Pohroma, nebo progres? Fotbal uvádí do praxe přelomový výklad ofsajdu

Sport,ČTK

Nový výklad pravidla o ofsajdu se začne od 4. dubna zkoušet v nejvyšší fotbalové lize v Kanadě.

Jedno je jisté - diskuse hráčům s asistenty rozhodčího kvůli ofsajdu hned tak nevymizíFoto: REUTERS
Podstatou změny je, že útočník musí být celým tělem za obráncem, aby se ocitl v postavení mimo hru. Mezinárodní federace FIFA to uvedla na webu.

V současnosti je fotbalista v ofsajdu, pokud je nějaká část jeho těla, kterou lze vstřelit gól, blíž k brance než předposlední soupeř.

Díky moderním technologiím tak o postavení mimo hru na takzvané kalibrované čáře často rozhodují jen centimetry.

Pravidlo, které dlouhodobě balancuje mezi spravedlností a kontroverzí, by se tak rázem výrazně posunulo ve prospěch útočníků a tím i ofenzivní hry. I prezident FIFA Gianni Infantino označil chystanou změnu za revoluční.

Podle nového výkladu bude nyní hráč v ofsajdu jen ve chvíli, pokud mezi ním a obráncem bude mezera.

FIFA to označila jako "Daylight", tedy ofsajd "denního světla". Za novinku již delší čas bojuje například šéf globálního rozvoje FIFA a bývalý slavný trenér Arséne Wenger.

FIFA věří, že nové pravidlo, které se už zkoušelo v mládežnických soutěžích v Itálii, přinese ofenzivnější a atraktivnější hru s větším počtem branek.

"Tím, že tuto novou interpretaci vyzkoušíme v profesionální soutěži, můžeme lépe pochopit její dopady, mimo jiné s ohledem na větší jasnost a plynulejší průběh hry, jakož i podporu útočné hry,“ řekl Wenger.

Kritici nového přístupu oponují, že týmy nyní budou bránit mnohem ostražitěji a obránci se zatáhnou blíž k brance.

Myslí si to i bývalý anglický reprezentant Jamie Carragher, který nyní pracuje jako televizní expert. "To bude pro fotbal pohroma. Víc gólů určitě padat nebude," vyjádřil se již před časem.

Agentura AP připomněla, že FIFA vybrala k testování kanadskou ligu poté, co se jí nedostalo podpory v Evropě.

Pro novinku by nyní v pravidlové komisi IFAB museli hlasovat alespoň dva ze čtyř zástupců fotbalových svazů z Británie, takovou podporu však nemá.

Podle AP je možný i kompromis, kdy by o ofsajdu rozhodovala pozice trupu bránícího a útočícího hráče.

Komise pro nevysvětlitelná úmrtí dětí. Juchelka řeší případ holčičky zabité otcem

Tragický příběh malé holčičky, kterou zabil její biologický otec poté, co byla soudem svěřena do jeho péče, otřásl veřejností. „Mantra v podobě upřednostňování biologického rodičovství nad potřebami dítěte se hroutí,“ naznačuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) ve svém vyjádření pro deník Aktuálně.cz. Případ chce nyní důkladně prošetřit a připustil i změnu v zákoně.

ŽIVĚ „Někteří mluví o nové světové válce," řekl Lavrov k situaci na Blízkém východě

Spojené státy a Izrael se snaží postavit proti Íránu země Perského zálivu, řekl v úterý ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Konflikt na Blízkém východě se podle něj stále více vyhrocuje a někteří ho už označují za novou světovou válku. Lavrov dodal, že Rusko je v této válce připraveno být prostředníkem jednání a uvedl že o situaci v pondělí jednal s ministry zahraničí států Perského zálivu.

Volá Lavrov. Maďarský ministr mu slíbil pomoc, vysmívali se evropskému politikovi

Maďarsko tajně spolupracovalo s Ruskem na vyřazení oligarchů, společností a bank ze sankcí. Vyplývá to z úterní investigativy, kterou zveřejnilo mezinárodní konsorcium novinářů. Ti tvrdí, že mají důkazy, že maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó jednal jménem Kremlu a snažil se vyškrtnout oligarchy ze sankčních seznamů. Podle Szijjártóa to podporuje i slovenská vláda.

ŽIVĚ Klíčová půjčka pro Ukrajinu? Nemám dobré zprávy, uvedla šéfka unijní diplomacie Kallasová

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v Kyjevě uvedla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč). Poskytnutí půjčky, která má klíčový význam pro další obranu Ukrajiny před ruskou agresí, blokuje Maďarsko. Budapešť také stále blokuje schválení dalšího balíku sankcí proti Rusku.

