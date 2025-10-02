Fotbal

Plzeň divočinu zvládla. V prvním zápase bez Koubka přejela Malmö 3:0

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Fotbalisté Plzně ve druhém kole hlavní fáze Evropské ligy porazili Malmö 3:0. Český vicemistr zvládl vítězně první zápas po pondělní trenérské změně a konci Miroslava Koubka, tým na lavičce vedl dočasný kouč Marek Bakoš. V úvodním dějství se prosadili Matěj Vydra a Rafiu Durosinmi, po pauze Karel Spáčil.
Radost plzeňských fotbalistů po druhém gólu
Radost plzeňských fotbalistů po druhém gólu | Foto: Reuters

Malmö hrálo od 39. minuty bez vyloučeného Lasseho Johnsena, v druhé půli dostali červenou kartu ještě domácí Merchas Doski a hostující Daníel Gudjohnsen.

Viktoria zvítězila po třech soutěžních zápasech a v ligové fázi soutěže si připsala první triumf poté, co v minulém týdnu v Budapešti remizovala s Ferencvárosem po gólu inkasovaném v závěru nastavení 1:1. Ve třetím kole nastoupí Západočeši 23. října v Římě proti favorizovanému AS.

Po loňské změně formátu pohárů všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. Každý z celků v Evropské lize odehraje osm zápasů. V minulém ročníku Viktoria došla až do osmifinále, vloni dokonce v Konferenční lize do čtvrtfinále.

Bakoš, který převzal mužstvo po nedělní porážce 0:1 v domácí soutěži se Zlínem, udělal tři změny v sestavě oproti utkání v Budapešti. Na lavičce začali Paluska, Ladra a Souaré a od úvodu nastoupili Spáčil, Višinský a Valenta. Střední záložník dostal šanci v zahajovací jedenáctce po delší době, za poslední měsíc hrál od první minuty jen v domácím poháru v Lanžhotě.

Západočeši v souboji pátých celků svých domácích soutěží od úvodu působili lepším dojmem než v minulých zápasech. V osmé minutě Vydra sebral soupeři balon, postupoval s Durosinmim sám na gólmana, místo střely ale ještě nahrával a brankář balon vystihl. Na opačné straně Christiansen po kolmici za plzeňskou defenzivu po souboji s Jedličkou upadl, albánský sudí ale penaltu nenařídil a kapitánovi Malmö udělil žlutou kartu za simulování.

Vydra, který má na domácí scéně disciplinární trest za vyloučení na Spartě, byl hodně při chuti a v 21. minutě z voleje zamířil o kousek nad. Úřadující švédský mistr špatně bránil, dopředu ale dokázal hrozit. Po jednom z rohů se ve 30. minutě dostal k dorážce Bolin a napálil zadní tyč.

O čtyři minuty později otevřeli skóre Západočeši. Memič si zpracoval těžký dlouhý balon, nacentroval z pravé strany do vápna a Vydra hlavičkou o zem překonal Olsena. Člen širšího kádru české reprezentace skóroval ve třetím z posledních čtyř zápasů, do nichž zasáhl.

Za chvíli bylo s hosty ještě hůře. Johnsen ve středu pole ostře došlápl na Dwehovu nohu a albánský sudí ho po druhé žluté kartě vyloučil. Západočeši hráli proti Malmö přesilovku kuriózně od stejné minuty jako před týdnem v Budapešti, kde navzdory převaze neudrželi vedení 1:0.

Tentokrát Viktoria s výhodou naložila lépe. Ve 44. minutě po Valentově přízemním centru vypálil z vápna Vydra, gólman balon neudržel a Durosinmi zblízka zvýšil. Nigerijský útočník navázal na branku z minulého kola proti Ferencvárosi.

Necelých osm minut po změně stran přidali Západočeši třetí gól. Vydrovu hlavičku vyrazil Olsen a Spáčil z ostrého úhlu dostal balon do sítě. Dvaadvacetiletý obránce se těsně vyhnul ofsajdovému postavení a připsal si druhou branku v evropských pohárech.

Chvíli nato Doski ostře fauloval protihráče a sudí ho v 57. minutě po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace rovnou vyloučil. Síly na trávníku se srovnaly a Malmö mohlo záhy snížit, Jedlička ale Bolinův technický pokus na zadní tyč vyrazil.

V 86. minutě si Jemelka málem srazil míč do vlastní sítě, poté mu sudí za údajnou ruku odpískal penaltu. Po přezkoumání situace ale rozhodčí zjistil, že míč trefil reprezentanta do zad, a pokutový kop zrušil. V závěru nastavení ještě albánský arbitr po dalším zásahu od videa rovnou vyloučil střídajícího Gudjohnsena za úder loktem.

Jediný tuzemský zástupce v této sezoně hlavní fáze Evropské ligy si v pohárech připsal nejvyšší vítězství od únorového triumfu 3:0 doma nad Ferencvárosem. Malmö s českým týmem prohrálo v soutěži UEFA po třech duelech, v srpnu v závěrečném předkole hladce vyřadilo Olomouc.

Utkání 2. kola fotbalové Evropské ligy:

Viktoria Plzeň - Malmö FF 3:0 (2:0)

Branky: 34. Vydra, 44. Durosinmi, 53. Spáčil. Rozhodčí: Jorgji - Rexha, Cokaj (všichni Alb.) - Pairetto (video, It.). ŽK: Dweh, Jemelka - Christiansen, Johnsen, Rösler. ČK: 58. Doski - 38. Johnsen, 90.+6 Gudjohnsen. Diváci: 10.811.

Plzeň: Jedlička - Dweh, Jemelka, Spáčil - Memič (80. Havel), Červ, Valenta (64. Zeljkovič), Doski - Višinský (64. Souaré) - Vydra (77. Adu), Durosinmi (64. Ladra). Trenér: Bakoš.

Malmö: Olsen - Stryger Larsen, Jansson (16. Djurič), Rösler, Busanello - Skogmar (77. Soumah), Rosengren (77. Busuladžič), Johnsen, Bolin - Christiansen (27. Gudjohnsen) - Ekong (46. Berg). Trenér: Mravac.

Fotbalová Evropská liga - 2. kolo:

AS Řím - Lille 0:1 (0:1), Boloňa - Freiburg 1:1 (1:0), Brann Bergen - Utrecht 1:0 (1:0), Celtic Glasgow - Braga 0:2 (0:1), FCSB - Bern 0:2 (0:2), Fenerbahce - Nice 2:1 (2:1), Ludogorec Razgrad - Betis Sevilla 0:2 (0:1), Panathinaikos Atény - Deventer 1:2 (0:0), Viktoria Plzeň - Malmö 3:0 (2:0).

1. Braga 2 2 0 0 3:0 6
2. Lille 2 2 0 0 3:1 6
3. Viktoria Plzeň 2 1 1 0 4:1 4
4. Betis Sevilla 2 1 1 0 4:2 4
5. Freiburg 2 1 1 0 3:2 4
6. Panathinaikos Atény 2 1 0 1 5:3 3
7. Dinamo Záhřeb 1 1 0 0 3:1 3
8. Midtjylland 1 1 0 0 2:0 3
9. Stuttgart 1 1 0 0 2:1 3
10. Aston Villa 1 1 0 0 1:0 3
Genk 1 1 0 0 1:0 3
FC Porto 1 1 0 0 1:0 3
Lyon 1 1 0 0 1:0 3
14. Deventer 2 1 0 1 2:2 3
AS Řím 2 1 0 1 2:2 3
Brann Bergen 2 1 0 1 2:2 3
17. Bern 2 1 0 1 3:4 3
Fenerbahce 2 1 0 1 3:4 3
19. Ludogorec Razgrad 2 1 0 1 2:3 3
20. FCSB 2 1 0 1 1:2 3
21. Nottingham 1 0 1 0 2:2 1
22. Ferencváros Budapešť 1 0 1 0 1:1 1
CZ Bělehrad 1 0 1 0 1:1 1
24. PAOK Soluň 1 0 1 0 0:0 1
Maccabi Tel Aviv 1 0 1 0 0:0 1
26. Boloňa 2 0 1 1 1:2 1
27. Celtic Glasgow 2 0 1 1 1:3 1
28. Celta Vigo 1 0 0 1 1:2 0
Basilej 1 0 0 1 1:2 0
30. Feyenoord Rotterdam 1 0 0 1 0:1 0
Salcburk 1 0 0 1 0:1 0
Glasgow Rangers 1 0 0 1 0:1 0
33. Nice 2 0 0 2 2:4 0
34. Utrecht 2 0 0 2 0:2 0
Štýrský Hradec 1 0 0 1 0:2 0
36. Malmö 2 0 0 2 1:5 0
 
Mohlo by vás zajímat

Sparta - Shamrock 2:0. Letenští zlomili odpor soupeře, před pauzou zvyšuje Suchomel

Sparta - Shamrock 2:0. Letenští zlomili odpor soupeře, před pauzou zvyšuje Suchomel

Plzeň - Malmö 3:0. Domácí zvyšují vedení, Viktoria ale jde také do deseti

Plzeň - Malmö 3:0. Domácí zvyšují vedení, Viktoria ale jde také do deseti

Barcelona ve šlágru Ligy mistrů padla v samém závěru, PSG velebí Ramose

Barcelona ve šlágru Ligy mistrů padla v samém závěru, PSG velebí Ramose

Baník udolal Východočechy, Pardubice bez výhry zůstaly na dně tabulky

Baník udolal Východočechy, Pardubice bez výhry zůstaly na dně tabulky
Fotbal sport Obsah Evropská liga FC Viktoria Plzeň

Právě se děje

Aktualizováno před 14 minutami
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči
Zahraničí

ŽIVĚ
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 28 minutami
Voženílek dostal kritický zásah pukem. Reprezentačního útočníka čeká dlouhá pauza
Hokej

Voženílek dostal kritický zásah pukem. Reprezentačního útočníka čeká dlouhá pauza

Mistr světa z loňského domácího šampionátu, který je oporou Zugu ve švýcarské lize, má po zásahu pukem zlomenou kost v noze.
před 1 hodinou
Plzeň divočinu zvládla. V prvním zápase bez Koubka přejela Malmö 3:0
Fotbal

Plzeň divočinu zvládla. V prvním zápase bez Koubka přejela Malmö 3:0

Fotbalisté Plzně vyhráli ve 2. kole Evropské ligy nad Malmö 3:0 a vítězně zvládli první zápas po trenérské změně. Góly dali Vydra, Durosinmi a Spáčil.
před 1 hodinou
Sparta - Shamrock 2:0. Letenští zlomili odpor soupeře, před pauzou zvyšuje Suchomel
Fotbal

ŽIVĚ
Sparta - Shamrock 2:0. Letenští zlomili odpor soupeře, před pauzou zvyšuje Suchomel

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a Shamrockem Rovers.
před 2 hodinami
Druhou část metra D má opět stavět Subterra, dopravní podnik ji znovu vybral
Domácí

Druhou část metra D má opět stavět Subterra, dopravní podnik ji znovu vybral

Mluvčí podniku Daniel Šabík sdělil, že do ukončení procesu zadávacího řízení nebudou průběh zakázky komentovat.
Aktualizováno před 2 hodinami
Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele
Zahraničí

Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Britský premiér Keir Starmer uvedl, že k synagogám po celé zemi jsou nasazovány policejní síly.
před 2 hodinami
Superduel online: Babiš nečekaně souhlasil s Fialou. Shodli se na největším riziku
Zprávy

ŽIVĚ
Superduel online: Babiš nečekaně souhlasil s Fialou. Shodli se na největším riziku

Klíčovou předvolební debatu mezi premiérem Petre Fialou (ODS) a lídrem opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem jsme sledovali v online reportáži.
Další zprávy