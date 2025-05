Plzeň už zná obrysy své cesty do Ligy mistrů. Silní soupeři hrozí i Baníku

Fotbalisté Plzně by si na úvod kvalifikace Ligy mistrů mohli zopakovat souboj se Servette Ženeva, s nímž se utkali vloni ve vyřazovací fázi Konferenční ligy.

Dalšími dvěma možnými soupeři Viktorie ve 2. předkole nemistrovské části jsou Brann Bergen a Panathinaikos Atény. Baník Ostrava by na úvod kvalifikace Evropské ligy mohl narazit na Bragu či Anderlecht Brusel, Sparta v Konferenční lize na Žilinu nebo Craiovu.

Český fotbal bude mít v příští sezoně znovu pět zástupců v pohárech. Slavia se díky zisku titulu dostala přímo do hlavní fáze Ligy mistrů a kvalifikace se jí nebude týkat. Jistotu ligové části některého z pohárů má ještě Olomouc. Sigma coby vítěz MOL Cupu začne až ve 4. předkole Evropské ligy a zahraje si nejhůře hlavní fázi Konferenční ligy.

Další tři čeští zástupci vstoupí do pohárů již ve 2. předkole. Vicemistr z Plzně potřebuje zvládnout aspoň jeden dvojzápas, aby si zajistil minimálně hlavní část Evropské ligy.

Proti Servette by si Viktoria zopakovala úspěšný dvojzápas z loňského osmifinále Konferenční ligy, v němž švýcarský celek vyřadila po dvou bezbrankových remízách a následném penaltovém rozstřelu. Papírově nejtěžším soupeřem ve 2. předkole by byl Panathinaikos Atény, přes řecký tým před třemi lety v kvalifikaci Konferenční ligy přešla Slavia.

Plzeň by na cestě do vysněné hlavní fáze Ligy mistrů musela zdolat tři soupeře. Ve 3. předkole už by nebyla nasazená a dostala by jeden tým ze čtveřice Benfica Lisabon, Feyenoord Rotterdam a pravděpodobně Bruggy a Glasgow Rangers.

Třetí tým české ligy Baník Ostrava začne ve 2. předkole Evropské ligy a hned bude nenasazený. Slezanům už v úvodu kvalifikace hrozí velmi silní soupeři jako Braga, Anderlecht Brusel, Šachtar Doněck, Partizan Bělehrad či Legia Varšava, někteří z nich ale ještě musejí přejít přes úvodní předkolo.

Pokud by Baník vypadl, zamířil by do 3. předkola Konferenční ligy a v něm by se zřejmě těsně vešel mezi nasazené. V závěrečném předkole stejné soutěže už by byl nenasazený a mohl by narazit například na zástupce elitních soutěží z Anglie, Itálie, Německa či Španělska.

Sparta, která obsadila v nejvyšší soutěži čtvrté místo, má na rozdíl od Baníku jistotu, že by všech třech předkolech Konferenční ligy byla nasazená. Zároveň si ale Letenští na cestě do hlavní fáze nemohou dovolit žádné zaváhání, pokud by vypadli, na podzim by v pohárech chyběli.

I ve 3. a 4. předkole by na Pražany mohli čekat nároční soupeři jako Raków Čenstochová, Rosenborg Trondheim, Aris Soluň či Austria Vídeň. V osudí také mohou být slovenské týmy Dunajská Streda a Trnava.