Po skalpu Sparty výbuch. Liberec rozdrtil Karvinou šesti góly, řádil rakouský zázrak

K první domácí výhře Slovanu v nejvyšší soutěži od konce srpna a pěti zápasech přispěli dvěma góly rakouský záložník Ermin Mahmic a střídající Lukáš Mašek, po jednom dali lotyšský útočník Raimonds Krollis a Vojtěch Stránský.
Rakouský reprezentant do 21 let Mahmic přidal i jednu asistenci a do druhé půle už nenastoupil.
Hosté hráli od 13. minuty bez vyloučeného Aboubacara Traorého a utrpěli nejhorší ligovou porážku. Pod novým trenérem Markem Jarolímem prohráli v pátém soutěžním zápase poprvé a klesli na devátou příčku.
15. kolo první fotbalové ligy:
Slovan Liberec - MFK Karviná 6:0 (4:0)
Branky: 29. a 43. Mahmic, 83. a 90.+2 Mašek, 9. Krollis, 39. Stránský. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Antoníček - Zelinka (video). ŽK: Koželuh, Plechatý (oba Liberec). ČK: 13. Traoré (Karviná). Diváci: 2206.
Liberec: Koubek - Icha, Plechatý, N'Guessan, Kayondo (16. Koželuh) - Diakité (68. Hlavatý), Stránský - Dulay (68. Rus), Mahmic (46. Mašek), Soliu (60. Hodouš) - Krollis (59. Letenay). Trenér: Kováč.
Karviná: Lapeš - Traoré, Camara, Boháč, Fleišman - Bužek, Labík (82. Křišťan) - Ayaosi (82. Kačor), Samko (59. Štorman), Šigut (46. Singhateh) - Gning (46 Ezeh). Trenér: Jarolím.
Tabulka:
|1.
|Jablonec nad Nisou
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|2.
|Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|3.
|Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|4.
|Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5.
|Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|6.
|Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|7.
|Hradec Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8.
|Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9.
|Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10.
|Bohemians 1905
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11.
|Mladá Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12.
|Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13.
|Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14.
|Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|15.
|Ostrava
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16.
|Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8