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Sport

Plzeňské parády zmrazily Boleslav. Artis historickou kanonádou šokoval Hradec

Sport
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Fotbalisté Plzně porazili v 10. ligovém kole Mladou Boleslav 3:0. Druhé výhry se dočkal Artis, v Hradci Králové zvítězil 4:2, což je jeho největší kanonáda v nejvyšší soutěži v historii. Neuspěl druhý brněnský klub, Zbrojovka podlehla doma 0:1 Jablonci. Stejným výsledkem si poradili Bohemians s ostravským Baníkem.

Fotbal - Chance Liga - 26/27 - Plzeň - Mladá Boleslav
Plzeňský útočník Christophe Kabongo slaví gól v utkání s Mladou BoleslavíFoto: Zuzana Jarolímková / CNC / Profimedia
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Boleslav byla v Plzni v prvním poločase jasně lepší, ovšem góly stříleli jen domácí. A to parádní.

Už po 118 vteřinách hry se Kabongo uvolnil rychlou kličkou v pokutovém území a z úhlu napálil míč nekompromisně do horního rohu brány.

Třiadvacetiletý útočník, který v jarní části minulé sezony hostoval v Mladé Boleslavi, potvrdil čtvrtým ligovým gólem pozici nejlepšího střelce týmu.

„Trefil se krásně,“ uznal Aleš Majer, kouč Mladé Boleslavi. „To jsou ty fotbalové osudy, v Liberci nám také dali gól všichni hráči, kteří byli v Mladé Boleslavi,“ připomněl trenér Středočechů.

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Ve 24. minutě pak poslal nádherně z voleje míč po rohovém kopu do sítě Pirgič.

Plzeň slavila v první půli dvě trefy, i když index očekávaných gólů měla 0,54. Boleslav ho měla vyšší, ovšem na kontě skutečných branek nulu.

„Do ofenzivy tam bylo hodně dobrých věcí, ale rozhoduje se ve vápnech a tam jsme dobří nebyli. Dnes se nám trochu otočil zápas, který jsme sehráli doma s Baníkem Ostrava. Produktivní byl tentokrát soupeř,“ posteskl si kouč Majer.

Po změně stran jeho svěřenci Viktorii zatlačili, série nadějných příležitostí vyvrcholila v 62. minuty Kozlovou střelou do tyče. V 70. minutě jeho spoluhráč Kolářík napálil po rohu spojnici tyče a břevna.

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V 86. minutě naopak na druhé straně definitivně rozhodl střídající Faal, který se prosadil v závaru před bránou po dalším rohovém kopu.

Artis šokoval Hradec

V Hradci Králové poslal domácího účastníka letních předkol evropských pohárů do vedení z penalty Darida, ještě v první půli ale za nováčka vyrovnal Alégué a po změně stran dokonal obrat Ndiaye.

Od 60. minuty dohrávali domácí bez vyloučeného Kučery. Následně zvýšil Glossa a zápas ještě zdramatizoval Čihák. Konečný výsledek vůbec prvního vzájemného utkání v nejvyšší soutěži stanovil střídající Harazim.

„Jsme obrovsky rádi, že jsme zápas zvládli, k tomu jsme dali čtyři góly venku,“ pochvaloval si kouč vítězů Roman Nádvorník. „Mluvil jsem se Zadražilem, kterého jsem v 17 letech poprvé postavil v profesionálních soutěžích do brány. Říkal mi, že v Hradci ještě čtyři góly nedostal, takže jsme první, komu se to povedlo,“ přidal další historický zápis.

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Jablonec zvítězil v Brně nad Zbrojovkou 1:0 a vítězně se naladili na čtvrteční vstup do hlavní fáze Konferenční ligy ve Freiburgu. Bojovný zápas s minimem šancí rozhodl v 85. minutě střídající Růsek, odchovanec domácího týmu.

O výhře Bohemians nad Ostravou rozhodl ve 26. minutě domácí kapitán Čermák. Trenér Pražanů Veselý si připsal jubilejní 50. výhru v nejvyšší soutěži.

10. kolo první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 - Baník Ostrava 1:0 (1:0)

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Branka: 26. Čermák. Rozhodčí: Trska - Dohnal, Ježek - Kvítek (video). Bez karet. Diváci: 6219.

