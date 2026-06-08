Přeskočit na obsah
Benative
8. 6. Medard
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Po hrůze úleva. Dánská hvězda je v pořádku

Sport,ČTK

Dánský fotbalový reprezentant Christian Eriksen, jenž v neděli při přípravném utkání s Ukrajinou podruhé v kariéře zkolaboval na hřišti, je v dobrém stavu a náladě.

International Friendly - Denmark v Ukraine
Hráči a pořadatelé chrání Christiana Eriksena zástěnami při ošetřování po kolapsu během přátelského utkání.Foto: Ritzau Scanpix Denmark
Reklama

Podle týmového lékaře bude čtyřiatřicetiletý záložník brzy propuštěn z nemocnice. Dánská asociace to uvedla v prohlášení na svém webu.

Eriksen ve víkendovém zápase zkolaboval pět let poté, co při utkání s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani prodělal zástavu srdce.

Záložník Wolfsburgu se v neděli v 65. minutě při akci bez míče chytl oběma rukama hrudníku a upadl na zem.

Krátce ztratil vědomí, po ošetření pak trávník opustil sám. Přípravný zápas s Ukrajinou nicméně zůstal za stavu 2:1 pro domácí nedohrán.

Reklama
Reklama

Eriksen ihned putoval do nemocnice v Odense, kde podstoupil řadu vyšetření.

„Mluvil jsem s Christianem dnes ráno a daří se mu dobře. Je se svou rodinou a má dobrou náladu. Očekává se, že bude brzy propuštěn a bude se moci vrátit domů,“ uvedl lékař dánské reprezentace Morten Boesen. Doplnil, že asociace zůstává s hráčem v pravidelném kontaktu.

Eriksen se po prvním kolapsu podrobil operaci srdce, při níž mu byl implantován defibrilátor.

Dostal od lékařů souhlas, aby pokračoval v kariéře a po necelém roce se na trávníky vrátil.

Reklama
Reklama

Znovu to dotáhl i do reprezentace a v neděli hrál rekordní 151. utkání za dánské národní mužstvo.

Seveřané se nekvalifikovali na mistrovství světa, ve finále březnového play off prohráli po penaltovém rozstřelu v Praze s českým týmem.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Na začátku roku nic nenasvědčovalo, že by se dvojice potýkala s problémy ve vztahu. Jen před několika měsíci si pár pořídil společný pozemek na okraji Pezinku, který má více než 700 metrů čtverečních a jehož součástí je zahrada, vinice i orná půda. (Zuzana Čaputová a Juraj Rizman)
Na začátku roku nic nenasvědčovalo, že by se dvojice potýkala s problémy ve vztahu. Jen před několika měsíci si pár pořídil společný pozemek na okraji Pezinku, který má více než 700 metrů čtverečních a jehož součástí je zahrada, vinice i orná půda. (Zuzana Čaputová a Juraj Rizman)
Na začátku roku nic nenasvědčovalo, že by se dvojice potýkala s problémy ve vztahu. Jen před několika měsíci si pár pořídil společný pozemek na okraji Pezinku, který má více než 700 metrů čtverečních a jehož součástí je zahrada, vinice i orná půda. (Zuzana Čaputová a Juraj Rizman)

Slovenská exprezidentka Čaputová se po šesti letech rozešla s partnerem

Bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a její partner Juraj Rizman oznámili, že se po šesti letech rozešli. Párem byli oficiálně od května roku 2020. Ve společném prohlášení uvedli, že zůstávají přáteli a nestalo se mezi nimi nic špatného. Zároveň žádají veřejnost o respektování soukromí.

Reklama
Anti-U.S. and Israeli rally in Tehran after missile strike
Anti-U.S. and Israeli rally in Tehran after missile strike
Anti-U.S. and Israeli rally in Tehran after missile strike

ŽIVĚ Izrael v noci útočil na Írán, údery byly zřejmě odvetou za nedělní útoky Teheránu

Izrael oznámil v noci na pondělí údery na vojenské cíle v Íránu. Íránská státní média informovala o explozích v několika městech včetně Teheránu, píší agentury. Izraelské údery potvrdily i íránské revoluční gardy. Izraelská armáda později informovala o dalších raketách vypálených směrem na izraelské území z Íránu a Jemenu. Izraelské údery byly zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Íránu.

Reklama
Reklama
Reklama