Plzeňské parády zmrazily Boleslav. Artis historickou kanonádou šokoval Hradec

Fotbalisté Plzně porazili v 10. ligovém kole Mladou Boleslav 3:0. Druhé výhry se dočkal Artis, v Hradci Králové zvítězil 4:2, což je jeho největší kanonáda v nejvyšší soutěži v historii. Neuspěl druhý brněnský klub, Zbrojovka podlehla doma 0:1 Jablonci. Stejným výsledkem si poradili Bohemians s ostravským Baníkem.
Boleslav byla v Plzni v prvním poločase jasně lepší, ovšem góly stříleli jen domácí. A to parádní.
Už po 118 vteřinách hry se Kabongo uvolnil rychlou kličkou v pokutovém území a z úhlu napálil míč nekompromisně do horního rohu brány.
Třiadvacetiletý útočník, který v jarní části minulé sezony hostoval v Mladé Boleslavi, potvrdil čtvrtým ligovým gólem pozici nejlepšího střelce týmu.
„Trefil se krásně,“ uznal Aleš Majer, kouč Mladé Boleslavi. „To jsou ty fotbalové osudy, v Liberci nám také dali gól všichni hráči, kteří byli v Mladé Boleslavi,“ připomněl trenér Středočechů.
Ve 24. minutě pak poslal nádherně z voleje míč po rohovém kopu do sítě Pirgič.
Plzeň slavila v první půli dvě trefy, i když index očekávaných gólů měla 0,54. Boleslav ho měla vyšší, ovšem na kontě skutečných branek nulu.
„Do ofenzivy tam bylo hodně dobrých věcí, ale rozhoduje se ve vápnech a tam jsme dobří nebyli. Dnes se nám trochu otočil zápas, který jsme sehráli doma s Baníkem Ostrava. Produktivní byl tentokrát soupeř,“ posteskl si kouč Majer.
Po změně stran jeho svěřenci Viktorii zatlačili, série nadějných příležitostí vyvrcholila v 62. minuty Kozlovou střelou do tyče. V 70. minutě jeho spoluhráč Kolářík napálil po rohu spojnici tyče a břevna.
V 86. minutě naopak na druhé straně definitivně rozhodl střídající Faal, který se prosadil v závaru před bránou po dalším rohovém kopu.
Artis šokoval Hradec
V Hradci Králové poslal domácího účastníka letních předkol evropských pohárů do vedení z penalty Darida, ještě v první půli ale za nováčka vyrovnal Alégué a po změně stran dokonal obrat Ndiaye.
Od 60. minuty dohrávali domácí bez vyloučeného Kučery. Následně zvýšil Glossa a zápas ještě zdramatizoval Čihák. Konečný výsledek vůbec prvního vzájemného utkání v nejvyšší soutěži stanovil střídající Harazim.
„Jsme obrovsky rádi, že jsme zápas zvládli, k tomu jsme dali čtyři góly venku,“ pochvaloval si kouč vítězů Roman Nádvorník. „Mluvil jsem se Zadražilem, kterého jsem v 17 letech poprvé postavil v profesionálních soutěžích do brány. Říkal mi, že v Hradci ještě čtyři góly nedostal, takže jsme první, komu se to povedlo,“ přidal další historický zápis.
Jablonec zvítězil v Brně nad Zbrojovkou 1:0 a vítězně se naladili na čtvrteční vstup do hlavní fáze Konferenční ligy ve Freiburgu. Bojovný zápas s minimem šancí rozhodl v 85. minutě střídající Růsek, odchovanec domácího týmu.
O výhře Bohemians nad Ostravou rozhodl ve 26. minutě domácí kapitán Čermák. Trenér Pražanů Veselý si připsal jubilejní 50. výhru v nejvyšší soutěži.
10. kolo první fotbalové ligy:
Bohemians Praha 1905 - Baník Ostrava 1:0 (1:0)
Branka: 26. Čermák. Rozhodčí: Trska - Dohnal, Ježek - Kvítek (video). Bez karet. Diváci: 6219.
