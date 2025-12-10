Plzeň je nebezpečná, varuje slavný kouč Benítez

Slavný španělský kouč upozornil, že Viktorii se v pohárech dlouhodobě daří a v soutěži ještě neprohrála. Vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem je přesvědčen, že se Panathinaikos od jeho říjnového příchodu na lavičku zlepšuje, řekl na tiskové konferenci.
"Neřeknu vám nic speciálního - Plzeň je dobrým týmem, hodně běhají, jsou velmi agresivní, mají výborné protiútoky. Známe jejich vlastnosti. Musíme mít jasno v tom, co chceme na hřišti dělat. Nemůžeme jen tak pobíhat kolem nich. Musíme to mít vyvážené, dobrou organizaci hry," řekl Benítez.
Jeho svěřenci jsou po pěti z osmi kol ligové fáze s devíti body na 14. místě tabulky o skóre za Plzní, která v soutěži jako jeden ze čtyř týmů ještě neprohrála.
"Musíme se vyvarovat toho, aby chodili do protiútoků. Soupeř si věří, má na to dělat dobré výsledky. Zatím se jim to v pohárové Evropě dařilo. Bude to nesmírně náročné, ale můžeme uspět," podotkl pětašedesátiletý kouč.
Jeho tým je stejně jako Plzeň blízko postupu do vyřazovací fáze, kam projde 24 z 36 účastníků soutěže.
"Je to velmi důležitý zápas. Ale i když zítra nevyhrajeme, můžeme vyhrát další dva zápasy a postoupit. Tohle nebude konec. Každopádně chceme vyhrát a uděláme pro to všechno," uvedl trenér, který v roce 2005 dovedl Liverpool po slavném obratu proti AC Milán k triumfu v Lize mistrů.
Panathinaikos převzal na konci října a v dosavadních 10 soutěžních utkáních s ním sedmkrát vyhrál, jednou remizoval a dvakrát utrpěl porážku.
V posledních dvou kolech řecké ligy nicméně tým nezvítězil a po víkendové remíze 2:2 v Larisse ztrácí z šestého místa tabulky propastných 15 bodů na vedoucí Olympiakos Pireus.
"Víme, že jsme v nějakém procesu. Když jsem přicházel, mluvili jsme o nedostatku sebevědomí, nejistotě. To se v posledních zápasech nestalo. Když remizujete v zápasech jako v Larisse, kde jsme měli vyhrát, je logické, že atmosféra je pesimistická. Mohli jsme dosáhnout lepších výsledků, ale tým se zlepšil. Hráči hrají ve vyšší intenzitě a rychlosti, více běhají," prohlásil Benítez.