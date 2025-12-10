Fotbal

Podle Trpišovského měl Tottenham ze Slavie respekt. Douděra šokoval hodnocením

ČTK Sport ČTK, Sport
před 3 hodinami
Trenéra fotbalistů Slavie Jindřicha Trpišovského po porážce 0:3 na hřišti Tottenhamu mrzelo, že navzdory nadějnému výkonu jeho svěřenci v Lize mistrů opět nevstřelili ani gól. Řekl to na pozápasové tiskové konferenci.
Jindřich Trpišovský při utkání na Tottenhamu
Jindřich Trpišovský při utkání na Tottenhamu | Foto: Reuters

Podle něj si Pražané z utkání s úřadujícími vítězi Evropské ligy zasloužili vytěžit více, na soupeři viděl v některých fázích duelu respekt ze hry českých šampionů. Devětačtyřicetiletý kouč věří, že s podobnými výkony Slavia může v posledních dvou kolech vylepšit své postavení v tabulce ligové fáze.

Slavia držela s Tottenhamem krok především v první půli, ve které se hrál otevřený fotbal s šancemi na obou stranách. Větší příležitosti ale měli přece jen domácí, kteří se v 26. minutě ujali vedení po vlastním gólu Davida Zimy. Po změně stran proměnili penalty Mohammed Kudus a Xavi Simons.

"Soupeři jsme dost pomohli. Dali jsme si vlastňák, ale hlavně tou zbytečnou penaltou na začátku druhé půle," připomněl Trpišovský faul Youssoupha Sanyanga na Pedra Porra.

"Měli jsme dost situací na to skórovat, gól by nám pomohl. Je to o produktivitě, jsou to další obrovské zkušenosti pro všechny hráče. Dnes si tým sáhl na maximum, minimálně ten gól jsme si zasloužili dát," přidal.

Slavia se opět nedočkala premiérového triumfu v aktuálním ročníku soutěže, celkově v hlavní fázi Ligy mistrů nezvítězila posedmnácté v řadě. Stejným výsledkem jako v Londýně prohrála i v Miláně s Interem a doma s Arsenalem. Body získala za remízy s Bodö/Glimt, Bilbaem a v Bergamu.

"Je 0:3 a 0:3. Třeba náš výkon proti Interu byl diametrálně jiný. Když to vidíme na vlastní oči, tak ta rychlost hráčů Tottenhamu je neuvěřitelná. Velký kredit pro náš tým, že v některých pasážích jsme byli schopní s nimi držet krok. Bylo vidět, že v některých fázích z nás měli respekt," podotkl Trpišovský, jehož tým v milionářské soutěži neskóroval popáté za sebou.

Jeho slova po zápase v televizním rozhovoru vlastně potvrdil David Douděra. Krajní obránce či záložník překvapil a naštval mnohé fanoušky, když pro Nova Sport uvedl: 

"Frustrující to asi není, protože je to top kvalita. Myslím, že to byl náš nejpovedenější venkovní zápas v Lize mistrů. Odcházíme s hlavou vztyčenou a s pokorou. Byli jsme hodně odvážní, měli jsme hodně šancí. Myslím, že to fanouška bavilo, nemáme se za co stydět. Každý si přečte chytře jenom výsledek, ale na to my nekoukáme. Jdeme si za tou naší hrou. Chtěl bych pochválit celé naše mužstvo, protože pracovalo od první do poslední minuty."

Trpišovského nejvíc mrzel výsledek kvůli spoustě fanoušků, kteří přímo na stadionu Slavii podporovali.

V základní sestavě lídra české nejvyšší soutěže nastoupili hned čtyři čistokrevní stopeři. Tříčlennou linii utvořili Tomáš Holeš, Igoh Ogbu a David Zima, Štěpán Chaloupek se pohyboval výše.

"Máme stopery v dobré formě, všichni zvládají tyhle těžké zápasy. Záměr byl přepínat z vysokého presinku do bloku, takže Chaloupek hrál v postavení takový hybrid. Nabíral středového hráče soupeře a někdy zajišťoval Ogbua při nábězích útočníka Richarlisona. Tahle zbytková obrana se nám vyplácela, mohli jsme posouvat krajní hráče dopředu a ti byli nebezpeční. Také jsme věděli, že je soupeř silný ve standardkách. Byla to směs věcí," vysvětlil Trpišovský překvapivý tah.

Slavia je v neúplné tabulce 36 mužstev na 32. místě. Do vyřazovací fáze projde 24 týmů, osm nejlepších postoupí přímo do osmifinále. Český zástupce má šanci na play off už jen v případě závěrečných dvou výher nad Barcelonou a kyperským Pafosem, ani ty ale nemusejí stačit.

"Pořád hrajeme o šest bodů. Jak vždycky říkám, cíle se dávaly na Závodu míru, ve fotbale je to složité. Já mám rád tužby a sny," řekl Trpišovský s úsměvem.

"Každý bod v Lize mistrů je svým způsobem velký úspěch, v některých případech i sportovní zázrak. A my v něj pořád budeme věřit. Když budeme hrát jako dneska a sejde se to, tak toho určitě můžeme dosáhnout," dodal.

