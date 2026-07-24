„Komerční“ pauzy jako pevná součást fotbalu? FIFA vnímá kritiku, česká liga má jasno

Na mistrovství světa v Americe se objevily jako nový prvek fotbalových pravidel a setkaly se s obří kritikou. Do povinných hydratačních přestávek uprostřed obou poločasů pálili fanoušci, hráči i trenéři. Jak to s nimi bude dál?
Když rozhodčí přibližně ve 23. a 68. minutě zapískal a hráči se stahovali k lavičkám, z tribun se ozývalo bučení a pískot.
Fanoušky dráždilo, že Mezinárodní fotbalová federace FIFA při zavedení povinných tříminutových přestávek sice argumentovala zdravím hráčů, ale rozhodla se přerušovat všechny zápasy bez ohledu na klimatické podmínky.
BBC spočítala, že na americké stanici Fox Sports vyjde příjem ze všech nově vzniklých reklamních bloků během světového šampionátu na 250 milionů dolarů (zhruba 5,3 miliardy korun).
„Přestávky zvyšují hodnotu nákupních práv na vysílání MS, což znamená, že si FIFA teoreticky může účtovat vyšší ceny při vyjednávání o budoucích turnajích,“ vysvětlovala britská televize.
A fotbaloví příznivci se zlobili: „Raději to nazývejte pravým jménem - jsou to komerční, nikoliv hydratační přestávky.“
FIFA si v průběhu turnaje tvrdošíjně stála za svým. Její prezident Gianni Infantino mluvil o tom, že přestávky vlastně zvyšují atraktivitu zápasů - trenéři mohou upravit taktiku a odpočatí hráči navážou ve vysokém tempu. Na konci však přeci jen částečně couvla.
Když byl Arséne Wenger, šéf fotbalového rozvoje FIFA a bývalý dlouholetý manažer Arsenalu, den před finále tázán, jestli povinné pauzy zlepšují schopnosti hráčů nebo snad plynulost hry, odpověděl jasně: „Ne.“
„Vnímáme, že někdy se to lidem nelíbilo, a musíme si po MS zanalyzovat, jaký to má dopad. Jsme tu proto, abychom sloužili lidem, kteří sledují fotbal,“ prohlásil Wenger.
„Z lékařského hlediska to bylo v mnoha zápasech nutné. V některých utkáních, zejména tam, kde byly stadiony kryté, s tím ale lidé nebyli spokojeni,“ uznal.
Proti novému pravidlu vystoupil třeba nizozemský obránce Virgil van Dijk, uplatnění na všechny zápasy kritizoval i norský trenér Staale Solbakken a britský novinář Henry Winter z magazínu World Soccer vedení FIFA dokonce vzkázal: „Ničíte fotbal.“
Naštěstí pro všechny kritiky bylo dopředu ohlášeno, že povinnost přestávek se týká jen mistrovství světa.
Však také Unie evropských fotbalových federací UEFA rychle ujišťovala, že ve svých soutěžích nic takového zavádět nehodlá - v Lize mistrů ani za dva roky na mistrovství Evropy.
Povinné nebudou hydratační pauzy ani v nadcházející sezoně české ligy, která startuje již tuto sobotu.
„O zavedení povinných občerstvovacích přestávek neuvažujeme,“ odpověděl na dotaz Aktuálně.cz Pavel Jahoda, ředitel komunikace profesionálních soutěží Ligové fotbalové asociace (LFA).
„Chceme i nadále zachovat standard běžný v soutěžích UEFA i dalších evropských ligách, který vychází z Pravidel fotbalu. Ta počítají s možností pauzy na pití či ochlazovací přestávky v jasně stanoveném časovém rozsahu, přičemž o jejím zařazení rozhoduje rozhodčí s ohledem na aktuální klimatické podmínky přímo na stadionu,“ dodal.
„Tento systém považujeme za funkční a nevidíme důvod se od něj odchylovat,“ uzavřel Jahoda.
Nicméně odborníci z televizních stanic, které v Česku letošní MS vysílaly, navzdory Wengerově zdrženlivosti nepochybují o tom, že na příštích světových šampionátech povinné přestávky zůstanou pevnou součástí zápasů.
„Kdybych si měl tipnout, myslím si, že hydratační přestávky tady s námi budou dlouhodobě,“ prohlásil Jakub Eichler, PR manažer sportovních kanálů Novy, pro web Mediář.
„Je to novinka, kterou diváci v budoucnu akceptují jako běžnou součást fotbalového zápasu,“ reagoval podobně i ředitel obchodu České televize Josef Vlček.
V české lize si budou diváci zatím zvykat na úpravy, které byly během MS přijímány naopak velmi pozitivně.
Řeč je o odpočítávání při autových vhazováních, nových pravomocech videa (při udělení druhé žluté karty nebo udělení jakékoliv karty chybně jinému hráči) a také o omezení zdržování hry při střídáních a polehávání na hřišti.
Nově platí, že hráč, kvůli jehož zranění byla hra přerušena, musí hrací plochu opustit a zůstat na jednu minutu mimo ni.
Jinými slovy si fotbalista dobře rozmyslí, zda si lehne na trávník a vyžádá si ošetření, anebo bude raději pokračovat ve hře.
Podle FIFA se díky této úpravě snížil na MS v Americe počet lékařských zásahů do utkání oproti Kataru 2022 z průměrných 2,3 na 1,6.
„V tomto dopadu pravidla je i prvek, který se nedá měřit - to je frustrace, kterou cítíte, když někdo leží na hřišti a není zraněný. Ptal jsem se na to mnoha lidí a všichni vnímali nové pravidlo pozitivně,“ kvitoval Wenger.
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