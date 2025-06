Plzeň pokračuje v přípravě na vítězné vlně, tentokrát zazářil hattrickem Vydra

Fotbalisté Plzně vyhráli i třetí zápas letní přípravy. Druhý celek uplynulé ligové sezony zvítězil v divizním Komárově 6:2 a navázal na předchozí triumfy nad jinými celky z nižších soutěží Stodem a Českými Budějovicemi. Hattrickem se v prvním poločase blýskl útočník Matěj Vydra.

Fotbalisté Slovácka nevyhráli ani druhý zápas v rámci letní přípravy, druholigovému Prostějovu podlehli nečekaně vysoko 1:4.

Teplice pouze remizovaly s "béčkem" Sparty 1:1, naopak Ostrava, Mladá Boleslav a Dukla proti soupeřům z nižších soutěží nezaváhaly a zvítězily. Nováček první ligy Zlín přestřílel Žilinu 3:2, zápas se hrál netradičně 120 minut.

Na stadion do Komárova se na účastníka kvalifikace Ligy mistrů z plzně přišlo podívat přes dva a půl tisíce diváků. Za Viktorii ještě nenastoupili reprezentanti, kteří se po dovolené teprve před pár dny zapojili do přípravy.

Bývalý hráč národního mužstva Vydra hned ve druhé minutě proměnil samostatný únik a v deváté minutě se prosadil po rohovém kopu.

Za polovinou prvního dějství zvýšil na 3:0 pro favorita obstřelem na zadní tyč mladík Doubek. Pak se trefili i domácí, kteří velmi nečekaně skórovali v zápase dokonce dvakrát.

Vydra po povedené kombinaci a přihrávce od letní posily Ladry v 39. minutě zkompletoval hattrick. Po změně stran se za Viktorii prosadil Havel, který pak ještě připravil gól dalšímu střídajícímu hráči Kabongovi.

"Čím víc gólů dám v přípravě, tak potom bude asi větší sebevědomí v lize. Takže pro mě jako pro útočníka jsou góly důležité a je jedno, jestli je to v přípravě nebo v lize. Bohužel za hattrick se prostě platí do kasy a tentokrát to vyšlo na mě. Snažil jsem se tomu jednou vyhnout, což se mi povedlo. Ale potom už to nešlo, když mi to Ladrys (Ladra) dal skoro před prázdnou," řekl Vydra klubové televizi.

"Našli jsme tady v Komárově příjemnou atmosféru, dobré podmínky na přípravný zápas, který jsme si naplánovali proti soupeři z nižších soutěží. Chtěli jsme zapojit co nejvíce hráčů. Chtěli jsme, aby si ti, co jsou k dispozici a zdravotně dobří, zahráli hlavně poločas. Dali jsme nějaké góly, měli nějaké slušné akce. Samozřejmě nám to i něco ukázalo," uvedl asistent trenéra Viktorie Marek Bakoš.

Ve středu Plzeňští odcestují na herní soustředění do rakouského Westendorfu.

Přípravné fotbalové utkání:

Komárov - Viktoria Plzeň 2:6 (1:4)

Branky Plzně: 2., 9. a 39. Vydra, 26. Doubek, 59. Havel, 78. Kabongo.

Sestava Plzně:

I. poločas: Tvrdoň - Dweh, Séne, Kubín - Kopic, Valenta, Chalupa, Doubek - Ladra, Slončík - Vydra.

II. poločas: Šilhavý - Havel, Séne, Kubín - Bello, Panoš, Chalupa, Souaré - Lörincz, Kabongo - Klimeš. Trenér: Koubek.

Přípravné fotbalové utkání v Opalenici (Polsko):

Baník Ostrava - Chemie Lipsko 4:2 (3:2)

Branky Ostravy: 5. a 30. Almási, 16. Frýdek, 47. Kornezos.

Sestava Ostravy: Budinský - Kornezos, Frydrych, Lischka - Grygar (46. Zlatohlávek) - Buchta, Šín, Frýdek, Holzer (46. Šehič) - Látal (46. Havran), Almási (46. Pira). Trenér: Hapal.

Přípravné fotbalové utkání v Libčicích nad Vltavou (u Prahy):

Dukla Praha - Táborsko 4:1 (0:1)

Branky: 50. Kozma, 67. Žitný, 76. Milla, 86. Bačinský - 10. Voleský.

Sestava Dukly:

I. poločas: Matrevics - Matoušek, Hašek, Purzitidis, Jorginho - Peterka, Tijani - Conte, Čermák, Jedlička - Fokam.

II. poločas: Šťovíček - Isife, Hunal, Kozma, Ambler - Bačinský, Žitný - Hrubeš, Gaszczyk, Jedlička - Milla. Trenér: Holoubek.

Přípravné fotbalové utkání:

FK Mladá Boleslav - Viktoria Žižkov 3:2 (2:1)

Branky: 27. Buryán, 35. vlastní Klusák, 58. Penner z pen. - 14. Prošek, 56. Toula.

Sestava M. Boleslavi:

I. poločas: Kořán - Kostka, Piralič, Donát, Zachoval - Kolářík, Ševčík, Macek, Kozel - Buryán, Fila.

II. poločas: Jovanoski - Kaulfus, Král, Hora - Penner, Zíka, Pech, Vlček - Fila, Vojta, John. Trenér: Majer.

Přípravné fotbalové utkání ve Spytihněvi (hráno 4x 30 minut):

FC Zlín - Žilina 3:2

Branky: 10. Kanu, 44. Kalabiška, 61. Buchvaldek - 80. Sanusi, 97. Ilko.

Sestava Zlína:

I. a II. čtvrtina: Dostál - Fukala, Křapka, Kolář, Bartošák - Nombil, Machalík - Ovesný, Tkáč, Kalabiška - Kanu.

III. a IV. čtvrtina: Belaník - Pišoja, Černín, Didiba, Polášek (108. Bránecký) - Akuowua, Buchvaldek - Brandner, Bránecký (91. Dorňák), Lopes - Koubek. Trenér: Červenka.