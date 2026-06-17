Plzeň zná soupeře pro Evropu. Všechno ale může být jinak

Fotbalisté Plzně se ve 2. předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsö. Dvojzápas začnou 23. července venku, odvetu odehrají o týden později doma. Hradec Králové se ve 2. předkole Konferenční ligy utká s Varaždínem. Začne 23. července v Chorvatsku, odvetu pak odehraje doma.
Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA Nyonu.
Zatím není jisté, zda se Západočeši ve 2. předkole opravdu představí. UEFA totiž ještě může upravit nasazení českých klubů do předkol kvůli Karviné.
Tu etická komise Fotbalové asociace ČR z důvodu ovlivňování zápasů v pondělí vyloučila z nejvyšší soutěže.
Slezané coby vítězové domácího poháru zatím formálně zůstávají v závěrečném 4. předkole Evropské ligy, byť není pravděpodobné, že by je evropská fotbalová unie do pohárů pustila.
Karvinou by UEFA mohla bez náhrady vyřadit a Česku sebrat jedno z pěti míst, nebo nasazení upravit až po losu.
V případě posunu by Plzeň zaujala výhodnější pozici Slezanů a s Tromsö by se ve 2. předkole utkal Hradec Králové. „Votroci“ by si polepšili z 2. předkola Konferenční ligy, které by si místo nich zahrál Jablonec coby pátý celek nejvyšší soutěže.
Plzeň figurovala před losem ve své skupině mezi pěticí nasazených, přesto mohla dostat velmi silné soupeře Besiktas Istanbul či Twente Enschede. Dvojici nepříjemných protivníků se ale třetí celek uplynulé sezony české nejvyšší soutěže vyhnul a připadlo mu schůdnější Tromsö.
Norský celek se do Evropské ligy kvalifikoval z třetího místa v minulé sezoně domácí nejvyšší soutěže. V probíhající sezoně, která se hraje systémem jaro a podzim, je Tromsö druhé.
S českými kluby se v pohárech dosud neutkalo, v minulosti jeho barvy hájil útočník Zdeněk Ondrášek, který shodou okolností působil i v Plzni.
Na cestě z 2. předkola do hlavní fáze Evropské ligy je potřeba vyřadit tři soupeře. Pokud by český tým s Tromsö vypadl, přešel by do kvalifikace Konferenční ligy.
Viktoria v minulé sezoně vypadla v Evropské lize v úvodním kole jarní vyřazovací fáze, předtím došla do osmifinále.
Los 2. předkola fotbalové Evropské ligy (první utkání 23. července, odvety 30. července): Tromsö - Plzeň, Hammarby - Anderlecht Brusel, Besiktas Istanbul - Midtjylland, Karabach/Vestri - CSKA Sofia/Derry City, Twente Enschede - Vojvodina Novi Sad/Ferencváros Budapešť, Hajduk Split/Žilina - Pafos, Šeriff Tiraspol/Aluminij - Maccabi Tel Aviv, St. Gallen - Benfica Lisabon, Dynamo Kyjev/Universitatea Kluž - PAOK Soluň.
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