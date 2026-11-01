Plzeň našla nového střelce a zabrala. Debaklem to odnesl Baník

Fotbalisté Plzně ovládli zápas 13. ligového kola a po čtyřech gólech ve druhé půli rozdrtili domácí Ostravu 4:0. Dvakrát skóroval Adam Gabriel, další trefy přidali Lukáš Červ a střídající Tomáš Ladra.
Pod úvodní tři góly hostů se asistencemi podepsal Amar Memič. Viktoria vyhrála třetí z posledních čtyř kol a v neúplné tabulce je devátá. Baník v nejvyšší soutěži nezvítězil posedmé v řadě a patří mu 13. pozice. K dobru má odložený zápas v Liberci.
Slezanům se do týmu vrátil zbytek marodů, které postihla nedávná viróza. Povzbuzeni středečním pohárovým triumfem na Spartě začali i proti Plzni aktivně. Už v páté minutě se po brejku dostal uvnitř pokutového území k zakončení Kohút, ale jeho tečovaná střela šla nad.
Domácí však postupně od počáteční aktivity upustili a vyrovnaný průběh se v závěrečné čtvrthodině první půle začal naklánět na stranu hostů. Gabriel ranou z šestnáctky zasáhl břevno Jedličkovy brány. Domácí gólman si pak na velké problémy zadělal sám nepřesnou rozehrávkou, svou chybu však napravil a střelu Adua ve 43. minutě vyrazil na roh.
Na třetí pokus už to Západočechům vyšlo. Hned po startu druhého poločasu se po kolmé přihrávce dostali hosté do přečíslení a Memičovu přihrávku doťuknul do prázdné branky Gabriel. V české lize se trefil poprvé od srpna 2023, před letním příhodem na západ Čech působil v dánském Midtjyllandu.
Dříve, než se Ostrava stihla vzpamatovat, bylo po utkání. O osm minut později si Mamič i Gabriel souhru zopakovali a hostující hráč poslal do sítě Memičův nadýchaný centr na zadní tyč. Gabriel prožil druhé dvougólové utkání v české nejvyšší soutěži.
Knokaut Baníku byl úplný, když ihned po rozehrávce Viktoria vybojovala míč na útočné polovině a Červ překonal ranou z velkého vápna Jedličku potřetí. Český reprezentant skóroval podruhé v ligové sezoně.
Ostravský kouč Roman Skuhravý, který hráčskou kariéru ukončil právě v Plzni, reagoval trojím střídáním, ale otěže zápasu už po třígólovém direktu ovládali hosté. Gabriel v 67. minutě dokonce zkompletoval hattrick, jenže radost mu pokazil VAR a branka kvůli hraní rukou neplatila.
Západočeši se čtvrtého zásahu přece jen dočkali, a to v 80. minutě po povedené kombinační akci. Pališčák našel v šestnáctce nikým nehlídaného Ladru a ten druhým gólem v ročníku nejvyšší soutěže překonal bývalého spoluhráče z Plzně Jedličku.
Viktoria zdolala v lize Baník potřetí za sebou a opět při tom neinkasovala. V Ostravě prohrála jediný z posledních 17 zápasů nejvyšší soutěže. Navíc si během jediného týdne připsala dvě vysoká venkovní vítězství: vedle dnešního triumfu vyhrála ve středu v poháru na hřišti druholigové Jihlavy 6:1.
Naopak Ostrava na překvapivý pohárový postup přes Spartu nenavázala a potvrdila, že se sedmi brankami disponuje nejhorším útokem v lize.
13. kolo první fotbalové ligy:
Baník Ostrava - Viktoria Plzeň 0:4 (0:0)
Branky: 48. a 56. Gabriel, 57. Červ, 82. Ladra. Rozhodčí: Všetečka - Zoufalý, Žurovec - Adámková (video). ŽK: Boula, Kubala - Prebsl. Diváci: 8485.
Ostrava: Jedlička - Frydrych (61. Chaluš), Nogha, Míček - Bewene, Boula, Planka, Kmeť (61. Smith) - Kohút (71. Traoré), Kubala (71. Jurečka) - Škrkoň (61. Gilbert). Trenér: R. Skuhravý.
Plzeň: Wiegele - Pališčák, Dweh, Prebsl - Gabriel (84. Vavro), Červ, Hrošovský, Doski (76. Souaré) - Memič (66. Ladra), Sojka (66. Višinský) - Adu (66. Kabongo). Trenér: Kováč.
FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové 3:1 (0:0)
Branky: 80. a 87. Buryán, 82. Kolářík - 57. Čihák. Rozhodčí: Radina - Hájek, Rosický - Kvítek (video). ŽK: John - Čihák, Čech, Dancák. Diváci: 2091.
M. Boleslav: Vorel - Matoušek (81. Donát), Králik, Karafiát, Hybš - Kozel, Zíka - John (81. Havran), Langhamer (62. Špatenka), Šubert (62. Kolářík) - Klíma (74. Buryán). Trenér: Majer.
Hradec: Zadražil - Čihák (89. Valenta), Petrášek, Čech - Uhrinčať (89. Chvátal), Kučera, Dancák (72. Slončík), Horák - Umar (72. Trubač), Van Buren (89. Mihálik) - Čvančara. Trenér: Horejš.
Tabulka:
1.
Slavia
13
9
4
0
32:7
31
2.
Mladá Boleslav
13
7
3
3
22:15
24
Olomouc
13
7
3
3
22:15
24
4.
Liberec
12
7
2
3
15:8
23
5.
Sparta
12
7
1
4
25:13
22
6.
Teplice
13
6
3
4
21:18
21
7.
Jablonec nad Nisou
13
6
2
5
16:18
20
8.
Zbrojovka Brno
13
6
2
5
16:19
20
9.
Plzeň
13
5
4
4
28:21
19
10.
Bohemians 1905
11
4
4
3
13:13
16
11.
Hradec Králové
13
4
3
6
12:18
15
12.
Pardubice
13
4
2
7
15:19
14
13.
Ostrava
12
3
2
7
7:22
11
14.
Artis Brno
12
2
4
6
13:22
10
15.
Slovácko
13
1
4
8
12:26
7
16.
Zlín
13
0
3
10
11:26
3
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