19. 2.
Sport

Plzeň veze z Atén slibnou remízu, Beníteze potopil gólman s děravými rukavicemi

ČTK

Fotbalisté Plzně na úvod vyřazovací fáze Evropské ligy hráli na půdě Panathinaikosu 2:2, v soutěži zůstali neporaženi. Odveta je na programu za týden.

Greece Europa League Soccer
Rafael Benítez fotbalisty Plzně v domácím prostředí nepřelstilFoto: CTK
Připravujeme podrobnosti…

Úvodní utkání 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Evropské ligy:

Panathinaikos Atény - Viktoria Plzeň 2:2 (1:1)

Branky: 31. a 61. Tetteh - 11. Višinský, 80. Ladra. Rozhodčí: Walsh - Connor, McFarlane - Dallas (video, všichni Skot.). ŽK: Ignason, Andino, Palmer-Brown - Doski, Panoš.

Panathinaikos: Lafont - Ignason, Palmer-Brown, Túba (82. Hernández) - Calabria, Bakasetas, Sanchez, Kyriakopulos - Taborda (65. Andino), Pantovič (64. Djuričič) - Tetteh (78. Šwiderski). Trenér: Benítez.

Plzeň: Wiegele - Memič, Dweh, Spáčil, Doski - Červ (74. Valenta), Hrošovský - Souaré (88. Adu), Panoš (58. Ladra), Višinský (75. Sojka) - Lawal (58. Vydra). Trenér: Hyský.

Fenerbahce Istanbul - Nottingham 0:3 (0:2). Branky: 21. Murillo, 43. Jesus, 50. Gibbs-White.

Dinamo Záhřeb - Genk 1:3 (1:2). Branky: 45. Beljo - 21. a 90. Wáhdí, 15. Heynen.

Brann Bergen - Boloňa 0:1 (0:1). Branka: 9. Castro.

PAOK Soluň - Celta Vigo 1:2 (0:2). Branky: 77. Jeremejeff - 34. Aspas, 43. Swedberg.

Ludogorec Razgrad - Ferencváros Budapešť 2:1 (1:1). Branky: 24. Duah, 67. Son - 27. Yusuf.

Celtic Glasgow - Stuttgart 1:4 (1:2). Branky: 21. Nygren - 15. a 28. Chanús, 57. Leweling, 90.+3 Tomás.

Lille - Crvena zvezda Bělehrad 0:1 (0:1). Branka: 45.+1 Uchenna.

