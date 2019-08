Přehnaná reakce? Duel Nice s Marseille přerušili kvůli dvěma homofobním transparentům

před 1 hodinou

Středeční utkání třetího kola francouzské ligy mezi fotbalisty Nice a Marseille bylo kvůli homofobním transparentům na tribunách na několik minut přerušeno. Zápas se nakonec dohrál a hostující Olympique si po vítězství 2:1 připsal první výhru v sezoně.

Rozhodčí přerušil utkání v prvním poločase, kdy domácí fanoušci rozvinuli dva transparenty. Na prvním uráželi nového majitele Nice a na druhém kritizovali francouzský svaz kvůli zpřísnění bezpečnostních podmínek na stadionech, mezi které mimo jiné patří i oplocení některých sektorů.

"Přece nebudeme zastavovat hru pokaždé, když nějací idioti něco provedou," citovala agentura AP záložníka Nice Wylana Cypriena. "Jsem proti jakékoliv diskriminaci, ať už je to homofobie nebo rasismus, ale kvůli něčemu takovému by se zápasy přerušovat neměly. To je hloupost," prohlásil.

Ve Francii nejde o první prohřešek proti novým pravidlům, v jejichž rámci vedení svazu dokonce uvažovalo i o vytvoření seznamu zakázaných slov na stadionech. Nedávno byl kvůli homofobním pokřikům na několik minut přerušen duel druhé ligy mezi Nancy a Le Mans.