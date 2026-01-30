Plzeň vyzve v play off Evropské ligy řeckého giganta

Fotbalisté Plzně se v úvodním kole vyřazovací části Evropské ligy utkají s Panathinaikosem Atény.
Dvojzápas díky lepšímu postavení po ligové fázi začnou 19. února venku, odvetu odehrají o týden později doma. Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu.
Západočeši si s řeckým klubem zopakují nedávný souboj z ligové fáze. V prosinci v Aténách remizovali bez branek, i když více než poločas odehráli v oslabení bez vyloučeného Václava Jemelky. Pokud přes Panathinaikos postoupí, v osmifinále narazí buď na Midtjylland, nebo Betis Sevilla.
Viktoria jako jediný celek prošla celou ligovou fází soutěže bez porážky. Se 14 body za tři vítězství a pět remíz obsadila ve společné tabulce všech 36 účastníků 14. příčku, díky níž získala pro úvodní kolo play off výhodu odvety doma.
Po předloňské změně formátu pohárů i losování mohla Plzeň dostat pouze dva soupeře v závislosti na umístění v ligové části. Vedle Panathinaikosu jí mohlo připadnout ještě Fenerbahce Istanbul, s nímž v základní fázi rovněž remizovala bez branek (doma).
Západočeši si zahrají vyřazovací boje v pohárech třetí sezonu po sobě. Vloni došli do osmifinále Evropské ligy, kde vypadli s Laziem Řím, před dvěma lety účastí ve čtvrtfinále Konferenční ligy dosáhli na klubové maximum v soutěžích UEFA.
Panathinaikos byl pro Plzeň ze dvou variant při losu papírově schůdnější možností. Řecký klub, vedený slavným španělským trenérem Rafaelem Benítezem, obsadil v ligové fázi 20. místo. Za tři výhry a remízy a dvě porážky získal o dva body méně než Viktoria. Ligovou část zakončil sérií tři nerozhodných výsledků, ve čtvrtek se v dlouhé přesilovce rozešel doma smírně 1:1 s AS Řím.
Panathinaikos v posledních letech jen marně vzpomíná na dřívější slavné časy a pravidelné účinkování v Lize mistrů. Celek z Atén figuruje v řecké lize až na pátém místě s propastnou ztrátou na čelo tabulky. Na domácí titul naposledy dosáhl v sezoně 2009/10.
Před prosincovým zápasem s Plzní se Panathinaikos naposledy utkal v pohárech s českým soupeřem v kvalifikaci Konferenční ligy v ročníku 2022/23, kdy vypadl s pražskou Slavií po prohře 0:2 venku a remíze 1:1. Nadcházející dvojutkání může být klíčové v boji o desátou příčku v žebříčku národních koeficientů UEFA.
