Portugalsko – Španělsko 0:1. Portugalce poslal domů Merino
Sledovali jsme online přenos z osmifinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Portugalskem a Španělskem.
Regulace jako konkurenční výhoda: Jak těžit z DORA, NIS2 či AI Act?
Nové regulace zvyšují nároky. Firmám, které je zvládnou dřív, mohou přinést náskok.
Ronaldo se s MS rozloučil v slzách, o sen ho připravil gól v nastavení
Fotbalisté Španělska porazili v osmifinále mistrovství světa Potugalce 1:0 gólem Mikela Merina v nastaveném čase.
"Evropa a USA se potřebují." Nizozemsko uzavřelo obranné dohody za tři miliardy eur
Nizozemsko v úterý na Fóru obranného průmyslu, který se koná před summitem NATO, oznámí obranné dohody a plány v hodnotě více než tři miliardy eur (72,6 miliardy Kč). V rozhovoru s agenturou Reuters to uvedla nizozemská ministryně obrany Dilan Yesilgozová.
Dva totálně vyčerpané Čechy zachraňovala horská služba na Grossglockneru
Dvaatřicetiletý Čech a 27letá Češka přečkali noc na dnešek v nouzovém bivaku nedaleko vrcholu nejvyšší rakouské hory Grossglockner poté, co je zaskočilo prudké zhoršení počasí. Záchranáři jim pomohli sestoupit, informovala policie ve spolkové zemi Tyrolsko.
Mrtvých přibývá. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo nejméně 3535 lidí
Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla Venezuelu, vzrostl na nejméně 3535. Podle agentury Reuters to dnes uvedl předseda parlamentu Jorge Rodríguez. Nedělní bilance uváděla 3342 mrtvých. Počet evidovaných zraněných nicméně zůstává, stejně jako v neděli, celkem 16.740.