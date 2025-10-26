Plzeň díky fantastickému Jedličkovi uválčila výhru s Baníkem

Hyský udělal pět změn v základní sestavě oproti utkání v Římě, šanci dostali Havel, Markovič, Doski, Zeljkovič a Kabongo. Viktorii stále scházel zraněný kapitán Vydra. Kouč Baníku Galásek zamíchal se zahajovací jedenáctkou dokonce na sedmi postech, do branky se vrátila gólmanská jednička Holec. Domácí v rámci projektu Plzeň září pro legendy neměli na zádech svá příjmení a místo nich na dresech nesli jména vybraných osobností ze západočeské metropole.
Slezané vstoupili do utkání aktivně a v první půli drželi se západočeským favoritem krok. Domácí se jen pozvolna dostávali do tempa, za polovinou úvodního dějství ale otevřeli skóre. Zeljkovič poslal z levé strany centr do vápna a Adu hlavičkou lehce prodloužil balon k zadní tyči. Ghanský útočník navázal na vítězný gól z Říma a v ligové sezoně skóroval počtvrté.
Za necelé tři minuty mohl odpovědět Almási, Jedličku ale z dobré pozice okolo penalty nepřekonal. Plzeňský gólman vyrazil i Frýdkovu ránu z 33. minuty. Už v nastavení první půle Zeljkovič na zadní tyči hlavičkou balon do sítě nenasměroval.
Po změně stran se Západočeši snažili kontrolovat náskok, po hodině hry se ale až příliš zatáhli a Baník po prostřídání začal hrozit. V 69. minutě měl velkou šanci Planka, kterého vychytal Jedlička. V 85. minutě na centr z pravé strany na malém vápně těsně nedosáhl střídající Havran.
Nejblíže k vyrovnání byli Slezané už v nastavení, centr z levé strany prodloužil střídající Zlatohlávek, Viktorii ale zákrokem zápasu podržel Jedlička. Z protiútoku navíc našel Souaré nákopem volného Memiče a ten po sólu poslal míč do prázdné branky. Gólman Holec se již nestihl vrátit poté, co se vydal podpořit ofenzivní snahu spoluhráčů.
Plzeň zdolala Ostravu po dvou domácích porážkách ze závěru minulé sezony. Západočeši v nejvyšší soutěži na vlastním stadionu zvítězili po dvou zápasech. Baník si připsal už sedmou prohru v ligovém ročníku.
13. kolo první fotbalové ligy:
Viktoria Plzeň - Baník Ostrava 2:0 (1:0)
Branky: 24. Adu, 90.+3 Memič. Rozhodčí: Všetečka - Nádvorník, Kříž - J. Beneš (video). ŽK: Kabongo, Zeljkovič, Adu - Pojezný, Frydrych, Holec. Diváci: 10.086.
Plzeň: Jedlička - Havel (84. Paluska), Markovič, Dweh, Doski - Červ (77. Valenta), Zeljkovič (46. Spáčil) - Memič, Kabongo (46. Durosinmi), Ladra (77. Souaré) - Adu. Trenér: Hyský.
Ostrava: Holec - Bewene, Frydrych, Pojezný, Šehič - Kričfaluši (79. Zlatohlávek) - Owusu (60. Havran), Planka (79. Buchta), Boula, Frýdek (68. Jaroň) - Almási (60. Pira). Trenér: Galásek.
Tabulka:
|1.
|Jablonec nad Nisou
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2.
|Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|3.
|Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|4.
|Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|5.
|Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|6.
|Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|7.
|Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8.
|Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9.
|Hradec Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10.
|Bohemians 1905
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11.
|Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12.
|Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13.
|Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14.
|Ostrava
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15.
|Mladá Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16.
|Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8