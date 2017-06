Potvrzeno: Plzeň podepsala druhou posilu, za trenérem Vrbou se vrací záložník Kolář

před 1 hodinou

Bývalý fotbalový reprezentant Daniel Kolář se po necelém roce vrací do Plzně. Jednatřicetiletý ofenzivní záložník dnes podepsal s druhým týmem uplynulé ligové sezony dvouletou smlouvu

Plzeň - Daniel Kolář se po zlínském Diegu Živuličovi stal druhou letní posilou Viktorie Plzeň, druhého týmu uplynulého ročníku nejvyšší fotbalové soutěže. "Je to jako vracet se domů. Velmi se těším i na fanoušky. Je to jeden z faktorů, proč jsem se vrátil. Doufám, že si spolu užijeme hodně hezkých chvil," uvedl Kolář.

V Plzni působil od sezony 2008/09 a zažil s ní všechny čtyři mistrovské tituly i dva postupy do základní skupiny Ligy mistrů. Vloni v srpnu po nepovedeném vstupu Viktorie do sezony přestoupil do Gaziantepsporu spolu s Františkem Rajtoralem, který na jaře v Turecku spáchal sebevraždu.

V únoru Kolář v Gaziantesporu skončil a nyní zamířil zpět do Plzně, kam se od nové sezony vrací trenér Pavel Vrba, pod nímž zkušený ofenzivní záložník zažil ve Viktorii nejlepší léta.

"Několikrát už jsme spolu s trenérem mluvili. Známe se a víme, co od sebe čekat, takže se na obnovení spolupráce těším," podotkl Kolář. "Věříme, že zde Dan naváže na úspěchy, které s klubem zažil a velkou měrou se na nich podílel," doplnil generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

Kolář má v lize na kontě 285 utkání a 71 branek. Vedle Plzně působil i na Slovácku, v Blšanech a ve Spartě. V reprezentaci odehrál 29 zápasů a dal v nich dva góly. Naposledy za národní tým nastoupil vloni v červnu na závěrečnou minutu duelu evropského šampionátu proti Turecku.

Kolář je druhou letní posilou Viktorie po chorvatském záložníkovi Diegu Živuličovi. Blízko k příchodu do Plzně má také útočník Jakub Řezníček z Brna.