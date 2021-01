Přehrávali nás, uznal Juliš. Takhle podle něj Sparta dlouhodobě vítězit nemůže

Navzdory vítězství 3:0 v Opavě v dohrávce 13. kola první fotbalové ligy a bodovému dostižení druhého týmu tabulky Jablonce nebyl útočník Lukáš Juliš s předvedenou hrou Sparty spokojený. Pražané podle něj nemohou s podobným výkonem pravidelně vyhrávat.

Sparta se Julišovou zásluhou dostala už ve třetí minutě do vedení, poté ale převzala iniciativu Opava, která byla aktivnější a měla výrazné držení míče. Druhý gól přidali hosté až v 73. minutě, kdy se do vlastní sítě trefil Tomáš Čvančara. Skóre uzavřel v 90. minutě střídající Srdjan Plavšič.

"Začalo to dobře, ale pak to nebylo úplně ono. Myslím si, že soubojově i agresivitou nás přehrávali. Těžký zápas, hráli dobře. Je vidět, že hrajou o všechno," řekl Juliš v rozhovoru pro klubovou televizi.

"Šedesát minut jsme se s tím nebyli schopní poprat. Po druhém gólu to bylo dobré. Myslím si, že můžeme hrát mnohem mnohem líp," uvedl šestadvacetiletý bývalý hráč Bohemians 1905 a Olomouce.

Letenští podle něj musí v dalších zápasech výrazně přidat. V nedělním duelu přivítají Mladou Boleslav. "Zvítězili jsme 3:0, ale nemůžeme takhle hrát. S takovým výkonem nemůžeme dlouhodobě vyhrávat," prohlásil Juliš.

S 11 góly vede ligovou tabulku střelců. Na brzký gól v Opavě mu před branku přihrál uzdravený David Moberg Karlsson. "Spíš intuitivně jsem tam nastavil nohu. Pořádně jsem to neviděl, protože to bylo rychlé. Ani nevím, čím jsem to dal. Někdo říkal, že patičkou, ale to si nemyslím. Spíš přes špičku. Propadlo to tam, zaplaťpánbůh," konstatoval sparťanský odchovanec.