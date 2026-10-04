Portugalci bez Ronalda vyhráli i podruhé a jsou ve čtvrtfinále Ligy národů

Fotbalisté Portugalska ve 4. kole Ligy národů zdolali doma 2:1 Norsko a jako první tým si zajistili účast ve čtvrtfinále.
Ve druhém utkání skupiny A4 Dánsko zvítězilo 1:0 ve Walesu. Do čela skupiny A2 se posunulo Nizozemsko výhrou 2:1 nad Srbskem. Řecko je po remíze 0:0 s Německem druhé vinou horšího skóre.
Norové se v Portugalsku ujali vedení v 36. minutě po gólu Ajera, vzápětí ale srovnal neméně výstavní ranou Cancelo.
Obhájcům trofeje, kteří znovu hráli bez uraženého Crstiana Ronalda, zařídil výhru 2:1 stejně jako před týdnem v Oslu útočník Ramos, jenž v 79. minutě využil Félixovu nabídku před prázdnou bránu. Domácí uhájili náskok i po vyloučení Conceicaa v závěru základní hrací doby.
Nový trenér Jesus vyhrál i čtvrtý zápas ve funkci. Portugalci jsou dvě utkání před koncem blízko postupu z prvního místa, druzí Dánové ztrácejí šest bodů.
Dánové zvítězili ve Walesu díky penaltě útočníka Höjlunda, jenž se stejně jako Ramos prosadil ve třech z dosavadních čtyř kol soutěže.
Srbsko zůstává ve skupině A2 bez bodu. O jeho další porážce rozhodl v Eindhovenu v 72. minutě Zirkzee, který pohodlně zakončil pohlednou kombinaci.
Výběr "Oranje" postupuje soutěží bez porážky stejně jako Řekové, kteří po překvapivé výhře 1:0 v Německu bodovali s favoritem skupiny i doma. Němci mají na kontě pět bodů, do čtvrtfinále projdou dva nejlepší z tabulky.
Fotbalová Liga národů - 4. kolo:
Skupina A2:
Eindhoven: Nizozemsko - Srbsko 2:1 (1:1)
Branky: 31. Koopmeiners, 72. Zirkzee - 35. Cvetkovič.
Soluň: Řecko - Německo 0:0
Tabulka:
1.
Nizozemsko
4
2
2
0
7:5
8
2.
Řecko
4
2
2
0
5:3
8
3.
Německo
4
1
2
1
3:2
5
4.
Srbsko
4
0
0
4
3:8
0
Skupina A4:
Porto: Portugalsko - Norsko 2:1 (1:1)
Branky: 38. Cancelo, 79. Ramos - 36. Ajer. ČK: 86. Conceicao (Portug.).
Cardiff: Wales - Dánsko 0:1 (0:0)
Branka: 75. Höjlund z pen.
Tabulka:
1.
Portugalsko
4
4
0
0
9:4
12
2.
Dánsko
4
2
0
2
7:7
6
3.
Norsko
4
1
0
3
6:8
3
4.
Wales
4
1
0
3
2:5
3
Skupina B3:
Priština: Kosovo - Rakousko 1:1 (0:0)
Branky: 70. F. Asllani - 85. Lang.
Bačka Topola: Irsko - Izrael 1:1 (1:0)
Branky: 39. Parrott z pen. - 47. D. Peretz.
Tabulka:
1.
Rakousko
4
2
2
0
9:5
8
2.
Irsko
4
1
2
1
6:4
5
3.
Kosovo
4
1
2
1
3:4
5
4.
Izrael
4
0
2
2
2:7
2
Skupina D1:
Ta' Qali: Malta - Andorra 1:0 (0:0)
Branka: 49. Teuma.
Tabulka:
1.
Malta
3
2
1
0
4:2
7
2.
Gibraltar
2
0
2
0
1:1
2
3.
Andorra
3
0
1
2
1:3
1
Skupina D2:
Gjandža: Ázerbájdžán - Litva 1:0 (1:0)
Branka: 25. Chajbulajev. ČK: 90.+7 Kučys (Lit.).
Tabulka:
1.
Ázerbájdžán
3
1
2
0
2:1
5
2.
Litva
3
1
1
1
3:2
4
3.
Lichtenštejnsko
2
0
1
1
0:2
1
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