Pokud Češi postoupí na MS, hrozí jim peklo. Jsou v koši s Jordánskem, Curacaem, Haiti

Vyplývá to z postupu losování závěrečného turnaje, který dnes zveřejnila mezinárodní federace FIFA. Vítězové evropského play off, v němž bude o účast na MS ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku bojovat i Česko, budou při losování v nejslabším čtvrtém koši.
Nové pravidlo má na mistrovství světa, jež se bude hrát poprvé s 48 účastníky, udržet soutěžní vyrovnanost.
Ve vyřazovací části bude nejvýše nasazené Španělsko a číslo dvě Argentina v opačných polovinách pavouka, stejně jako třetí Francie a čtvrtá Anglie. I kdyby tyto čtyři nejvýše nasazené týmy nevyhrály své skupiny, nebudou se moci střetnout dříve než v semifinále, což je pravidlo uplatněné poprvé v historii MS.
Mistrovství světa se bude losovat 5. prosince ve Washingtonu, o den později bude zveřejněn aktualizovaný program včetně stadionů a začátku zápasů. V jedné čtyřčlenné skupině nebudou moci být dva zástupci stejné kontinentální konfederace kromě evropské UEFA, jež bude mít na šampionátu nejvíc účastníků (16).
Týmy budou rozděleny do čtyř výkonnostních košů. V prvním budou pořadatelské země Kanada, Mexiko a USA, které doplní Španělsko, Argentina, Francie, Anglie, Brazílie, Portugalsko, Nizozemsko, Belgie a Německo.
V druhém koši budou vítěz české kvalifikační skupiny Chorvatsko, Maroko, Kolumbie, Uruguay, Švýcarsko, Japonsko, Senegal, Írán, Korea, Ekvádor, Rakousko a Austrálie.
Třetí koš tvoří Norsko, Panama, Egypt, Alžírsko, Skotsko, Paraguay, Tunisko, Pobřeží slonoviny, Uzbekistán, Katar, Saúdská Arábie a Jihoafrická republika.
Ve čtvrtém koši budou Jordánsko, Kapverdy, Ghana, Curacao, Haiti, Nový Zéland, čtyři vítězové evropského play off a dva nejlepší z interkontinentálního kvalifikačního turnaje.
Čeští fotbalisté se v semifinále březnového play off utkají doma s Irskem a v případě postupu v rozhodujícím duelu o účast na MS narazí na vítěze souboje mezi Dánskem a Severní Makedonií.
Šampionát se uskuteční od 11. června do 19. července.