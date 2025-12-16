Plzeň s miliardářem v zádech chystá na přestupy nevídanou sumu. Cílí i na supertalent

Velký zimní přestupový rej ve fotbalové Viktorii Plzeň je na spadnutí. Klub s nejbohatším Čechem v zádech se dušuje, že nehodlá nafukovat transferové ceny. Ale na posily má mít nachystáno půl miliardy korun.
Doby, kdy šel Adolf Šádek podle svého legendárního výroku s klackem proti pražským tankům Spartě a Slavii, jsou pryč.
„Pevně věřím, že teď mám dobré náboje, abych dvěma tankům místo klacků strkal do pásů něco jiného,“ prohlásil výkonný boss Viktorie při představení nového vedení.
Munici má obrovskou. Zbrojař Michal Strnad, čerstvý vlastník Viktorie, platí aktuálně za nejmladšího českého miliardáře, ale hlavně za nejbohatšího Čecha vůbec.
Odhadovaný majetek? V květnu byl vyčíslen na 372 miliard korun. Ale půjde to ještě nahoru.
Byznysmen hodlá ze svého holdingu učinit evropského lídra obranného průmyslu a plánuje prodej akcií za tři miliardy eur.
Logicky hodlá útočit na nejvyšší příčky i ve fotbale. Což má být poznat již v zimním přestupovém okně.
Kuloáry letí zprávy, že Strnad se nebrání investovat do zimních přírůstků kolem půl miliardy korun.
Ovšem pozor, současně nechce být pro ostatní naivní dojnou krávou.
„Dojde k výrazným změnám. Směrem ven i dovnitř kádru. Ale nebudeme se na domácím trhu účastnit finančních dostihů,“ předeslal Šádek na zmíněném tiskovém brífinku.
„Podepisuju, že se nepustíme do závodů, které se udály v létě. Neodsuzuju dotyčné kluby, ale my touto cestou nepůjdeme. Určitě se ale ani nevypravím do Mnichova pro čtyři hráče, abych pak panu Strnadovi řekl, že potřebuju dvacet milionů eur. Český fotbal se musí uzdravit, aby se zase kupovali hráči za normální peníze. Znovu říkám - nechci znevažovat kroky některých klubů. Asi se ale budeme muset dívat na jiné trhy, než dojde k ozdravení trhu českého. Toto léto nebylo standardní. Nejen přestupní částky, ale i platy.“
Vstup miliardářů do tuzemského fotbalu odsunul samoregulaci trhu do kouta. Třeba Michal Beran putoval z Jablonce do Olomouce za zhruba tři miliony eur, tedy 75 milionů korun.
Na kontě měl přitom 152 zápasů v české nejvyšší soutěži, v nichž dal tři góly, zaznamenal devět asistencí a na Hanou odletěl dojednat kontrakt vrtulníkem ze svého premiérového srazu v reprezentačním áčku.
Když si vezmeme, že hodnotu hráčů určuje především úspěšně strávený herní čas v evropských pohárech a v utkáních za národní týmy, jde o přemrštěnou cifru.
Jen pro srovnání: Crystal Palace, tým Premier League, koupil letos v létě chorvatského beka Bornu Sosu z Ajaxu Amsterdam za 2,3 milionu eur.
Ale proč to v tuzemsku nezkusit, když to miliardáři jsou schopni zaplatit.
Jinými slovy řečeno: Plzeň musí počítat, že případní prodávající i hráčští agenti moc dobře znají sílu kapitálu stojícího za Strnadem.
Navíc může Viktoria přes zimu ztratit klíčové pilíře. Analytická oddělení respektovaných zahraničních klubů si proklepávají dva Afričany v západočeských službách - Sampsona Dweha a Rafia Durosinmiho.
Liberijský stoper Dweh sice po výměně trenéra Miroslava Koubka za Martina Hyského trošku ubral z výkonnosti, jenže skauti nezapomínají na minulost. A tak by nebylo překvapením, kdyby po Vánocích Štruncovým sadům zamával.
Kolem adekvátní náhrady už Šádek a spol. tancují ve Slezsku. Kouč Martin Hyský totiž prahne po Dávidu Krčíkovi, který ještě pod jeho rukou udělal v Karviné raketový pokrok.
Z pozice stopera nastřádal v současném ročníku Chance ligy již šest gólů a dvě asistence, což jsou čísla, která u moderního konstruktivního středního obránce nikoho neurazí. A protože tohle vnímá i konkurence, může to cenu vyšroubovat vzhůru.
