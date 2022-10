Milionáři z lavičky. Trenéři Premier League si na nízké platy stěžovat nemohou

Dva lidé v neděli zemřeli při nehodě osobního auta na silnici z Chebu na Pomezí nad Ohří. Jednačtyřicetiletý řidič podle policie zřejmě nepřizpůsobil v zatáčce rychlost povrchu vozovky a sjel do příkopu, kde narazil do betonového mostku. Spolu s řidičem zemřel i 36letý spolujezdec, informovala policejní mluvčí Zuzana Churaňová.

Nehoda se stala v brzkých ranních hodinách. "K tragické dopravní nehodě osobního vozidla značky Mercedes mělo dojít tak, že 41letý řidič osobního vozidla zřejmě nepřizpůsobil v pravotočivé zatáčce rychlost vozidla povrchu a stavu vozovky, přičemž měl přejet do protisměru a sjet do příkopu. Poté měl s vozidlem narazit do betonového mostku," uvedla Churaňová.

Podle mluvčího krajských hasičů Martina Kasala hasiči vyprostili dva lidi a začali ihned s oživovacími pokusy. Zároveň začali připravovat prostor pro přistání záchranářského vrtulníku. Lékař po příjezdu konstatoval u obou osob smrtelná zranění. Na místě zasahovala dvě družstva hasičů.