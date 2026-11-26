Plzeň - Benfica 4:0. Portugalská potupa pokračuje, Viktoria po přestávce opět udeřila
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Benficou Lisabon.
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„Česko je v nevýhodě.“ Pavel volá po obsazení klíčového postu. Babiš ale nepokročil
Česko potřebuje poradce pro národní bezpečnost. V Senátu to řekl prezident Petr Pavel. Klíčový post je uvolněný od srpna od odchodu Hynka Kmoníčka, který se vrátil do diplomatických služeb. Podle prezidenta je stát v nevýhodě, když tuto pozici obsazenou nemá, a současný stav tak Pavel považuje za nešťastný. Premiér Andrej Babiš (ANO) pak řekl, že poradce hledá.
Húsíové zaútočili na další saúdskoarabskou rafinerii. Zemřel jeden člověk, další jsou zranění
Jemenští proíránští povstalci z řad Húsíů ve čtvrtek zaútočili na ropnou rafinerii v Džázánu na jihovýchodě Saúdské Arábie, nedaleko hranice s Jemenem. Oznámila to podle agentury Reuters koalice vedená Rijádem. Při útoku jemenských Húsíú na rafinerii v saúdskoarabském Džázánu podle médií jeden mrtvý a několik raněných. Provoz byl částečně pozastaven.
Lvíčata se na Euru utkají s Portugalskem, Řeckem a Chorvatskem
Česká fotbalová reprezentace do 21 let se na mistrovství Evropy 2027 v Srbsku a Albánii utká ve skupině C s Portugalskem, Řeckem a Chorvatskem. Rozhodl o tom dnešní slavnostní los v Bělehradě. Tým kouče Michala Bílka byl nasazen do čtvrtého koše a měl jistotu, že nenarazí na Belgii a ani jednu z pořadatelských zemí. Šampionát se uskuteční od 16. června do 3. července.
„Neveřejné řízení.“ Justice řeší agresora, který na dálnici napadl řidičku s dcerou v autě
Policie pod dohledem státního zástupce se už měsíc a půl zabývá těžko pochopitelným útokem agresivního řidiče. Ten 11. října přímo na dálnici napadl ženu za volantem modré škodovky, brutální atak ze sedadla spolujezdce sledovala a natáčela její osmiletá dcera. Vyšetřovatelé věc původně řešili ve zkráceném přípravném řízení, pak se do ní ale vložilo rakovnické státní zastupitelství.
Depardieu půjde před soud kvůli znásilnění herečky Arnouldové. Hrozí mu až 20 let vězení
Francouzský herec Gérard Depardieu bude čelit obžalobě ze znásilnění herečky Charlotte Arnouldové v roce 2018; pařížský odvolací soud ve čtvrtek potvrdil postoupení případu trestnímu soudu, informovaly tiskové agentury.