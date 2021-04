Podle Fouska je superliga nesmírně nebezpečná, ohrožuje pyramidu fotbalu

Ohlášený vznik fotbalové superligy zkritizoval i jeden z kandidátů na předsedu Fotbalové asociace ČR Petr Fousek. Podle zkušeného funkcionáře je projekt, který oznámilo 12 elitních klubů z Anglie, Španělska a Itálie, nesmírně nebezpečný a ohrožuje celou pyramidu evropského fotbalu. Je přesvědčen, že UEFA udělá maximum, aby superligu zastavila.

"Superliga je diskutována někdy od 90. let, všichni známe ty formace G14, později G18 a tak dále. Co se týče toho nejnovějšího plánu, jednoznačně stojím za pozicí UEFA. Je to nesmírně nebezpečný projekt," řekl při on-line rozhovoru Fousek, který je více než 25 let aktivní v orgánech mezinárodních federací UEFA a FIFA.

Superliga by podle něj velmi negativně ovlivnila celý evropský fotbal. "Největší nebezpečí spočívá v tom, že by vznikla zcela nezávislá uzavřená soutěž, která by asi měla nějaké své komerční a mediální parametry, ale mělo by to hluboké dopady do evropského fotbalu po všech stránkách. Hráči by byli exkomunikováni, to znamená, že by nemohli nastoupit za svoje národní mužstva. Kluby by byly exkomunikovány ze svých lig, ze svých národních svazů. Asi si dovedeme představit ten rozdíl, jak by vypadala Premier League bez těch inkriminovaných klubů," upozornil Fousek.

"A to nemluvím o dalších návaznostech, jak by vypadala mládež, prokrvenost toho (fotbalového) těla, které by se přetrhlo vejpůl. Fotbal buduje více než 100 let jedinečnou pyramidu, ve které funguje výtah. Hráči jezdí výtahem nahoru a peníze dolů. Tohle vše by vytvořením uzavřené soutěže utrpělo, dopady by byly nesmírné," míní Fousek.

Superligou by výrazně utrpěly i menší domácí ligy, jako je česká. "Druhotně by se to samozřejmě dotklo zemí, jako je Česká republika, přestože naše kluby v té soutěži nefigurují. Systémem domina by totiž dopady směřovaly do celé Evropy," poznamenal Fousek.

UEFA se podle něj bude snažit všemi prostředky vzniku superligy zabránit. "UEFA, FIFA a národní asociace udělají maximum, aby to zastavily a to nebezpečí eliminovaly. Nejen tím, že UEFA sama oznámila novou podobu Ligy mistrů. Bude hledat východiska jak sportovní, tak finanční. Nový model Ligy mistrů už v sobě obsahuje určité kompromisní varianty. Jsou tam možnosti finančního navyšování, další sportovní účasti z těch nejsilnějších zemí. Je to doprovázeno vytvořením i třetí evropské soutěže - konferenční ligou. Je třeba myslet i na další země, které se exkluzivní Ligy mistrů neúčastní," dodal Fousek.