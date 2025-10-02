Plzeň divočinu zvládla. V prvním zápase bez Koubka přejela Malmö 3:0

Malmö hrálo od 39. minuty bez vyloučeného Lasseho Johnsena, v druhé půli dostali červenou kartu ještě domácí Merchas Doski a hostující Daníel Gudjohnsen.
Viktoria zvítězila po třech soutěžních zápasech a v ligové fázi soutěže si připsala první triumf poté, co v minulém týdnu v Budapešti remizovala s Ferencvárosem po gólu inkasovaném v závěru nastavení 1:1. Ve třetím kole nastoupí Západočeši 23. října v Římě proti favorizovanému AS.
Po loňské změně formátu pohárů všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. Každý z celků v Evropské lize odehraje osm zápasů. V minulém ročníku Viktoria došla až do osmifinále, vloni dokonce v Konferenční lize do čtvrtfinále.
Bakoš, který převzal mužstvo po nedělní porážce 0:1 v domácí soutěži se Zlínem, udělal tři změny v sestavě oproti utkání v Budapešti. Na lavičce začali Paluska, Ladra a Souaré a od úvodu nastoupili Spáčil, Višinský a Valenta. Střední záložník dostal šanci v zahajovací jedenáctce po delší době, za poslední měsíc hrál od první minuty jen v domácím poháru v Lanžhotě.
Západočeši v souboji pátých celků svých domácích soutěží od úvodu působili lepším dojmem než v minulých zápasech. V osmé minutě Vydra sebral soupeři balon, postupoval s Durosinmim sám na gólmana, místo střely ale ještě nahrával a brankář balon vystihl. Na opačné straně Christiansen po kolmici za plzeňskou defenzivu po souboji s Jedličkou upadl, albánský sudí ale penaltu nenařídil a kapitánovi Malmö udělil žlutou kartu za simulování.
Vydra, který má na domácí scéně disciplinární trest za vyloučení na Spartě, byl hodně při chuti a v 21. minutě z voleje zamířil o kousek nad. Úřadující švédský mistr špatně bránil, dopředu ale dokázal hrozit. Po jednom z rohů se ve 30. minutě dostal k dorážce Bolin a napálil zadní tyč.
O čtyři minuty později otevřeli skóre Západočeši. Memič si zpracoval těžký dlouhý balon, nacentroval z pravé strany do vápna a Vydra hlavičkou o zem překonal Olsena. Člen širšího kádru české reprezentace skóroval ve třetím z posledních čtyř zápasů, do nichž zasáhl.
Za chvíli bylo s hosty ještě hůře. Johnsen ve středu pole ostře došlápl na Dwehovu nohu a albánský sudí ho po druhé žluté kartě vyloučil. Západočeši hráli proti Malmö přesilovku kuriózně od stejné minuty jako před týdnem v Budapešti, kde navzdory převaze neudrželi vedení 1:0.
Tentokrát Viktoria s výhodou naložila lépe. Ve 44. minutě po Valentově přízemním centru vypálil z vápna Vydra, gólman balon neudržel a Durosinmi zblízka zvýšil. Nigerijský útočník navázal na branku z minulého kola proti Ferencvárosi.
Necelých osm minut po změně stran přidali Západočeši třetí gól. Vydrovu hlavičku vyrazil Olsen a Spáčil z ostrého úhlu dostal balon do sítě. Dvaadvacetiletý obránce se těsně vyhnul ofsajdovému postavení a připsal si druhou branku v evropských pohárech.
Chvíli nato Doski ostře fauloval protihráče a sudí ho v 57. minutě po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace rovnou vyloučil. Síly na trávníku se srovnaly a Malmö mohlo záhy snížit, Jedlička ale Bolinův technický pokus na zadní tyč vyrazil.
V 86. minutě si Jemelka málem srazil míč do vlastní sítě, poté mu sudí za údajnou ruku odpískal penaltu. Po přezkoumání situace ale rozhodčí zjistil, že míč trefil reprezentanta do zad, a pokutový kop zrušil. V závěru nastavení ještě albánský arbitr po dalším zásahu od videa rovnou vyloučil střídajícího Gudjohnsena za úder loktem.
Jediný tuzemský zástupce v této sezoně hlavní fáze Evropské ligy si v pohárech připsal nejvyšší vítězství od únorového triumfu 3:0 doma nad Ferencvárosem. Malmö s českým týmem prohrálo v soutěži UEFA po třech duelech, v srpnu v závěrečném předkole hladce vyřadilo Olomouc.
Utkání 2. kola fotbalové Evropské ligy:
Viktoria Plzeň - Malmö FF 3:0 (2:0)
Branky: 34. Vydra, 44. Durosinmi, 53. Spáčil. Rozhodčí: Jorgji - Rexha, Cokaj (všichni Alb.) - Pairetto (video, It.). ŽK: Dweh, Jemelka - Christiansen, Johnsen, Rösler. ČK: 58. Doski - 38. Johnsen, 90.+6 Gudjohnsen. Diváci: 10.811.
Plzeň: Jedlička - Dweh, Jemelka, Spáčil - Memič (80. Havel), Červ, Valenta (64. Zeljkovič), Doski - Višinský (64. Souaré) - Vydra (77. Adu), Durosinmi (64. Ladra). Trenér: Bakoš.
Malmö: Olsen - Stryger Larsen, Jansson (16. Djurič), Rösler, Busanello - Skogmar (77. Soumah), Rosengren (77. Busuladžič), Johnsen, Bolin - Christiansen (27. Gudjohnsen) - Ekong (46. Berg). Trenér: Mravac.
Fotbalová Evropská liga - 2. kolo:
AS Řím - Lille 0:1 (0:1), Boloňa - Freiburg 1:1 (1:0), Brann Bergen - Utrecht 1:0 (1:0), Celtic Glasgow - Braga 0:2 (0:1), FCSB - Bern 0:2 (0:2), Fenerbahce - Nice 2:1 (2:1), Ludogorec Razgrad - Betis Sevilla 0:2 (0:1), Panathinaikos Atény - Deventer 1:2 (0:0), Viktoria Plzeň - Malmö 3:0 (2:0).
|1.
|Braga
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2.
|Lille
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|3.
|Viktoria Plzeň
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|4.
|Betis Sevilla
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|5.
|Freiburg
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|6.
|Panathinaikos Atény
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|7.
|Dinamo Záhřeb
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|8.
|Midtjylland
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9.
|Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|10.
|Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|Genk
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|FC Porto
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|Lyon
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|14.
|Deventer
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|AS Řím
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|Brann Bergen
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|17.
|Bern
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|Fenerbahce
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|19.
|Ludogorec Razgrad
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|20.
|FCSB
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|21.
|Nottingham
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|22.
|Ferencváros Budapešť
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|CZ Bělehrad
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|24.
|PAOK Soluň
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|Maccabi Tel Aviv
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|26.
|Boloňa
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|27.
|Celtic Glasgow
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|28.
|Celta Vigo
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|Basilej
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|30.
|Feyenoord Rotterdam
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|Salcburk
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|Glasgow Rangers
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|33.
|Nice
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|34.
|Utrecht
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|Štýrský Hradec
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|36.
|Malmö
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0