Plzeň odletěla na soustředění bez zraněného Chriena

Praha - Fotbalisté Plzně dnes odletěli na soustředění do Španělska bez zraněného záložníka Martina Chriena. Navrátilec z hostování v Ružomberoku si v sobotním utkání s Ústím nad Labem poranil koleno a přijde o zbytek přípravy.

"Čeká ho měsíční pauza. Bude tedy lepší, když zůstane doma, kde má veškeré podmínky pro léčbu a následnou rehabilitaci," uvedl generální manažer Viktorie Adolf Šádek. "Všechny nás to mrzí, Martin se jevil v přípravě moc dobře. Ale jsem si jistý, že po měsíci se vrátí a bude opět silný," řekl trenér Roman Pivarník.

Na palubě letadla chyběli také obránci z juniorky Martin Rychnovský a Jiří Piroch, kteří neprošli prvním zúžením kádru. V týmu se naopak zatím drží další mladík Michal Hlavatý a také Jan Suchan, kterého chtěla Plzeň poslat na hostování, ale kvůli zranění Chriena tak zatím neučinila.

Plzeň se bude do 24. ledna připravovat v letovisku Oliva Nova na pobřeží Costa Blanca. Čekají ji tam i tři přípravné zápasy proti SV Wehen Wiesbaden, Servette Ženeva a korejskému celku FC Ulsan Hyundai.

"Zatím je to hlavně kondiční soustředění. Zápasy budeme hrát v únavě a rozdělovat zátěž budeme po poločasech. Hlavní je, aby hráči odběhali a naposilovali to, co po nich chceme," řekl Pivarník. "Také budeme pracovat na zlepšování atributů hry," dodal.

