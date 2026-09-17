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Přenos skončil

Plzeň - Saint-Gilloise 0:3. Viktoria na belgický tým v Evropské lize vůbec nestačila

Sport
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Sledovali jste online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a belgickým Unionem Saint-Gilloise.

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