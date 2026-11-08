Plzeň cítila křivdu. Se Spartou nakonec brala pouze bod po remíze 1:1

Fotbalisté Plzně ve šlágru 14. kola první ligy remizovali doma se Spartou 1:1. Obě branky padly už do přestávky, Pražany poslal v 17. minutě do vedení Jonatan Brunes, v šesté minutě nastavení úvodního dějství vyrovnal Prince Adu. Týmy se v nejvyšší soutěži rozešly smírně potřetí za sebou, Letenští s rivalem neprohráli poslední čtyři zápasy.
Sparta si za minulá čtyři kola připsala třetí remízu, z toho pokaždé venku a ze čtvrtého místa tabulky ztrácí na vedoucí Slavii už propastných 10 bodů. Západočeši ztratili body již podeváté v ligovém ročníku a reprezentační přestávku stráví na osmé příčce.
Zatímco Viktoria nastoupila ve stejné základní sestavě jako při čtvrtečním vítězství 1:0 v Lilleströmu, dánský trenér Sparty Priske udělal po porážce 1:3 s Bournemouthem rovněž v Evropské lize v zahajovací jedenáctce tři změny. Od začátku naskočili Zelený, Sochůrek a zástupce kapitána Patrik Vydra.
Domácí vstoupili do zápasu poměrně aktivně, skóre ale po 16 minutách otevřela Sparta. Brunes v souboji přetlačil Dweha a sám před gólmanem Wiegelem poslal míč k tyči. Západočeši marně reklamovali, že norský útočník zasáhl soupeře nedovoleně nohou. Brunes skóroval po třech soutěžních zápasech od čtyř branek při vítězství 5:1 nad Slováckem.
„Inkasovali jsme po jasném faulu. Cítili jsme křivdu, ale měli jsme zklidnit emoce. Chtěli jsme pak zápas zlomit na svou stranu, ale nekteré situace jsme řešili zbrkle, chtělo to větší klid ve finální fázi. Celkově jsme asi byli k výhře blíž,“ uvedl v rozhovoru pro Oneplay trenér Západočechů Radek Kováč.
V 21. minutě mohlo být pro Viktorii ještě hůř, za obranu si zaběhl Vydra a po jeho křížné střele zachránil domácí od dvoubrankového manka Wiegele, který balon vykopl. Viktoria se pak oklepala, po půlhodině se dostal do úniku Adu, gólmana Surovčíka ale neprostřelil.
V 35. minutě se v dalším brejku neprosadil ani Memič, který místo přihrávky zvolil nepřesnou střelu. V páté minutě nastavení první půle se bosenský reprezentant prokličkoval do úniku a hosté v poslední chvíli odvrátili na rohový kop.
Z něj už Západočeši vyrovnali. Centr prodloužil hlavou Dweh a nabíhající Adu na zadní tyči poslal míč do sítě. Ghanský útočník navázal na vítěznou trefu z Lilleströmu a potvrdil formu po návratu z rezervy, kam byl nedávno na čas přeřazen kvůli problémům s disciplínou.
„Je od té doby pracovitější, pokornější, hraje dobře,“ pochválil ho Kováč.
Po změně stran neměl Adu daleko k tomu, aby otočil stav. Nejprve však v dobré pozici vypálil jen slabě do středu branky a v 66. minutě ho po Memičově přízemním centru vychytal Surovčík, asistent rozhodčí nicméně stejně signalizoval ofsajd.
Na opačné straně se o pět minut později dostal do úniku Brunes, ve velké šanci však minul. Oba týmy se snažily strhnout vítězství na svou stranu, nepovedlo se to však ani střídajícímu Juráskovi, jenž v 80. minutě na zadní tyči těsně nedosáhl na míč.
Ani jeden ze soupeřů nemohl být s remízou spokojen. Západočeši nenavázali na předchozí tři soutěžní vítězství a nevyužili šanci více se přiblížit k čelu tabulky. Plzeňskému kouči Kováčovi se bývalý klub, kde hrával a později dělal asistenta trenéra, porazit nepovedlo.
Sparta potvrdila, že se jí na stadionu Viktorie nedaří, zvítězila tam v jediném z posledních 19 ligových duelů. Letenští vyhráli jediný z minulých osmi soutěžních zápasů a jejich fanoušci po závěrečném hvizdu žádali odchod trenéra Priskeho.
14. kolo první fotbalové ligy:
Viktoria Plzeň - Sparta Praha 1:1 (1:1)
Branky: 45.+6 Adu - 17. Brunes. Rozhodčí: Starý - Kříž, Slavíček - Radina (video). ŽK: Adu, Višinský - Mannsverk, Singhateh, Macek, Zelený, Priske (trenér). Diváci: 11.290.
Plzeň: Wiegele - Pališčák, Dweh, Prebsl - Gabriel, Hrošovský, Červ (78. Pirgič), Doski (78. Souaré) - Sojka (59. Ladra), Memič (68. Višinský) - Adu (78. M. Vydra). Trenér: Kováč.
Sparta: Surovčík - Hoever, Mbe Soh, Guddal, Zelený - Mannsverk (74. Macek) - Singhateh (64. Mercado), Sochůrek, P. Vydra (74. Eneme), Alcócer (64. Jurásek) - Brunes (86. Vojta). Trenér: Priske.
Tabulka:
1.
Slavia
14
10
4
0
36:8
34
2.
Liberec
13
8
2
3
16:8
26
3.
Mladá Boleslav
14
7
4
3
22:15
25
4.
Sparta
14
7
3
4
26:14
24
5.
Olomouc
14
7
3
4
22:20
24
6.
Teplice
14
6
3
5
22:22
21
7.
Jablonec nad Nisou
14
6
3
5
16:18
21
8.
Plzeň
14
5
5
4
29:22
20
9.
Bohemians 1905
14
5
5
4
15:15
20
10.
Zbrojovka Brno
14
6
2
6
17:22
20
11.
Hradec Králové
14
5
3
6
17:18
18
12.
Pardubice
14
5
2
7
19:20
17
13.
Ostrava
13
4
2
7
10:23
14
14.
Artis Brno
14
2
4
8
15:28
10
15.
Slovácko
14
2
4
8
13:26
10
16.
Zlín
14
0
3
11
11:27
3
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