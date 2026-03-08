Před gólem Chytila mě Chorý fauloval, zlobil se Haraslín. Šanci na titul ještě vidí

Kapitána fotbalistů Sparty Lukáše Haraslína naštvalo, jakým způsobem jeho tým ztratil dobře rozehrané ligové derby na Slavii, kde lídrovi tabulky nakonec podlehl 1:3.
Letenskému týmu se s ohledem na desetibodovou ztrátu na pražského rivala znovu o něco vzdálil titul, devětadvacetiletý slovenský reprezentant ale boj první místo deset kol před koncem soutěže ještě nevzdává. Uvedl to na tiskové konferenci.
Ačkoliv Sparta vstřelila v Edenu těsně před přestávkou díky Patriku Vydrovi gól "do šatny", ve druhém dějství ji obhájce titulu výrazně přehrál a skóre otočil.
"V první řadě jsem naštvaný. Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme dělali přesně to, co jsme měli. Dostali jsme se do vedení," řekl Haraslín.
Vadilo mu, jak jeho tým přistoupil ke druhému poločasu. "Nevím, zda jsme si mysleli, že se to dá ukopat na 1:0. Ano, dá, ale když dáte gól třeba kolem 80. minuty a ubráníte, uskáčete hubený náskok. Ve druhém poločase jsme byli strašně zalezlí, jako bychom to nebyli my a na hřiště přišlo úplně jiné mužstvo. Takhle přece hrát nemůžeme," uvedl sparťanský křídelník.
Do konce ligy zbývá pět kol základní části a dalších pět kol v nadstavbě. Sparta z druhé příčky ztrácí na lídra tabulky už deset bodů. "Stále budeme chtít hrát o první místo. Dnešním zápasem se nám cíl vzdálil, ale ještě není konec. Dokud bude možnost se bít o první místo, budeme bojovat," ujistil Haraslín.
Mužstvo podle něj udělá všechno, aby citelnou ztrátu stáhlo. "Víme, že tímto zápasem jsme si mohli polepšit v tabulce. Ale ještě se hraje hodně zápasů, oba týmy čekají těžké zápasy. Pevně věřím, že se dáme do pořádku," řekl Haraslín.
"Je před námi těžký výjezd v Evropě, poté liga, znovu pohár a reprezentační pauza. Zápas si rozebereme a hodíme ho co nejdřív za hlavu. Musíme se vyvarovat chyb, co jsme udělali," podotkl bratislavský rodák.
Letenský kapitán se na hřišti hodně rozčiloval, že před gólem Mojmíra Chytila na 2:1 ho v šestnáctce fauloval Tomáš Chorý.
"Z mého pohledu to byl faul zezadu. Cítil jsem ránu. Nevím, kolik váží, ale těžko můžu ustát náraz stokilového protihráče. Nechci se na to vymlouvat, takhle bylo rozhodnuto, už to nezměním. Tím momentem jsme si to neprohráli, na vině je celý druhý poločas," uznal Haraslín.
Lyon bez Šulce dál tápe, po remíze přišel o třetí místo v tabulce
Fotbalisté Olympique Lyon s Adamem Karabcem v sestavě ve francouzské lize remizovali 1:1 s FC Paříž. Remízu zachránil v šesté minutě nastavení Corentin Tolisso, který proměnil penaltu. Lyon po třetí ztrátě za sebou klesl v tabulce na čtvrté místo za Marseille.
ŽIVĚ Írán má nového duchovního vůdce. Je jím Modžtabu Chameneí, syn zabitého ajatolláha
Iránské Shromáždění znalců vybralo nového duchovního vůdce Íránu. Je jím Modžtabu Chameneí, druhorozený syn zabitého ajatolláha Alího Chameneího.
Pozornost se přesunula na Blízký východ. Snad tam válka nebude dlouhá, říká Zelenskyj
Delší trvání konfliktu na Blízkém východě může vést ke snížení podpory pro Ukrajinu ve válce s Ruskem, varoval v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rusko podle něj pomáhá íránskému režimu.
Pokud dá tolik gólů, sním čepici. V Bostonu se smějí, moderátora dohnala skepse
Podle převažujících předpokladů se měl hokejový Boston topit v suterénu NHL. Místo toho je ale v pokročilé fázi aktuální sezony plně ve hře o play off. S tím souvisí i nad očekávání dobré výkony jednotlivých hráčů.
Nosková přichází Indian Wells na chuť a po skalpu Cirsteaové si zahraje o čtvrtfinále
Tenistka Linda Nosková si na "pátém grandslamu" v Indian Wells zahraje poprvé osmifinále. Světová čtrnáctka zdolala Rumunku Soranu Cirsteaovou 6:7, 6:4, 6:4, oplatila jí tři týdny starou porážku z Dubaje a vylepšila si při čtvrté účasti maximum na turnaji v kalifornské poušti.