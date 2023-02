West Ham - Chelsea 1:1. Kladiváři se oklepali z bídného úvodu a z derby berou bod

O víkendu se vrací také anglická Premier League. Na programu je 23. kolo a to začne opravdu zostra. Pro české fanoušky nejzajímavější duel kola bude bitvou mezi West Hamem a Chelsea. Ačkoliv tabulkové postavení obou celků nenapovídá, že by mělo jít o převratný duel, nenechme se mýlit. Hammers jsou sice až sedmnáctí a Blues devátí, přesto tento duel nabízí spousty zajímavých otázek. Svěřenci Davida Moyese se možná zvedají a začínají nabírat klíčovou formu nutnou k záchraně, Graham Potter má zase nelehký úkol sehrát co nejrychleji miliardové posily. Máme se tedy na co těšit.