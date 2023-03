Pocta pro Čecha. Bývalý brankář je v nominaci do Síně slávy Premier League

V Praze je až čtyřnásobně víc případů spály než ve stejném období roku 2019, který byl posledním před epidemií covidu-19. Od začátku roku onemocnělo 141 osob. Nemocné jsou hlavně děti od jednoho roku do devíti let. V tiskové zprávě o tom ve čtvrtek informovala Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Přibylo i případů spálové angíny, které ale nepodléhají hlášení hygienikům. Spálová angína se léčí antibiotiky, nejčastěji penicilinem, kterého je nyní v lékárnách nedostatek.

"Obecně se v ohnisku nákazy doporučuje zvýšená úroveň úklidu, včetně dezinfekce povrchů a ploch, které přicházejí do kontaktu s rukama osob. Dále se doporučuje hodně větrat," uvedli v tiskové zprávě hygienici. Pracovníci školek a škol by podle nich měli dohlížet na to, aby rodiče do tříd neposílali děti, které mají příznaky nemoci.

Spála se nejčastěji projeví bolestí v krku, vyčerpáním, zrudnutím obličeje, bledostí kolem úst, červenou vyrážkou a typický je jahodově červený jazyk. Spálovou angínu provází kromě bolesti v krku také vyrážka v podbřišku, na hrudníku a vnitřních stranách končetin.