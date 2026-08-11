Plzeň zná soupeře pro závěrečné předkolo Evropské ligy. Pojede do Srbska

Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve 4. předkole Evropské ligy bude Crvena zvezda Bělehrad. Srbský tým vypadl ve 3. předkole Ligy mistrů, v němž prohrál oba zápasy s izraelským klubem Hapoel Beer Ševa. V dnešní odvetě na domácím trávníku podlehl 0:2.
Hradec Králové by v případě čtvrtečního postupu přes Besiktas Istanbul hrál ve 4. předkole Evropské ligy se Žalgirisem Kaunas. Pokud se mu to nepodaří, klesne do Konferenční ligy, kde by ho čekal Panathinaikos Atény,
Beer Ševa si přivezla do Srbska jednobrankový náskok a ten v 61. minutě zdvojnásobil srbský útočník Zlatanovič. To už na domácí lavičce scházel trenér Dejan Stankovič, který dostal za protesty červenou kartu. Jamajčan East pak překvapivý postup hostů zpečetil. Proti Plzni bude chybět izraelský záložník Abu Fani, který byl v závěru utkání vyloučen.
Žalgiris dnes ve 3. předkole Ligy mistrů s Dinamem Záhřeb prohrál i druhý zápas, tentokrát doma 1:2. Chorvatský mistr před týdnem zvítězil 5:0 a už v první půlhodině přidali další góly Kačavenda a Mišič. Pak dostal brankář Filipovič červenou kartu za faul před šestnáctkou a domácí početní výhodu využili alespoň ke zmírnění prohry. Gól svým krajanům vstřelil chorvatský útočník Debeljuh.
Východočeši se ve čtvrtek v Istanbulu pokusí smazat jednobrankovou ztrátu z domácího zápasu. Pokud bude úspěšnější Besiktas, přesunou se do Konferenční ligy. Jejich soupeřem tam bude Panathinaikos, který dnes po úvodní domácí remíze 1:1 vyhrál na půdě CSKA 1948 Sofia 2:1 po prodloužení.
Řecký tým se po hodině ujal vedení, kdy gól vstřelil Levi García z Trinidadu. Tři minuty před koncem sice Gruzínec Dvali vyrovnal, ale poslední slovo měl nigerijský útočník Dessers.
Čtvrtá předkola se budou hrát 20. a 27. srpna. Se Žalgirisem by Hradec začínal doma, v Konferenční lize by první utkání odehrál v Aténách. Západočeši začnou dvojzápas v Bělehradě, odveta se bude hrát o týden později v Plzni. Pokud by ve 4. předkole plzeňští fotbalisté neuspěli, čekala by je hlavní fáze Konferenční ligy.
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