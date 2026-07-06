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Sport
Přenos skončil

Portugalsko – Španělsko 0:1. Portugalce poslal domů Merino

Sport

Sledovali jsme online přenos z osmifinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Portugalskem a Španělskem.

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