Po hrůze úleva. Dánská hvězda je v pořádku

Dánský fotbalový reprezentant Christian Eriksen, jenž v neděli při přípravném utkání s Ukrajinou podruhé v kariéře zkolaboval na hřišti, je v dobrém stavu a náladě.
Podle týmového lékaře bude čtyřiatřicetiletý záložník brzy propuštěn z nemocnice. Dánská asociace to uvedla v prohlášení na svém webu.
Eriksen ve víkendovém zápase zkolaboval pět let poté, co při utkání s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani prodělal zástavu srdce.
Záložník Wolfsburgu se v neděli v 65. minutě při akci bez míče chytl oběma rukama hrudníku a upadl na zem.
Krátce ztratil vědomí, po ošetření pak trávník opustil sám. Přípravný zápas s Ukrajinou nicméně zůstal za stavu 2:1 pro domácí nedohrán.
Eriksen ihned putoval do nemocnice v Odense, kde podstoupil řadu vyšetření.
„Mluvil jsem s Christianem dnes ráno a daří se mu dobře. Je se svou rodinou a má dobrou náladu. Očekává se, že bude brzy propuštěn a bude se moci vrátit domů,“ uvedl lékař dánské reprezentace Morten Boesen. Doplnil, že asociace zůstává s hráčem v pravidelném kontaktu.
Eriksen se po prvním kolapsu podrobil operaci srdce, při níž mu byl implantován defibrilátor.
Dostal od lékařů souhlas, aby pokračoval v kariéře a po necelém roce se na trávníky vrátil.
Znovu to dotáhl i do reprezentace a v neděli hrál rekordní 151. utkání za dánské národní mužstvo.
Seveřané se nekvalifikovali na mistrovství světa, ve finále březnového play off prohráli po penaltovém rozstřelu v Praze s českým týmem.
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