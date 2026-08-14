Potvrzeno, Sparta ulovila talentovaného exslávistu. Zatím na hostování

Fotbalisty Sparty na roční hostování s opcí posílil Matěj Jurásek. Dvaadvacetiletý křídelník a bývalý hráč Slavie přišel z druholigového Norwiche. Letenský klub o tom informoval na svém webu.
Karvinský odchovanec přestoupil do anglického týmu ze Slavie loni v lednu za sedm milionů eur (přibližně 170 milionů korun).
Za Norwich odehrál 21 zápasů s bilancí jednoho gólu a dvou asistencí, velkou část angažmá ho brzdila zranění. Se Slavií získal titul, za českou reprezentaci si připsal čtyři starty.
Na Letnou přišel poté, co ve středu Spartu definitivně opustil kapitán Lukáš Haraslín, jenž zamířil do Saúdské Arábie. Právě jeho by měl Jurásek nahradit. Nastupovat může na pravém i levém křídle.
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