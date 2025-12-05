Fotbal

Pokud Češi postoupí, čekají je na MS atraktivní soupeři. Čelili by i domácímu Mexiku

Mírotvůrce Trump, úchvatný Bocelli či pohublý Ronaldo. Američané pojali los jako show
Na červeném koberci defilovala celá řada hvězd sportovní historie. Jednou z nich byl slavný basketbalista Shaquille O'Neal.
Poznali byste ho? Bývalý krajní obránce s dělovou ranou Roberto Carlos.
Do Washingtonu dorazil i někdejší skvělý záložník Alessandro Del Piero...
... anebo Brazilec Ronaldo, který se po letech boje s nadváhou ukázal v solidní formě. Zobrazit 26 fotografií
Foto: Reuters
ČTK ČTK
před 20 hodinami
Pokud čeští fotbaloví reprezentanti postoupí z březnového play off na mistrovství světa, utkají se ve skupině A s jedním z pořadatelů Mexikem, Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou. Dva zápasy by národní celek odehrál v Mexiku a jeden v Atlantě v USA. Rozhodl o tom dnešní los ve Washingtonu.

Český tým potřebuje na jaře v baráži přejít přes dva soupeře. V semifinále nejprve přivítá Irsko a v případě postupu si ve finále rovněž na domácí půdě zahraje s vítězem duelu Dánsko - Severní Makedonie.

"Je to určitě velmi zajímavá skupina se silnými týmy. Bylo by skvělé si proti nim zahrát. V mých očích je určitě největším favoritem Mexiko, které bude navíc hrát na domácí půdě," poznamenal Nedvěd na webu FAČR.

"My se ale v tuto chvíli musíme soustředit především na náš hlavní cíl - úspěšně zvládnout baráž. Zejména pak hned první zápas, ve kterém nás čeká velmi těžký soupeř z Irska," doplnil bývalý kapitán reprezentace.

Světový šampionát poprvé v historii uspořádají tři země Kanada, Mexiko a USA a premiérově se ho zúčastní 48 zemí. Los je rozdělil do 12 čtyřčlenných skupin, z nichž do vyřazovacích bojů postoupí vždy dvě mužstva a doprovodí je osmička nejlepších z třetích příček.

Mistrovství začne 11. června zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou, stejné týmy zahájily šampionát i v roce 20210 v JAR. Obhájci zlata Argentinci se ve skupině J utkají s Rakouskem, Alžírskem a Jordánskem.

Finále se uskuteční 19. července na stadionu v New Jersey. Aktuálně je známo 42 z 48 účastníků, vedle čtyř evropských barážových "větví" se bude v březnu hrát ještě mezikontinentální play off.

Český tým před losem spolu s trojicí celků v jedné ze čtyř částí baráže figuroval v nejslabším ze čtyř košů. Dostat mohl některého z velkých favoritů, ale papírově nejsilnějším soupeřům se vyhnul.

Legendární kanadský hokejista Wayne Gretzky hned na úvod losování čtvrtého koše vytáhl barážovou "větev" D a české reprezentaci pro případ postupu na šampionát přiřadil tři celky mimo Evropu.

Nejčerstvější zkušenost má národní celek s Koreou, s níž v červnu 2016 v přípravě před Eurem doma prohrál 1:2. Naopak Mexiko v posledním vzájemném duelu v únoru 2000 na turnaji v Hongkongu porazil 2:1. S Jihoafrickou republikou v jediném zápase v prosinci 1997 na Poháru FIFA Češi remizovali 2:2.

Národní mužstvo usiluje o teprve druhou účast na světovém šampionátu od rozdělení federace. V samostatné historii si zahrálo na závěrečném turnaji jen v roce 2006 v Německu. Český celek je aktuálně bez trenéra a není jasné, kdo tým v březnu povede.

Zatímco k Argentincům byl los shovívavý, poražení finalisté z minulého šampionátu Francouzi se dostali do jedné z nejtěžších skupin spolu se Senegalem, vítězem mezikontinentálního play off a Norskem, jehož barvy hájí nejlepší střelec evropské kvalifikace Erling Haaland. Výběr galského kohouta si zopakuje úvodní duel se svou bývalou kolonií Senegalem, s nímž v roce 2002 na začátku šampionátu senzačně prohrál 0:1.

Papírově velmi silná je i skupina L s Anglií, Ghanou, Panamou a vítězem "české" kvalifikační skupiny Chorvatskem. Úřadující mistři Evropy Španělé narazí na Kapverdy, Saúdskou Arábii a Uruguay. Pokud svou skupinu ovládnou a totéž se povede i Argentincům, utkají se oba spolufavorité na zlato nejdříve až ve finále.

