Pohroma pro Schicka. Krátce po uzdravení se znovu zranil, měl by chybět tři týdny

Fotbalový reprezentant Patrik Schick se krátce po uzdravení vleklého zranění třísel opět vrátil na marodku Leverkusenu.

Podle webových stránek německého klubu by sedmadvacetiletý útočník měl kvůli problémům s lýtkem chybět tři týdny. To znamená, že téměř jistě nestihne listopadová závěrečná utkání evropské kvalifikace v Polsku a doma s Moldavskem.

Schick se minulý týden objevil na hřišti po téměř osmiměsíční absenci. Jako náhradník zasáhl do zápasů s Karabachem ve skupině Evropské ligy a proti Freiburgu v bundeslize. Celkem odehrál 28 minut.

Bývalý útočník Sparty, Sampdorie Janov, AS Řím či Lipska utrpěl lehčí svalové zranění během tréninku před dnešním pohárovým duelem s třetiligovým Sandhausenem. Podle odhadů Leverkusenu by Schick mohl zasáhnout do utkání v Brémách, které je na programu 25. listopadu.