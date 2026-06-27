Pohádkový příběh outsidera pokračuje. Nejmenší země v historii play off MS vyzve šampiony

Kapverdy se staly nejmenší zemí v historii, která postoupila do vyřazovací fáze mistrovství světa. Teď je čeká souboj s obhájci titulu z Argentiny.
Ještě před několika lety by takový scénář zněl jako fotbalová pohádka.
Reprezentace Kapverd, ostrovního státu s přibližně 525 tisíci obyvateli, se po remíze 0:0 se Saúdskou Arábií stala historicky nejmenší zemí, která kdy postoupila do vyřazovací fáze mistrovství světa.
Odměnou jim bude souboj s obhájci titulu z Argentiny.
O definitivním postupu rozhodl až souběžně hraný zápas Španělska s Uruguayí. Kapverdští fotbalisté po závěrečném hvizdu vytvořili na trávníku hlouček kolem mobilního telefonu a sledovali poslední minuty utkání.
Když bylo jasné, že Španělé zvítězili, propukly na stadionu oslavy.
„Všude byly slzy radosti a hrdosti. Hráči čekali kolem telefonů na závěrečný hvizd a pak se rozplakali oni i fanoušci. Byl to zatím nejsilnější moment celého mistrovství světa,“ popsal reportér BBC Rob Law.
Přitom Kapverdy nejsou žádným náhodným překvapením.
Už v základní skupině uhrály bezbrankovou remízu se Španělskem, následně remizovaly 2:2 s dvojnásobnými mistry světa z Uruguaye a postup stvrdily dalším bodem proti Saúdské Arábii.
„Není to jen jeden povedený zápas proti Španělsku. Podali špičkové výkony už ve třech utkáních za sebou,“ ocenil bývalý mistr světa se Španělskem Juan Mata.
Za úspěchem stojí dlouhodobá práce tamního svazu, který se systematicky zaměřil na hráče s kapverdskými kořeny žijící v zahraničí.
Ze šestadvacetičlenného kádru se čtrnáct fotbalistů narodilo mimo zemi, šest dokonce v nizozemském Rotterdamu.
Mezi nimi je i obránce Roberto Lopes, kterého svaz v roce 2019 objevil prostřednictvím profesní sítě LinkedIn.
„Ve svazu odvedli obrovský kus práce díky vášni, odhodlání a jasnému plánu. Výsledky, které dnes vidíme, jsou odměnou za roky poctivé práce a víry v celý projekt,“ řekla poslankyně Josina Freitas Fortesová.
Velkou zásluhu má také trenér Bubista, jenž vede reprezentaci od roku 2020. Pod jeho vedením vznikl organizovaný tým s pevnou obranou, technicky kvalitní zálohou i nebezpečným útokem.
Právě disciplinovanost se stala jedním z poznávacích znamení mužstva. V utkání se Španělskem například Kapverdy spáchaly jediný faul, nejméně ze všech týmů na mistrovství světa od roku 1966.
„Vždy trénujeme a hrajeme jako jeden celek. To, co jsme předvedli v zápase, pro nás nebylo nic nového. Taková je naše identita a naše osobnost,“ vysvětlil obránce Sidny Lopes Cabral.
Bubista přitom věřil ve světový úspěch už dávno před postupem na šampionát. „Vzhledem k velikosti naší země jsme dokázali opravdu hodně. Myslím, že jednou budeme hrát na mistrovství světa,“ prohlásil už před Africkým pohárem národů v roce 2021.
Teď jeho tým čeká největší výzva. V pátek v Miami nastoupí proti Argentině v čele s Lionelem Messim.
Ten bude v závěrečném utkání skupiny proti Jordánsku odpočívat a do zápasu nezasáhne od začátku. Trenér Lionel Scaloni tak chce mít svou největší hvězdu stoprocentně připravenou právě na duel s Kapverdami.
„Je to šílené, připadám si jako ve snu. Nejdřív si to chceme pořádně užít. Od zítřka se ale začneme soustředit na Argentinu. Je to těžký soupeř, ale musíme věřit. Ve fotbale je možné úplně všechno,“ prohlásil záložník Deroy Duarte.
Právě takové příběhy podle bývalého australského trenéra Angeho Postecogloua ukazují skutečný smysl světového šampionátu.
„Tohle je přesně to, o čem mistrovství světa je. Fotbal dokáže spojit celý svět a dát šanci i těm nejmenším. Teď navíc budou hrát proti úřadujícím mistrům světa. Je to fantastický příběh,“ uvedl kouč.
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