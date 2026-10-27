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Sport

Portugalský idol ukázal na Zlatém míči půvabnou dceru, kapitán mistrů světa přítelkyni

Ballon d'Or
Ballon d'Or
Ballon d'Or
Ballon d'Or
Ballon d'Or
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27 fotografií
Bývalý portugalský fotbalista Luis Figo pózuje před předáváním Zlatého míče s dcerou Stellou. |
Foto: REUTERS – Matthew Childs
Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík
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Podívejte se, jak to na pondělním vyhlašování Zlatého míče slušelo ve společenském oděvu současným i bývalým hvězdám fotbalu i jejich manželkám, přítelkyním či rodinným příslušníkům.

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