Po skalpu Sparty výbuch. Liberec rozdrtil Karvinou šesti góly, řádil rakouský zázrak

před 1 hodinou
Fotbalisté Liberce rozstříleli v 15. ligovém kole Karvinou 6:0, dorovnali svou nejvyšší výhru v lize a v neúplné tabulce poskočili na páté místo.
Ermin Mahmic, FC Slovan Liberec
Ermin Mahmic, FC Slovan Liberec | Foto: ČTK / Petrášek Radek

K první domácí výhře Slovanu v nejvyšší soutěži od konce srpna a pěti zápasech přispěli dvěma góly rakouský záložník Ermin Mahmic a střídající Lukáš Mašek, po jednom dali lotyšský útočník Raimonds Krollis a Vojtěch Stránský.

Rakouský reprezentant do 21 let Mahmic přidal i jednu asistenci a do druhé půle už nenastoupil.

Hosté hráli od 13. minuty bez vyloučeného Aboubacara Traorého a utrpěli nejhorší ligovou porážku. Pod novým trenérem Markem Jarolímem prohráli v pátém soutěžním zápase poprvé a klesli na devátou příčku.

15. kolo první fotbalové ligy:

Slovan Liberec - MFK Karviná 6:0 (4:0)

Branky: 29. a 43. Mahmic, 83. a 90.+2 Mašek, 9. Krollis, 39. Stránský. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Antoníček - Zelinka (video). ŽK: Koželuh, Plechatý (oba Liberec). ČK: 13. Traoré (Karviná). Diváci: 2206.

Liberec: Koubek - Icha, Plechatý, N'Guessan, Kayondo (16. Koželuh) - Diakité (68. Hlavatý), Stránský - Dulay (68. Rus), Mahmic (46. Mašek), Soliu (60. Hodouš) - Krollis (59. Letenay). Trenér: Kováč.

Karviná: Lapeš - Traoré, Camara, Boháč, Fleišman - Bužek, Labík (82. Křišťan) - Ayaosi (82. Kačor), Samko (59. Štorman), Šigut (46. Singhateh) - Gning (46 Ezeh). Trenér: Jarolím.

Tabulka:

1. Jablonec nad Nisou 15 9 4 2 20:11 31
2. Slavia 14 8 6 0 24:8 30
3. Sparta 14 9 3 2 26:14 30
4. Plzeň 14 7 4 3 25:14 25
5. Liberec 15 6 5 4 25:16 23
6. Olomouc 14 6 5 3 14:8 23
7. Hradec Králové 15 6 5 4 24:20 23
8. Zlín 15 6 5 4 19:16 23
9. Karviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians 1905 15 5 4 6 13:16 19
11. Mladá Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. Pardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. Dukla 15 2 6 7 10:19 12
14. Teplice 14 2 5 7 14:21 11
15. Ostrava 15 2 4 9 8:19 10
16. Slovácko 15 1 5 9 6:21 8
 
Sparta - Teplice 1:2. Šok v Praze, Radosta utekl a přiblížil Spartu dalšímu průšvihu

Konec nenávisti k Součkovi, zní z Londýna. Oslnil už gestem, pak zbláznil i hlasatele

Souček znovu za hrdinu. Přišel z lavičky, spasil West Ham a vyrovnal český rekord

Jablonec loupil v Ostravě a je zase první. Hradec Králové nemilosrdně naděloval

