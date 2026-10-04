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Sport

Portugalci bez Ronalda vyhráli i podruhé a jsou ve čtvrtfinále Ligy národů

ČTK
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Fotbalisté Portugalska ve 4. kole Ligy národů zdolali doma 2:1 Norsko a jako první tým si zajistili účast ve čtvrtfinále.

Portugalci slaví gól v zápase Ligy národů s Norskem
Portugalci slaví gól v zápase Ligy národů s Norskem.Foto: REUTERS – Rodrigo Antunes
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Ve druhém utkání skupiny A4 Dánsko zvítězilo 1:0 ve Walesu. Do čela skupiny A2 se posunulo Nizozemsko výhrou 2:1 nad Srbskem. Řecko je po remíze 0:0 s Německem druhé vinou horšího skóre.

Norové se v Portugalsku ujali vedení v 36. minutě po gólu Ajera, vzápětí ale srovnal neméně výstavní ranou Cancelo.

Obhájcům trofeje, kteří znovu hráli bez uraženého Crstiana Ronalda, zařídil výhru 2:1 stejně jako před týdnem v Oslu útočník Ramos, jenž v 79. minutě využil Félixovu nabídku před prázdnou bránu. Domácí uhájili náskok i po vyloučení Conceicaa v závěru základní hrací doby.

Nový trenér Jesus vyhrál i čtvrtý zápas ve funkci. Portugalci jsou dvě utkání před koncem blízko postupu z prvního místa, druzí Dánové ztrácejí šest bodů.

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Dánové zvítězili ve Walesu díky penaltě útočníka Höjlunda, jenž se stejně jako Ramos prosadil ve třech z dosavadních čtyř kol soutěže.

Srbsko zůstává ve skupině A2 bez bodu. O jeho další porážce rozhodl v Eindhovenu v 72. minutě Zirkzee, který pohodlně zakončil pohlednou kombinaci.

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Výběr "Oranje" postupuje soutěží bez porážky stejně jako Řekové, kteří po překvapivé výhře 1:0 v Německu bodovali s favoritem skupiny i doma. Němci mají na kontě pět bodů, do čtvrtfinále projdou dva nejlepší z tabulky.

Fotbalová Liga národů - 4. kolo:

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Skupina A2:

Eindhoven: Nizozemsko - Srbsko 2:1 (1:1)

Branky: 31. Koopmeiners, 72. Zirkzee - 35. Cvetkovič.

Soluň: Řecko - Německo 0:0

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Tabulka:

1.

Nizozemsko

4

2

2

0

7:5

8

2.

Řecko

4

2

2

0

5:3

8

3.

Německo

4

1

2

1

3:2

5

4.

Srbsko

4

0

0

4

3:8

0

Skupina A4:

Porto: Portugalsko - Norsko 2:1 (1:1)

Branky: 38. Cancelo, 79. Ramos - 36. Ajer. ČK: 86. Conceicao (Portug.).

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Cardiff: Wales - Dánsko 0:1 (0:0)

Branka: 75. Höjlund z pen.

Tabulka:

1.

Portugalsko

4

4

0

0

9:4

12

2.

Dánsko

4

2

0

2

7:7

6

3.

Norsko

4

1

0

3

6:8

3

4.

Wales

4

1

0

3

2:5

3

Skupina B3:

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Priština: Kosovo - Rakousko 1:1 (0:0)

Branky: 70. F. Asllani - 85. Lang.

Bačka Topola: Irsko - Izrael 1:1 (1:0)

Branky: 39. Parrott z pen. - 47. D. Peretz.

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Tabulka:

1.

Rakousko

4

2

2

0

9:5

8

2.

Irsko

4

1

2

1

6:4

5

3.

Kosovo

4

1

2

1

3:4

5

4.

Izrael

4

0

2

2

2:7

2

Skupina D1:

Ta' Qali: Malta - Andorra 1:0 (0:0)

Branka: 49. Teuma.

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Tabulka:

1.

Malta

3

2

1

0

4:2

7

2.

Gibraltar

2

0

2

0

1:1

2

3.

Andorra

3

0

1

2

1:3

1

Skupina D2:

Gjandža: Ázerbájdžán - Litva 1:0 (1:0)

Branka: 25. Chajbulajev. ČK: 90.+7 Kučys (Lit.).

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Tabulka:

1.

Ázerbájdžán

3

1

2

0

2:1

5

2.

Litva

3

1

1

1

3:2

4

3.

Lichtenštejnsko

2

0

1

1

0:2

1

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