Plzeň veze z Atén slibnou remízu, Beníteze potopil gólman s děravými rukavicemi

Fotbalisté Plzně na úvod vyřazovací fáze Evropské ligy hráli na půdě Panathinaikosu 2:2, v soutěži zůstali neporaženi. Odveta je na programu za týden.
Úvodní utkání 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Evropské ligy:
Panathinaikos Atény - Viktoria Plzeň 2:2 (1:1)
Branky: 31. a 61. Tetteh - 11. Višinský, 80. Ladra. Rozhodčí: Walsh - Connor, McFarlane - Dallas (video, všichni Skot.). ŽK: Ignason, Andino, Palmer-Brown - Doski, Panoš.
Panathinaikos: Lafont - Ignason, Palmer-Brown, Túba (82. Hernández) - Calabria, Bakasetas, Sanchez, Kyriakopulos - Taborda (65. Andino), Pantovič (64. Djuričič) - Tetteh (78. Šwiderski). Trenér: Benítez.
Plzeň: Wiegele - Memič, Dweh, Spáčil, Doski - Červ (74. Valenta), Hrošovský - Souaré (88. Adu), Panoš (58. Ladra), Višinský (75. Sojka) - Lawal (58. Vydra). Trenér: Hyský.
Fenerbahce Istanbul - Nottingham 0:3 (0:2). Branky: 21. Murillo, 43. Jesus, 50. Gibbs-White.
Dinamo Záhřeb - Genk 1:3 (1:2). Branky: 45. Beljo - 21. a 90. Wáhdí, 15. Heynen.
Brann Bergen - Boloňa 0:1 (0:1). Branka: 9. Castro.
PAOK Soluň - Celta Vigo 1:2 (0:2). Branky: 77. Jeremejeff - 34. Aspas, 43. Swedberg.
Ludogorec Razgrad - Ferencváros Budapešť 2:1 (1:1). Branky: 24. Duah, 67. Son - 27. Yusuf.
Celtic Glasgow - Stuttgart 1:4 (1:2). Branky: 21. Nygren - 15. a 28. Chanús, 57. Leweling, 90.+3 Tomás.
Lille - Crvena zvezda Bělehrad 0:1 (0:1). Branka: 45.+1 Uchenna.
Senzace v Dauhá. Menšík vyřídil ve strhující bitvě světovou dvojku Sinnera
Tenista Jakub Menšík ve čtvrtfinále v Dauhá porazil 7:6, 2:6 a 6:3 světovou dvojku Itala Jannika Sinnera. V semifinále ho čeká Arthur Fils z Francie, který si poradil dvakrát 6:3 s Jiřím Lehečkou.
ŽIVĚ13. den ZOH: Olympijský thriller zvládly Američanky. Kanadu porazily v prodloužení
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Peru má nového prezidenta. Předchozího odvolali po čtyřech měsících vlády
Peruánský parlament ve čtvrtek zvolil dočasným prezidentem země právníka Josého Balcázara, informuje agentura AP. Děje se tak po sesazení prezidenta Josého Jerího, který čelí vyšetřování kvůli nepřiznaným schůzkám se dvěma čínskými podnikateli. U moci byl od loňského října. Peru mění hlavu státu dva měsíce před parlamentními a prezidentskými volbami.
Britská policie po zadržení propustila bratra krále Karla III. Andrewa
Britská policie po čtvrtečním zadržení propustila králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora a nadále jej kvůli podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci bude vyšetřovat na svobodě. Podle britských médií o tom informovala policie, která podle svého vyjádření stále prohledává nemovitost v hrabství Berkshire.
Na první schůzi Rady míru oznámily státy vyslání vojáků a finanční pomoc Gaze
Americký prezident Donald Trump na čtvrtečním prvním zasedání Rady míru oznámil, že devět států poskytne sedm miliard dolarů (přibližně 144 miliard korun) na pomoc Pásmu Gazy. Pět zemí souhlasilo s vysláním svých vojáků v rámci Mezinárodních stabilizačních sil (ISF), které mají na palestinské území dohlížet.