Bohemians: Frühwald - Havel, Lischka, Kadlec - Mirvald, Čermák (90.+2 Vala), Smrž (69. Obinaja), Javorček - Krobot (69. Pilař), Květ (79. Černý) - Almási (90.+2 Heidenreich). Trenér: Veselý.
Ostrava: Jedlička - Frydrych, Nogha, Míček - Bewene, Planka (60. Musák), Boula (74. Traoré), Šancl (46. Gilbert), Holzer (83. Kmeť) - Jurečka (74. Kohút), Škrkoň. Trenér: R. Skuhravý.
Zbrojovka Brno - FK Jablonec 0:1 (0:0)
Branka: 85. Růsek. Rozhodčí: Vokoun - Váňa, Dohnálek - Kocourek (video). ŽK: Dante, Langer - Hollý. Diváci: 6680.
Zbrojovka: Hrdina - Klíma, Pokorný, Kaká - Penxa, Čavoš (65. Langer), Zmrhal (87. Vedral), Dante - Vaníček (79. Rymarenko), Soliu (46. Ezeh) - Vašulín (65. Vachoušek). Trenér: Svědík.
Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Pavlovič - Čanturišvili (90.+5 Souček), Sedláček, Nebyla (84. Okeke), Sobol - Hollý (70. Růsek), Kuol (70. Alioum) - Jawo (90.+5 Novák). Trenér Kozel.
FC Hradec Králové - Artis Brno 2:4 (1:1)
Branky: 12. Darida z pen., 76. Čihák - 33. Alégué, 56. Ndiaye, 75. Glossoa, 88. Harazim. Rozhodčí: Klíma - Kotalík, Novák - Zelinka (video). ŽK: Abajas - Plechatý, Harazim, Fomba. ČK: 60. Kučera (Hradec). Diváci: 4716.
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech (46. Petrášek) - Kučera, Darida, Dancák (63. Valenta), Trubač (72. Abajas) - Slončík (63. Umar), Čvančara - Mihálik (46. Vlkanova). Trenér: Horejš.
Artis: Kašík - Glossoa, Plechatý, Pojezný, Fully - Labík (81. Pospíšil), Boháč - Alégué (81. Harazim), Adediran (62. Fomba), Sanyang (10. Preisler) - Ndiaye. Trenér: Nádvorník.
Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 3:0 (2:0)
Branky: 2. Kabongo, 21. Pirgič, 86. Faal. Rozhodčí: Berka - Kubr, Slavíček - Rouček (video). ŽK: Pališčák, Gabriel, Sojka, Faal - John, Šubert. Diváci: 7645.
Plzeň: Ťapaj - Gabriel, Dweh, Prebsl, Pališčák (46. Souaré) - Hrošovský (78. Červ), Pirgič - Memič (71. Višinský), Panoš (65. Ladra), Sojka - Kabongo (65. Faal). Trenér: Kováč
M. Boleslav: Floder - Matoušek (71. Zachoval), Karafiát, Králik, Hybš - Kozel, Zíka - John (60. Kolářík), Langhamer (80. Špatenka), Šubert (71. Havran) - Klíma (60. Buryán). Trenér: Majer.
Tabulka:
1.
Slavia
10
8
2
0
26:6
26
2.
Liberec
9
6
2
1
13:4
20
3.
Mladá Boleslav
9
5
2
2
17:12
17
4.
Jablonec nad Nisou
10
5
2
3
12:9
17
5.
Olomouc
9
5
1
3
16:13
16
6.
Teplice
9
5
1
3
17:15
16
7.
Zbrojovka Brno
10
5
1
4
12:13
16
8.
Sparta
9
5
0
4
18:12
15
9.
Hradec Králové
10
4
2
4
10:13
14
10.
Plzeň
10
3
4
3
20:17
13
11.
Bohemians 1905
9
3
3
3
10:11
12
12.
Ostrava
10
3
1
6
7:18
10
13.
Pardubice
9
2
2
5
9:14
8
14.
Artis Brno
10
2
2
6
11:20
8
15.
Slovácko
9
0
4
5
7:16
4
16.
Zlín
10
0
1
9
8:20
1
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