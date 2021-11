Pozitivní test brankáře nás znervoznil, přiznal kouč Feyenoordu před bitvou se Slavií

Trenér fotbalistů Feyenoordu Rotterdam Arne Slot připustil, že ho znepokojil pozitivní výsledek testu na koronavirus, který měl v úvodu týdne před čtvrtečním zápasem Evropské konferenční ligy se Slavií v Praze brankář Justin Bijlow. Všichni ostatní členové týmu jsou podle kouče zdraví.

Přestože nizozemskému celku stačí k postupu do vyřazovací fáze a k prvenství ve skupině remíza, Slot přijel do Edenu pro vítězství.

Bijlow ještě odchytal víkendový ligový zápas se Zwolle (4:0), ale v úterý měl pozitivní test a do Prahy neodletěl. "Výsledek toho testu nás znervózněl v tom smyslu, jestli zůstane jen u jednoho. Všechny členy týmu jsme včera i dnes otestovali, i ty očkované. Musíme samozřejmě počkat pár dnů, jestli to eventuálně nebude mít nějaký vliv i na ostatní hráče," řekl Slot na tiskové konferenci v Praze.

Místo nemocné brankářské jedničky dostane v Edenu šanci izraelský náhradník Ofir Marciano. "Samozřejmě Justin je pro nás důležitý. Víme, že jde o důležitý zápas. Jeho potíže naštěstí nejsou vážné. Máme tu druhého brankáře, kterému naprosto věříme. Je to jednička izraelské reprezentace a je zvyklý chytat velké zápasy. Ostatně to je důvod, proč jsme ho v létě přivedli," uvedl Slot na adresu Marciana, který zatím za Feyenoord zasáhl jen do dvou soutěžních zápasů v předkole Evropské konferenční ligy.

Celek z Rotterdamu po čtyřech z šesti zápasů vede tabulku skupiny E o čtyři body před druhou Slavií a má nakročeno k postupu. "Před pár měsíci jsme byli šťastní za to, že jsme se vůbec do skupiny dostali. To, že jsme teď v takové pozici, je krásné. Když skončíme první, bude to ještě hezčí. Přijeli jsme sem vyhrát, i když víme, že i remíza je pro nás velmi dobrý výsledek," poznamenal Slot.

V prvním vzájemném duelu se Slavií jeho svěřenci zvítězili 2:1 díky dvěma gólům v úvodním dějstvím. "Oba týmy presují a hrají vysoko. V Rotterdamu asi slávisté ještě neznali naše tempo a byli zaskočeni. V druhém poločase ale změnili styl hry a podařilo se jim dostat na naši obrannou linii. Očekávám od nich podobný výkon, vědí, že musejí vyhrát," uvedl Slot.