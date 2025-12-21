"Kalamita Krejčí." Na Čecha se v Anglii valí kritika, jeho spoluhráč terčem agrese

Sobotní odpoledne přineslo smutné potvrzení: Wolves budou aspirovat na potupnou pozici nejhoršího týmu v historii anglického fotbalu. Vyhrát nedokázali ani doma proti Brentfordu a zůstávají beznadějně poslední se 2 body ze 17 utkání. V klíčové chvíli týmu nepomohlo defenzivní zaváhání českého stopera Ladislava Krejčího.
Když už si fanoušci Wolverhamptonu myslí, že jejich fotbalová deprese nemůže být palčivější, přijde další víkend, další zápas. A s ním propad na nové, dosud netušené dno.
Výkon proti Brentfordu znovu jasně naznačil, že pro tým trenéra Roba Edwardse není v aktuální nabité konkurenci nejvyšší anglické soutěže místo.
Dlouho to vypadalo alespoň na boj o třetí remízu v sezoně, jenže v 63. minutě zaváhal Ladislav Krejčí. Špatně odhadl pas Vitalyho Janelta, nechal ho dopadnout na zem, míč ho přeskočil a nabíhající Keane Lewis-Potter otevřel skóre.
Na odpověď už se Vlci nezmohli a jejich fanoušci hromadným předčasným odchodem z ochozů Molineux Stadium dávali jasně najevo, jak se jim současné rozpoložení žluto-černých líbí.
Lewis-Potter potom skóroval ještě jednou a šanci na dramatizaci v závěru odfláknutou penaltou odmítl Jorgen Strand Larsen.
Jak uvedla stanice Sky Sports: „Žádný tým ještě neměl po 17 duelech méně bodů, a to ve všech čtyřech nejvyšších anglických ligách od roku 1888.“
Krejčí nastoupil po několika vystoupeních ve středu zálohy zpět na své obvyklejší stoperské pozici a za výkon si vysloužil kritiku, absolutně jej totiž definovala právě fatální chyba v rozhodujícím okamžiku.
„Udělal chybu v úsudku, že nechal míč spadnout. V obraně nevypadal vůbec tak komfortně, jako v záložní řadě,“ napsal v analýze web Molineux News a Krejčímu udělil podprůměrnou známku 4 z 10.
Ještě drsnější byli fanoušci na sociálních sítích. „Brentford jde do vedení. Kalamita jménem Krejčí,“ napsal po prvním gólu účet Wolves Fancast. „Santi Bueno a Krejčí… Lepší bránění jsem viděl v neděli v parku za barákem,“ přisadil si jeden z příznivců.
Hodnocení 4/10 obdržel šestadvacetiletý exsparťan i na serveru Always Wolves: „Vrátil se zpět do stoperské trojice, ale nedopadlo to slavně. Při prvním gólu to bylo šokující bránění.“
Český reprezentant fanoušky výkonem zklamal, kdo je ale vyloženě naštval, byl norský útočník Strand Larsen. Na jeho adresu se snášejí vzteklé, až agresivní ohlasy.
Kromě nulového přínosu pro tým a absence bojovnosti totiž zvedl vlnu nevole tím, jak v 88. minutě naložil s pokutovým kopem.
„Vypadni z našeho klubu, ty budižkničemu,“ rozčiloval se s použitím vulgárních výrazů fanoušek s nickem Wolfie. Jeho video se záběry na Larsena, který po spálené penaltě vypadal, že je mu to jedno, sklidilo tisíce lajků.
„Ani nevypadá, že by ho to trápilo. Nikdy mě žádný hráč neiritoval tak, jako tenhle, který jen mává rukama a předstírá, že je fotbalista,“ reagoval další z fanoušků.
Larsen se i podle webu Always Wolves stává stěžejním tématem. Minulou sezonu nasázel 14 gólů, letos má na kontě jediný. Jeho obliba šla prudce dolů už během léta, kdy chtěl údajně odejít do Newcastlu, ale klub ho nepustil.
