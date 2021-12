Nespravedlnost? Je to nejlepší hráč všech dob, hájí Xavi Zlatý míč pro Messiho

Trenér fotbalistů Barcelony Xavi Hernández se zastal svého bývalého spoluhráče Lionela Messiho, jehož nedávné vítězství v anketě Zlatý míč na úkor polského kanonýra Roberta Lewandowského zpochybnila řada osobností. Xavi Argentincův rekordní sedmý triumf označil za naprosto spravedlivý.

"Podle mě je to fotbalová spravedlnost. (Messi) je nejlepší fotbalista na světě i nejlepší hráč všech dob. Tohle sedmé vítězství si bezpochyby zaslouží," řekl Xavi, jenž nedávno s katalánským velkoklubem podepsal smlouvu do června 2024.

Na základě hlasování novinářů z celého světa Messi získal 613 bodů. Lewandowski, který v letošních 54 zápasech za Bayern Mnichov a polskou reprezentaci nastřílel 64 gólů, za ním zaostal o 33 bodů.

"Někdo si může myslet, že si to zasloužil i Lewandowski nebo další hráči, ale to je každý rok stejná písnička. Protože otevřeli obálku a řekli, že vyhrál Messi, tak je to fér," dodal jednačtyřicetiletý bývalý záložník, jenž s Barcelonou získal osm ligových titulů a čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů.