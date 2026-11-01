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Sport

Plzeň našla nového střelce a zabrala. Debaklem to odnesl Baník

Sport,ČTK
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Fotbalisté Plzně ovládli zápas 13. ligového kola a po čtyřech gólech ve druhé půli rozdrtili domácí Ostravu 4:0. Dvakrát skóroval Adam Gabriel, další trefy přidali Lukáš Červ a střídající Tomáš Ladra.

Lukáš Červ, Roan Nogha
Lukáš Červ z Plzně a Roan Nogha z OstravyFoto: ČTK – Sznapka Petr
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Pod úvodní tři góly hostů se asistencemi podepsal Amar Memič. Viktoria vyhrála třetí z posledních čtyř kol a v neúplné tabulce je devátá. Baník v nejvyšší soutěži nezvítězil posedmé v řadě a patří mu 13. pozice. K dobru má odložený zápas v Liberci.

Slezanům se do týmu vrátil zbytek marodů, které postihla nedávná viróza. Povzbuzeni středečním pohárovým triumfem na Spartě začali i proti Plzni aktivně. Už v páté minutě se po brejku dostal uvnitř pokutového území k zakončení Kohút, ale jeho tečovaná střela šla nad.

Domácí však postupně od počáteční aktivity upustili a vyrovnaný průběh se v závěrečné čtvrthodině první půle začal naklánět na stranu hostů. Gabriel ranou z šestnáctky zasáhl břevno Jedličkovy brány. Domácí gólman si pak na velké problémy zadělal sám nepřesnou rozehrávkou, svou chybu však napravil a střelu Adua ve 43. minutě vyrazil na roh.

Na třetí pokus už to Západočechům vyšlo. Hned po startu druhého poločasu se po kolmé přihrávce dostali hosté do přečíslení a Memičovu přihrávku doťuknul do prázdné branky Gabriel. V české lize se trefil poprvé od srpna 2023, před letním příhodem na západ Čech působil v dánském Midtjyllandu.

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Dříve, než se Ostrava stihla vzpamatovat, bylo po utkání. O osm minut později si Mamič i Gabriel souhru zopakovali a hostující hráč poslal do sítě Memičův nadýchaný centr na zadní tyč. Gabriel prožil druhé dvougólové utkání v české nejvyšší soutěži.

Knokaut Baníku byl úplný, když ihned po rozehrávce Viktoria vybojovala míč na útočné polovině a Červ překonal ranou z velkého vápna Jedličku potřetí. Český reprezentant skóroval podruhé v ligové sezoně.

Ostravský kouč Roman Skuhravý, který hráčskou kariéru ukončil právě v Plzni, reagoval trojím střídáním, ale otěže zápasu už po třígólovém direktu ovládali hosté. Gabriel v 67. minutě dokonce zkompletoval hattrick, jenže radost mu pokazil VAR a branka kvůli hraní rukou neplatila.

Západočeši se čtvrtého zásahu přece jen dočkali, a to v 80. minutě po povedené kombinační akci. Pališčák našel v šestnáctce nikým nehlídaného Ladru a ten druhým gólem v ročníku nejvyšší soutěže překonal bývalého spoluhráče z Plzně Jedličku.

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Viktoria zdolala v lize Baník potřetí za sebou a opět při tom neinkasovala. V Ostravě prohrála jediný z posledních 17 zápasů nejvyšší soutěže. Navíc si během jediného týdne připsala dvě vysoká venkovní vítězství: vedle dnešního triumfu vyhrála ve středu v poháru na hřišti druholigové Jihlavy 6:1.

Naopak Ostrava na překvapivý pohárový postup přes Spartu nenavázala a potvrdila, že se sedmi brankami disponuje nejhorším útokem v lize.

13. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - Viktoria Plzeň 0:4 (0:0)

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Branky: 48. a 56. Gabriel, 57. Červ, 82. Ladra. Rozhodčí: Všetečka - Zoufalý, Žurovec - Adámková (video). ŽK: Boula, Kubala - Prebsl. Diváci: 8485.

Ostrava: Jedlička - Frydrych (61. Chaluš), Nogha, Míček - Bewene, Boula, Planka, Kmeť (61. Smith) - Kohút (71. Traoré), Kubala (71. Jurečka) - Škrkoň (61. Gilbert). Trenér: R. Skuhravý.

Plzeň: Wiegele - Pališčák, Dweh, Prebsl - Gabriel (84. Vavro), Červ, Hrošovský, Doski (76. Souaré) - Memič (66. Ladra), Sojka (66. Višinský) - Adu (66. Kabongo). Trenér: Kováč.

FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové 3:1 (0:0)

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Branky: 80. a 87. Buryán, 82. Kolářík - 57. Čihák. Rozhodčí: Radina - Hájek, Rosický - Kvítek (video). ŽK: John - Čihák, Čech, Dancák. Diváci: 2091.

M. Boleslav: Vorel - Matoušek (81. Donát), Králik, Karafiát, Hybš - Kozel, Zíka - John (81. Havran), Langhamer (62. Špatenka), Šubert (62. Kolářík) - Klíma (74. Buryán). Trenér: Majer.

Hradec: Zadražil - Čihák (89. Valenta), Petrášek, Čech - Uhrinčať (89. Chvátal), Kučera, Dancák (72. Slončík), Horák - Umar (72. Trubač), Van Buren (89. Mihálik) - Čvančara. Trenér: Horejš.

Tabulka:

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1.

Slavia

13

9

4

0

32:7

31

2.

Mladá Boleslav

13

7

3

3

22:15

24


Olomouc

13

7

3

3

22:15

24

4.

Liberec

12

7

2

3

15:8

23

5.

Sparta

12

7

1

4

25:13

22

6.

Teplice

13

6

3

4

21:18

21

7.

Jablonec nad Nisou

13

6

2

5

16:18

20

8.

Zbrojovka Brno

13

6

2

5

16:19

20

9.

Plzeň

13

5

4

4

28:21

19

10.

Bohemians 1905

11

4

4

3

13:13

16

11.

Hradec Králové

13

4

3

6

12:18

15

12.

Pardubice

13

4

2

7

15:19

14

13.

Ostrava

12

3

2

7

7:22

11

14.

Artis Brno

12

2

4

6

13:22

10

15.

Slovácko

13

1

4

8

12:26

7

16.

Zlín

13

0

3

10

11:26

3

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