Dvě zajímavá vítězství si připsal i Jablonec. Doma proti Olomouci byl jasně lepší, ale prohrával a otáčel vývoj. Taková výhra vždy hodně povzbudí.
Stejně jako v Pardubicích, kdy naopak více ukazovali domácí, hosté se ovšem s neskutečnou efektivitou prosadili dvakrát v koncovce. Určitě panuje v mužstvu dobrá nálada.
Nováček Zbrojovka Brno ji má dozajista také. Doma Sparta, pak venku Plzeň, prorokovalo se, že po dvou zápasech bude mít nula bodů a hrozivé skóre. Všechno je jinak. Klobouk dolů, jak to zvládla. Teď jde v pátek na Liberec a po utkání může být dokonce první.
Jde však pouze o začátek. Vzpomínám si, že v ročníku 2022/2023, kdy byla naposledy v nejvyšší lize, v prvních třech zápasech nasbírala sedm bodů a nakonec spadla z posledního místa. Nepřeju jí to, jen připomínám, že je třeba potvrzovat kvalitu každé utkání.
Zatím jediný zápas, v němž nepadl gól, byl Bohemians – Hradec Králové. Moc mě ani nebavil. Vlastně naplnil očekávání, neboť sklouzl do předchozích let, kdy se u souboje těchto týmů předpokládalo, že to bude nuda a skončí nula nula.
Já víc věřil, že dominantní bude Hradec, který po postupu v Konferenční lize byl na koni a měl utkání zvládnout.
Zdeněk Šenkeřík
Narodil se 19. prosince 1980
Se Slavií se stal v letech 2008 a 2009 mistrem ligy
Nejvyšší soutěž hrál i za Bohemians, Jablonec a Ostravu, celkem v ní nasbíral 217 zápasů a vstřelil 34 gólů
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