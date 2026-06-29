Potvrzeno. Guardiolovým nástupcem v Manchesteru City bude Maresca

Španělského trenéra Pepa Guardiolu nahradí u fotbalistů Manchesteru City Ital Enzo Maresca. Bývalý kouč Chelsea podepsal smlouvu na tři roky.
Španělského trenéra Pepa Guardiolu nahradí u fotbalistů Manchesteru City Ital Enzo Maresca. BBývalý trenér Chelsea podepsal tříletou smlouvu.
Anglický klub to uvedl na svém webu. Maresca už v City dříve působil v akademii a také jako Guardiolův asistent u prvního týmu.
Maresca přišel do Manchesteru před sezonou 2020/21, kterou strávil jako hlavní trenér týmu do 23 let.
O rok později si poprvé vyzkoušel roli hlavního trenéra v dospělém fotbale na lavičce Parmy, kde však vydržel jen šest měsíců. Poté se vrátil do Anglie.
V sezoně 2022/23, ve které "Citizens" ovládli Ligu mistrů, byl Guardiolovým asistentem. V Anglii zůstal jako kouč Leicesteru a posléze Chelsea.
"Manchester City je klub, který výborně znám. Trénovat tento tým je pro mě skvělá příležitost," řekl Maresca. Klub je podle něj neuvěřitelně dobře řízený.
"Pro trenéra je to vysněná situace. Poskytuje mi to konzistenci, kterou potřebuji, abych mohl odvádět dobrou práci. Bude to moje třetí působení tady. Znám klub, znám jeho požadavky a očekávání," dodal kouč.
Vedení si Marescu vybralo podle stylu fotbalu, který Ital preferuje. "Enzo přináší osobnost, vášeň a inteligenci, které zcela ladí s našimi potřebami," uvedl šéf City Chaldún Al Mubarak. "Jeho návrat do Manchesteru City je vítaným a přirozeným dalším krokem jak pro něj, tak pro klub," dodal.
Jmenování podle BBC zdržela jednání mezi Chelsea a City o kompenzačním balíčku pro Marescu. Ital opustil londýnský klub v lednu po období s jediným vítězstvím v sedmi zápasech Premier League.
Tehdejší prohlášení Chelsea naznačovalo, že šlo o vzájemnou dohodu. Maresca však nyní potvrdil, že na Stamford Bridge rezignoval, což mu otevřelo cestu k přesunu do City.
Loni v květnu vyhrál Maresca s Chelsea Konferenční ligu a v létě ji dovedl k triumfu na rozšířeném mistrovství světa klubů ve Spojených státech. Ve finále jeho tým porazil 3:0 vítěze Ligy mistrů Paris Saint-Germain.
"Enzo byl v našich úvahách nejvýraznějším kandidátem. Známe jeho osobnost a jeho vizi toho, jak by se měl hrát fotbal. Je to muž s integritou, charismatem a vášní," řekl generální ředitel Ferran Soriano.
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