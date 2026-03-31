Pohroma, nebo progres? Fotbal uvádí do praxe přelomový výklad ofsajdu

Nový výklad pravidla o ofsajdu se začne od 4. dubna zkoušet v nejvyšší fotbalové lize v Kanadě.
Podstatou změny je, že útočník musí být celým tělem za obráncem, aby se ocitl v postavení mimo hru. Mezinárodní federace FIFA to uvedla na webu.
V současnosti je fotbalista v ofsajdu, pokud je nějaká část jeho těla, kterou lze vstřelit gól, blíž k brance než předposlední soupeř.
Díky moderním technologiím tak o postavení mimo hru na takzvané kalibrované čáře často rozhodují jen centimetry.
Pravidlo, které dlouhodobě balancuje mezi spravedlností a kontroverzí, by se tak rázem výrazně posunulo ve prospěch útočníků a tím i ofenzivní hry. I prezident FIFA Gianni Infantino označil chystanou změnu za revoluční.
Podle nového výkladu bude nyní hráč v ofsajdu jen ve chvíli, pokud mezi ním a obráncem bude mezera.
FIFA to označila jako "Daylight", tedy ofsajd "denního světla". Za novinku již delší čas bojuje například šéf globálního rozvoje FIFA a bývalý slavný trenér Arséne Wenger.
FIFA věří, že nové pravidlo, které se už zkoušelo v mládežnických soutěžích v Itálii, přinese ofenzivnější a atraktivnější hru s větším počtem branek.
"Tím, že tuto novou interpretaci vyzkoušíme v profesionální soutěži, můžeme lépe pochopit její dopady, mimo jiné s ohledem na větší jasnost a plynulejší průběh hry, jakož i podporu útočné hry,“ řekl Wenger.
Kritici nového přístupu oponují, že týmy nyní budou bránit mnohem ostražitěji a obránci se zatáhnou blíž k brance.
Myslí si to i bývalý anglický reprezentant Jamie Carragher, který nyní pracuje jako televizní expert. "To bude pro fotbal pohroma. Víc gólů určitě padat nebude," vyjádřil se již před časem.
Agentura AP připomněla, že FIFA vybrala k testování kanadskou ligu poté, co se jí nedostalo podpory v Evropě.
Pro novinku by nyní v pravidlové komisi IFAB museli hlasovat alespoň dva ze čtyř zástupců fotbalových svazů z Británie, takovou podporu však nemá.
Podle AP je možný i kompromis, kdy by o ofsajdu rozhodovala pozice trupu bránícího a útočícího hráče.
