Postup Česka ze skupiny? Statistici překvapili. Švýcarský kolaps ale věstí problém

Porážka s Jižní Koreou postavila českou reprezentaci před jasný úkol: aby mohli Krejčí a spol. pomýšlet na postup ze skupiny bez nervů, musí ve zbývajících dvou zápasech nejen neprohrát, ale aspoň jednou zvítězit. Experti ze společnosti Opta jim stále věří: české šance vyčíslili na 56 procent.
Velkorysý model současného mistrovství světa přizve mezi 32 elitních reprezentací i osm týmů ze třetích míst. Vzdor porážce a utrápenému výkonu proti Jižní Koreji má Česko stále šanci na postup ze všech tří míst skupiny A.
Počítače společnosti Opta vyhodnotily pravděpodobnost jeho účasti v play off na 56 procent. Jelikož už předturnajové predikce stavěly asijský tým nad ten český, porážku s Jižní Koreou experti hodnotí jako zásadní, nikoli fatální. Nicméně první místo už zařadili spíš do kategorie sci-fi (5,67 procent).
Scénář s triumfem ve skupině počítá s tím, že Češi vyhrají oba zbývající zápasy (s Jižní Afrikou a Mexikem), ale ještě by museli počítat s příznivou shodou dalších výsledků.
Reálnější cesta je z druhého místa, na které by teoreticky mohly stačit i čtyři body. Pokud Češi například porazí JAR a remizují s Mexikem, pak bude záležet nejen na výsledku zápasu Mexiko - Korea, ale jejich šance také zvýší bodová ztráta Jihokorejců proti Jihoafričanům. Anebo naopak, v případě devítibodové jízdy asijského týmu by svěřenci trenéra Koubka pod sebe dostali Mexiko, museli by ale spoléhat na lepší skóre.
Připomeňme, že klíčovým faktorem při rovnosti bodů je právě rozdíl mezi vstřelenými a inkasovanými brankami.
Bronz ve skupině je logicky nejdostupnější. Podle kvalifikovaných odhadů se dá očekávat, že na postup z tabulky třetích míst by teoreticky mohly stačit tři body s alespoň vyrovnaným skóre, zatímco v případě čtyř bodů se dá mluvit o vysoké pravděpodobnosti.
Češi by tak mohli proklouznout do play off podobně jako na ME 2020, tedy na posledním turnaji, který se hrál podobným způsobem. Tehdy jim osmifinále zajistily čtyři body, zatímco tříbodoví Finové a Slováci museli balit kufry. Se třemi body postoupila díky rozdílu (-1) pouze Ukrajina.
Benefit rozdílu mezi postupem ze druhého a třetího místa by měl být znatelný. Zatímco stříbrný tým skupiny narazí na stejně umístěného soupeře ve skupině B, třetí mančaft půjde na vítěze skupin E (favorit Německo), nebo G (Belgie).
Že je ale teorie šedá a fotbalový trávník zelený, to ukázala sobotní šokující remíza Švýcarska s Katarem. Rozjetí Švýcaři byli před turnajem považováni za favorita skupiny, na branku outsidera vyslali 26 střel, povinné tři body si ale nepřipsali.
Proti nepříjemné Bosně a Hercegovině a domácí Kanadě budou mít dost práce, aby ztrátu dohnali a očekávání naplnili. Pokud to nezvládnou a skončí druzí, bude i na druhý tým „české“ skupiny čekat velmi nepříjemný soupeř.
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