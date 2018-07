Pogba věnoval triumf na mistrovství světa zesnulému otci, děkoval i kustodům

před 1 hodinou

Francouzský fotbalista Paul Pogba si při oslavách titulu mistrů světa vzpomněl na otce Fassoua Antoinea, který před rokem zemřel ve věku 79 let.

Moskva - Právě on přivedl Pogbu k fotbalu a triumf ve finále proti Chorvatsku 4:2 mu proto syn věnoval.

"Pamatuji si, jak jsme doma s otcem neustále koukali na kazety se zápasy z mistrovství světa v roce 1998 (tehdy Francie poprvé zvítězila). Dívali jsme se na to stále dokola. A teď jsem i já mistrem světa," prohlásil Pogba. "Otec mi moc chybí, ale určitě se na nás díval. A myslím, že by byl na mě pyšný. Tohle je pro něj," dodal autor jednoho z finálových gólů.

K triumfu ale záložník Manchesteru United přispěl i jinak. Před utkáním si vzal v kabině slovo a snažil se spoluhráče nabudit. "Řekl jsem jim, ať to pro mě vyhrají a pomohou mi splnit můj sen. Jsme 90 minut od vstupu do historie a 90 minut od toho, abychom zatřásli celou Francií. Nenechme si ten pohár vzít," prozradil Pogba.

"Musím poděkovat úplně každému v týmu včetně kustodů. Byli jsme skvělý tým a dělali jsme všechno společně. A tvrdá práce se vyplatila," dodal pětadvacetiletý záložník.

Ten byl podobně jako ostatní spoluhráči podrobován kritice poté, co v základní skupině tým nepředváděl přesvědčivé výkony. "Lidé nás kritizovali a mluvili o nás špatně, tak bych rád slyšel, co si myslí teď. Podle mě budou slavit s námi, ale to je v pohodě, my je zveme, ať s námi slaví. Jsem rád, když lidi přesvědčím, aby v nás věřili. Na kritiku je vždy nejlepší odpovědět na hřišti," prohlásil Pogba.