Losování se ve Washingtonu zúčastnil i americký prezident Donald Trump, který od FIFA získal novou Cenu míru. Slavnostní ceremoniál se řadou vystoupení protáhl a losovat se začalo až po téměř hodině a půl.

Los skupinové fáze mistrovství světa ve fotbale:

Skupina A: Mexiko, Jihoafrická republika, Korea, vítěz evropského play off D (Česko).

Skupina B: Kanada, vítěz evropského play off A, Katar, Švýcarsko.

Skupina C: Brazílie, Maroko, Haiti, Skotsko.

Skupina D: USA, Paraguay, Austrálie, vítěz evropského play off C.

Skupina E: Německo, Curacao, Pobřeží slonoviny, Ekvádor.

Skupina F: Nizozemsko, Japonsko, vítěz evropského play off B, Tunisko.

Skupina G: Belgie, Egypt, Írán, Nový Zéland.

Skupina H: Španělsko, Kapverdy, Saúdská Arábie, Uruguay.

Skupina I: Francie, Senegal, vítěz mezikontinentálního play off 2, Norsko.

Skupina J: Argentina, Alžírsko, Rakousko, Jordánsko.

Skupina K: Portugalsko, vítěz mezikontinentálního play off 1, Uzbekistán, Kolumbie.

Skupina L: Anglie, Chorvatsko, Ghana, Panama.

Prohlédnout si 26 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Mírotvůrce Trump, úchvatný Bocelli či pohublý Ronaldo. Američané pojali los jako show

Mírotvůrce Trump, úchvatný Bocelli či pohublý Ronaldo. Američané pojali los jako show
26 fotografií

Chytil zlomil prokletí, Slavia se ale v Teplicích strachovala. Podzimním mistrem bude

Chytil zlomil prokletí, Slavia se ale v Teplicích strachovala. Podzimním mistrem bude

Teplice - Slavia 1:2. Místo klidného konce zápasu drama. Za domácí snížil Kozák

Teplice - Slavia 1:2. Místo klidného konce zápasu drama. Za domácí snížil Kozák

Trpišovský, nebo utajený cizinec. Zjistili jsme druhé jméno z výběru kouče nároďáku

Trpišovský, nebo utajený cizinec. Zjistili jsme druhé jméno z výběru kouče nároďáku
Fotbal sport Obsah Česká fotbalová reprezentace mistrovství světa

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Ukrajinci strávili další noc v krytech. Rusové mířili na města a energetickou síť
Zahraničí

ŽIVĚ
Ukrajinci strávili další noc v krytech. Rusové mířili na města a energetickou síť

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 3 minutami
Česká senzace. Jílek poprvé vyhrál závod Světového poháru, zajel čtvrtý čas historie
Ostatní sporty

Česká senzace. Jílek poprvé vyhrál závod Světového poháru, zajel čtvrtý čas historie

Devatenáctiletý rychlobruslař ovládl v Heerenveenu závod na 10.000 metrů.
před 26 minutami
Sestavte si svou dezinformační kampaň, volte želvu. Brusel učí, jak rozpoznat pravdu
Evropský parlament

Sestavte si svou dezinformační kampaň, volte želvu. Brusel učí, jak rozpoznat pravdu

Redakce mluvila s Christopherem Coakleym, členem komunikačního oddělení Evropského parlamentu, který se bojem s dezinformacemi zabývá.
před 36 minutami
Belgická policie rozbila gang podloudníků s léky. Stopa vede i do Česka
Zahraničí

Belgická policie rozbila gang podloudníků s léky. Stopa vede i do Česka

Gang je podle vyšetřovatelů spojen s násilnými trestními činy, včetně pokusů o vraždu a únosů v rámci vyřizování účtů uvnitř samotné skupiny.
před 45 minutami
Verstappen si vytvořil nejlepší pozici do finále sezony, vyhrál kvalifikaci
Motorismus

Verstappen si vytvořil nejlepší pozici do finále sezony, vyhrál kvalifikaci

Kvalifikaci na rozhodující závod sezony F1 v Abú Zabí vyhrál.Max Verstappen v Red Bullu. Za ním skončili oba jezdci McLarenu - Norris a Piastri.
před 1 hodinou
Slovenský úřad prověřuje zákrok proti českému občanovi, podle Sme ho policista zbil
Zahraničí

Slovenský úřad prověřuje zákrok proti českému občanovi, podle Sme ho policista zbil

Střetu s policisty předcházel konflikt muže s majitelkou penzionu ve Slovenské Ľupči kvůli tomu, že uvedený host porušil zákaz kouření.
Aktualizováno před 1 hodinou
Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, uvedl NKÚ. To je normální, hájí se vláda
Domácí

ŽIVĚ
Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, uvedl NKÚ. To je normální, hájí se vláda

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy