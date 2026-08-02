Pohádkový přestup. Horníček bude jedničkou v Newcastlu, stal se čtvrtým nejdražším Čechem

Čtyřiadvacetiletý gólman Lukáš Horníček bude brzy představen jako nová posila anglického Newcastlu United. Podle zahraničních médií už v novém klubu podstoupil zdravotní prohlídku, portugalská Braga by tak měla inkasovat více než 700 milionů korun.
Kolem rodáka z Vysokého Mýta se letos v létě roztočil vír spekulací, které reflektovaly jeho výbornou sezonu jak v portugalské nejvyšší soutěži, tak i v Evropské lize, ve které se Braga probila až do semifinále.
Padala jména velkoklubů jako Inter Milán, Bayern Mnichov či Benfica Lisabon, nakonec však Horníček míří do anglického Newcastlu. Ten aktivoval výstupní klauzuli a Braze zaplatí okolo 30 milionů eur, tedy přibližně 730 milionů korun.
Horníček se tak stane čtvrtým nejdražším českým fotbalistou v historii. V dražších transferech figuroval pouze Pavel Nedvěd, Patrik Schick a Ladislav Krejčí.
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