Takže se nebojte, že by Plzeň nemonitorovala také možnosti za hranicemi. Že se i tam umí orientovat, dokázala po stěhování Robina Hranáče do Hoffenheimu.
Tehdy si vytáhla z Partizanu Bělehrad kapitána Svetozara Markoviče za 1,5 milionu eur. Ten se zařadil mezi tahouny mužstva, které v minulé sezoně dokráčelo až do osmifinále Evropské ligy.
Teď svoji pozici pod Hyským teprve hledá, ale třeba mu pomůže záskok za vyloučeného Václava Jemelku při bezbrankové remíze na Panathinaikosu Atény.
A když ne, může být součástí přestupových škatulat. Dalším do konkurenčního souboje na místě stoperů je dvacetiletý Jan Paluska prahnoucí po větším vytížení.
Z obrany se přesuneme na hrot. Útočník Rafiu Durosinmi již neměl v Plzni být. Zkraje ledna 2024 stačilo jen projít zdravotní prohlídkou ve Frankfurtu a válel by bundesligu. Kluby už byly na obchodu za devět milionů eur (tenkrát asi 222 milionů korun) domluvené.
Jenže vidle do toho hodily blíže nespecifikované zdravotní trable. A nebyly to poškozené vazy v koleni, kvůli nimž rodák z Lagosu tehdy od října pauzíroval.
Plzeň pomohla dát zdraví nigerijského obra do kupy, ten se na oplátku revanšoval góly. V této sezoně Evropské ligy se trefil dvakrát, v kvalifikaci Ligy mistrů taktéž, v Chance lize sedmkrát a v českém poháru dvakrát. Takže od léta nashromáždil v soutěžních zápasech 13 branek. Slušná udička pro zájemce.
Plzeň také tlačí čas. Kanonýrovi končí ve Viktorii kontrakt v létě 2026. Poté by mohl odejít bez náhrady. A ještě to nejdůležitější: Durosinmi má nastavenou hlavu na změnu adresy.
Navíc se v zákulisí hovoří o jeho gentlemanské dohodě se Šádkem, že mu v případě pro klub akceptovatelné nabídky nebude bránit ve štěstí.
Ale také je pravda, že nad Durosinmiho budoucností stále visí Damoklův meč v podobě zdravotní prohlídky, která v západoevropských klubech bývá velmi pečlivá a nekompromisní.
Každopádně konkurz na alternaci za nigerijského snajpra už je vypsaný.
Po ukončení podzimního hostování v Olomouci se do něj přihlásí Daniel Vašulín. Bez pěti centimetrů dvoumetrová devítka se na západě Čech napoprvé neprosadila, ovšem na Hané si řekla o druhou šanci devíti góly ve čtrnácti utkáních nejvyšší české soutěže.
Nicméně jen u Vašulína nezůstane. Plzeňský management má v merku Matyáše Vojtu, jednadvacetiletou naději z Mladé Boleslavi. Podzimní účet v Chance lize? Sedm zásahů do černého, tři asistence.
Ale podle informací Aktuálně.cz se viktoriánům zatím nezdá odstupné, které na něj ve městě automobilů vysadili.
Specializovaný web transfermarkt odhaduje jeho aktuální hodnotu na 1,2 milionu eur. Boleslavští však mají pomýšlet na víc, což ovlivňuje i dlouhodobá smlouva, kterou Vojta podepsal letos v lednu.
Kartami může ještě zamíchat Christophe Kabongo. Někdejšího reprezentanta jednadvacítky si Plzeňští vyzobli před uplynulou sezonou ze slovenské Podbrezové, kde si vybudoval pozici ústřední hvězdy.
Jenže ve Štruncových sadech si vážně poranil koleno a jeho nucená přestávka skončila až před startem této sezony. V ní dosud Kabongo nenavázal na předešlé výkony, natož aby je vyšperkoval.
Nepovedlo se mu to pod Koubkem a dosud nepřesvědčil ani Hyského. Nabízí se ho nechat „oživit“ někde na hostování.
Zvláště když si Plzeňští stahují z hostování v Hradci Králové ofenzivního středopolaře Toma Slončíka, během podzimu autora šesti ligových gólů.
Ale bude-li majitel Strnad chtít, může si klidně pro někoho zajet i na západ od Rozvadova. Peníze na to má.
Šádek zase v sobě nosí dost soutěživosti na to, aby toužil Slavii a Spartu dostat za záda Viktorie.
A udělá pro to všechno.
