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Sport

Po životním šampionátu přichází nabídka. Vozinhu láká chilský gigant

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Čtyřicetiletý kapverdský brankář Vozinha může po životním světovém šampionátu zamířit do Colo-Colo. Podle dobře informovaného italského novináře Fabrizia Romana už probíhají jednání.

Kapverdský brankář Vozinha na MS 2026
Kapverdský brankář Vozinha na MS 2026Foto: REUTERS – BRETT DAVIS
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Jeden z kapverdských hrdinů zápasu se Španělskem, brankář Vozinha
Brankář Vozinha, hlavní hrdina zápasu, slaví se spoluhráči z Kapverdských ostrovů senzační remízu se Španělskem na MS ve fotbale 2026.
Kapverdský brankář Vozinha na MS 2026
Kapverdský brankář Vozinha na MS 2026
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Ještě před několika týdny neměl angažmá. Teď může po životním mistrovství světa zamířit do jednoho z nejslavnějších jihoamerických týmů. Kapverdský brankář Vozinha jedná o angažmá v chilském Colo-Colo.

S informací přišel renomovaný italský novinář Fabrizio Romano, který se specializuje na fotbalové přestupy.

Podle něj už Colo-Colo poslalo čtyřicetiletému gólmanovi úvodní nabídku, jeho zástupci však odpověděli vlastními podmínkami. Jednání pokračují a dohoda zatím uzavřena nebyla.

Vozinha je po vypršení smlouvy v portugalském Chavesu volným hráčem, Colo-Colo by ho tedy mohlo získat bez odstupného.

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Sám brankář ještě během šampionátu připouštěl, že o své další budoucnosti nemá jasno.

„Jsem momentálně volným hráčem. Doufám, že se brzy něco objeví,“ řekl.

Na mistrovství světa si o novou smlouvu řekl mimořádnými výkony. Kapverdy při premiéře na turnaji pomohl dovést do vyřazovací části, vychytal čisté konto proti Španělsku a v osmifinále dlouho trápil obhájce titulu z Argentiny.

Jihoamerický favorit zvítězil až po prodloužení 3:2. Vozinha přitom několikrát zneškodnil šance Lionela Messiho.

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„Dokázali jsme, že máme skutečnou kvalitu,“ prohlásil během turnaje zkušený reprezentant.

Jeho spoluhráč Pico Lopes šel ještě dál: „Je legendou kapverdského fotbalu.“

Angažmá v Colo-Colo by bylo nečekaným pokračováním jeho mimořádné sezony. Nejúspěšnější chilský klub hledá zkušenost do branky a Vozinha po mistrovství světa nabízí přesně to, co potřebuje.

Ve čtyřiceti letech by tak mohl poprvé v kariéře zamířit do Jižní Ameriky. Rozhodnout nyní mají další kola jednání.

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