Bohemians: Frühwald - Havel, Lischka, Kadlec - Mirvald, Čermák (90.+2 Vala), Smrž (69. Obinaja), Javorček - Krobot (69. Pilař), Květ (79. Černý) - Almási (90.+2 Heidenreich). Trenér: Veselý.

Ostrava: Jedlička - Frydrych, Nogha, Míček - Bewene, Planka (60. Musák), Boula (74. Traoré), Šancl (46. Gilbert), Holzer (83. Kmeť) - Jurečka (74. Kohút), Škrkoň. Trenér: R. Skuhravý.

Zbrojovka Brno - FK Jablonec 0:1 (0:0)

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Branka: 85. Růsek. Rozhodčí: Vokoun - Váňa, Dohnálek - Kocourek (video). ŽK: Dante, Langer - Hollý. Diváci: 6680.

Zbrojovka: Hrdina - Klíma, Pokorný, Kaká - Penxa, Čavoš (65. Langer), Zmrhal (87. Vedral), Dante - Vaníček (79. Rymarenko), Soliu (46. Ezeh) - Vašulín (65. Vachoušek). Trenér: Svědík.

Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Pavlovič - Čanturišvili (90.+5 Souček), Sedláček, Nebyla (84. Okeke), Sobol - Hollý (70. Růsek), Kuol (70. Alioum) - Jawo (90.+5 Novák). Trenér Kozel.

FC Hradec Králové - Artis Brno 2:4 (1:1)

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Branky: 12. Darida z pen., 76. Čihák - 33. Alégué, 56. Ndiaye, 75. Glossoa, 88. Harazim. Rozhodčí: Klíma - Kotalík, Novák - Zelinka (video). ŽK: Abajas - Plechatý, Harazim, Fomba. ČK: 60. Kučera (Hradec). Diváci: 4716.

Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech (46. Petrášek) - Kučera, Darida, Dancák (63. Valenta), Trubač (72. Abajas) - Slončík (63. Umar), Čvančara - Mihálik (46. Vlkanova). Trenér: Horejš.

Artis: Kašík - Glossoa, Plechatý, Pojezný, Fully - Labík (81. Pospíšil), Boháč - Alégué (81. Harazim), Adediran (62. Fomba), Sanyang (10. Preisler) - Ndiaye. Trenér: Nádvorník.

Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 3:0 (2:0)

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Branky: 2. Kabongo, 21. Pirgič, 86. Faal. Rozhodčí: Berka - Kubr, Slavíček - Rouček (video). ŽK: Pališčák, Gabriel, Sojka, Faal - John, Šubert. Diváci: 7645.

Plzeň: Ťapaj - Gabriel, Dweh, Prebsl, Pališčák (46. Souaré) - Hrošovský (78. Červ), Pirgič - Memič (71. Višinský), Panoš (65. Ladra), Sojka - Kabongo (65. Faal). Trenér: Kováč

M. Boleslav: Floder - Matoušek (71. Zachoval), Karafiát, Králik, Hybš - Kozel, Zíka - John (60. Kolářík), Langhamer (80. Špatenka), Šubert (71. Havran) - Klíma (60. Buryán). Trenér: Majer.

Tabulka:

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1.

Slavia

10

8

2

0

26:6

26

2.

Liberec

9

6

2

1

13:4

20

3.

Mladá Boleslav

9

5

2

2

17:12

17

4.

Jablonec nad Nisou

10

5

2

3

12:9

17

5.

Olomouc

9

5

1

3

16:13

16

6.

Teplice

9

5

1

3

17:15

16

7.

Zbrojovka Brno

10

5

1

4

12:13

16

8.

Sparta

9

5

0

4

18:12

15

9.

Hradec Králové

10

4

2

4

10:13

14

10.

Plzeň

10

3

4

3

20:17

13

11.

Bohemians 1905

9

3

3

3

10:11

12

12.

Ostrava

10

3

1

6

7:18

10

13.

Pardubice

9

2

2

5

9:14

8

14.

Artis Brno

10

2

2

6

11:20

8

15.

Slovácko

9

0

4

5

7:16

4

16.

Zlín

10

0

1

9

8:20

1

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