Portugalský idol ukázal na Zlatém míči půvabnou dceru, kapitán mistrů světa přítelkyni

Podívejte se, jak to na pondělním vyhlašování Zlatého míče slušelo ve společenském oděvu současným i bývalým hvězdám fotbalu i jejich manželkám, přítelkyním či rodinným příslušníkům.
Škoda s čínskou technikou už není utopie. Volkswagen zvažuje radikální krok
Vedení Volkswagenu nedávno připustilo, že počítá s dovozem některých svých čínských modelů do Evropy. A nemusí to být poslední věc, s níž by mohli čínští partneři německému koncernu pomoci. Ve hře je i možnost, že několik modelů včetně Škodovky dostane software, který se zatím používá jen v čínských modelech VW.
ŽIVĚ Rusko a Ukrajina oznámily lokální příměří kvůli pomoci lidem z města Olešky
Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo dalšímu nočnímu raketovému útoku Ruska. Vedle několika domů byl poškozen také Jižní most přes Dněpr včetně infrastruktury metra, uvedl dnes starosta Vitalij Kličko. O několik hodin dříve informoval o pondělním večerním útoku, při němž zemřel člověk a deset utrpělo zranění, většina z nich v areálu vysokoškolských kolejí.
Na Mao Ce-tunga se nesahá. Mbappé naštval Číňany, jejich odplata přišla bleskově
Minimálně tři sponzoři z Číny ukončili ze dne na den spolupráci s fotbalovou hvězdou Kylianem Mbappém.
Bude sít smrt po Ukrajině. Rusové obnovují výrobu vražedného kolosu ze studené války
Je 55 metrů dlouhý a 55 metrů široký. Dokáže letět rychlostí přes 2000 km/hod s doletem 12 tisíc kilometrů. A především – unese až 40 tun nákladu, především střel s plochou dráhou letu. Právě těmito raketami už pátým rokem terorizuje ukrajinská města. Nyní půjde obávaný ruský strategický bombardér Tu-160 z roku 1987 znovu do výroby. Jeden stroj stojí čtvrt miliardy dolarů.
Předčítač poprvé na českém jevišti. Hlavní role ztvární Čvančarová, Krejčík a Korn
První divadelní zpracování bude uvedeno v Nové Spirále. Premiéra se uskuteční 4. února 2027.